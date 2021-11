Les ateliers de discussion sur la covid-19 et sur les vaccins comprennent un atelier de 120 minutes destiné aux écoles, aux groupes communautaires, aux groupes confessionnels et à toute personne désireuse d'apprendre comment éduquer efficacement les groupes qu'elle influence sur l'innocuité et l'efficacité des vaccins. En plus de l'atelier de 120 minutes, les participants aux Conversations sur les vaccins auront accès à des heures de bureau régulières avec des experts de premier plan qui pourront les guider dans ces conversations difficiles. En outre, tous les participants disposent d'une bibliothèque de ressources en ligne pour étayer leur formation.

"Tout le monde est un influenceur, que vous soyez le PDG d'une grande organisation, l'animateur d'un groupe communautaire ou d'un leader religieux, ou le chef de votre famille", explique le Dr Tara Moriarty, chercheuse en maladies infectieuses à l'Université de Toronto et cofondatrice de COVID-19 Resources Canada. "Cet atelier donne aux leaders le langage et les outils dont ils ont besoin pour avoir des conversations importantes et aider les membres de leur communauté à prendre des décisions éclairées."

Ce programme est gratuit et accessible à tous les Canadiens. Les inscriptions débutent le mardi 16 novembre. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez https://covid19resources.ca/public/vaccine-conversations.

COVID19 Resources Canada continuera d'organiser deux fois par semaine des séances de questions-réponses en direct pour les personnes qui ont des questions sur les vaccins COVID-19. Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette offre permanente, veuillez consulter le site www.covid19resources.ca/vaccineqa.

À propos de COVID-19 Ressources Canada (C-19)

Ressources COVID-19 Canada a été créé en mars 2020 dans le but de faciliter la réponse du Canada à la pandémie de COVID-19. Il s'agit d'une équipe dévouée composée principalement de bénévoles, qui sont des Canadiens multidisciplinaires avec l'expertise de la recherche biomédicale au développement web et à l'analyse commerciale. Le mission est d'utiliser les outils numériques et le pouvoir du "crowdsourcing" pour mobiliser rapidement du personnel hautement qualifié à travers les diverses communautés de soins de santé, de recherche, de politique, d'industrie et de partenaires du Canada afin d'aborder les multiples aspects de la pandémie de COVID-19. Les objectifs du C-19 sont de servir de source fiable d'information et d'expertise pour la recherche sur le COVID-19 au Canada, de soutenir et de faciliter la coordination des efforts de recherche canadiens sur le COVID-19, et de soutenir le renforcement des capacités du COVID-19 en matière de santé publique, de recherche, de lutte contre la désinformation et d'initiatives locales. Ressources COVID-19 Canada est financé par l'Agence de santé publique du Canada. Leurs bailleurs de fonds n'influencent pas leur travail de communication publique, y compris les sujets qu'ils couvrent ou les mots qu'ils utilisent.

