COVID-19 : Plan de déconfinement - La FCCQ et les entrepreneurs québécois souhaitent connaître le plan de réouverture des commerces cette semaine

MONTRÉAL, le 26 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a pris acte aujourd'hui des commentaires du premier ministre, M. François Legault, indiquant qu'une annonce aurait lieu la semaine prochaine concernant la réouverture de certains commerces. La FCCQ demande toutefois au gouvernement du Québec de faire connaître d'ici la fin de la semaine son plan de déconfinement, particulièrement dans les régions où la pandémie s'est passablement affaiblie dans les derniers jours.

Pour la FCCQ, la baisse des cas confirmés et des hospitalisations depuis plusieurs jours, devrait amener le gouvernement à présenter rapidement un plan de reprise à moins de deux semaines de la date du 8 février, afin de permettre aux activités commerciales en arrêt de se préparer à redémarrer leurs activités.

« Nous croyons que le gouvernement devrait dévoiler sans tarder un plan clair de reprise économique, aux endroits où c'est possible, afin de donner le temps nécessaire aux entreprises de reprendre leurs activités à la date souhaitée. La reprise des chaînes d'approvisionnement et la gestion des ressources humaines entre autres, imposent au gouvernement de donner de la prévisibilité aux entrepreneurs. Ce plan inclurait par exemple une feuille de route afin de savoir qui pourra rouvrir, à quel moment, dans quelle région et en vertu de quels critères? », a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Besoin de prévisibilité

« Le gouvernement devrait indiquer clairement quel est l'objectif qu'une région doit atteindre en vue d'une réouverture de commerces. Certaines régions sont aux prises avec une contamination importante, mais en incluant dans le plan une cible claire, on donnerait espoir tant aux entrepreneurs qu'à l'ensemble de la population. La prévisibilité est un élément essentiel en affaires, et le gouvernement ne doit pas attendre la veille du 8 février pour répondre à ces nombreuses questions », a poursuivi M. Milliard.

« Les entrepreneurs québécois, comme la population en général, font des sacrifices importants depuis l'automne dernier afin de briser la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 et les résultats souhaités sont de plus en plus au rendez-vous. En pareilles circonstances, ils ont démontré leur capacité d'adaptation aux normes sanitaires strictes de la Santé publique et la CNESST. Ils sont prêts à faire les efforts nécessaires pour rouvrir leurs commerces de manière sécuritaire », rappelle Charles Milliard.

Selon la FCCQ, les paliers d'alerte régionaux qui prévalaient cet automne, avec leur code de couleurs bien connu, devraient de nouveau servir à la relance progressive de notre économie et à la réouverture des commerces actuellement fermés. Dans plusieurs régions, la situation est revenue au niveau qui correspondait aux codes jaune (préalerte) et même vert (vigilance). Parmi celles-ci, on retrouve la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord et l'Abitibi-Témiscamingue, selon les plus récentes données.

« Selon les derniers bilans, il devient de plus en plus difficile de justifier le maintien de la fermeture de nombreux commerces dans ces régions, alors que le risque de contamination communautaire semble minime et que des normes sanitaires strictes demeurent en vigueur », a mis en garde M. Milliard.

Mettre à profit les entreprises pour accélérer la vaccination

La clé qui permettra d'accélérer le retour à une vie économique, sociale et culturelle se rapprochant de la « normalité » pré-COVID est la campagne actuelle de vaccination. À ce sujet, les entreprises sont prêtes à collaborer avec le gouvernement pour faciliter les choses. La FCCQ s'engage à faire le lien entre les entreprises qui auront levé la main et les autorités publiques chargées de la vaccination.

« Il est dans l'intérêt de nos employeurs et de nos travailleurs d'accélérer la campagne de vaccination pour permettre une reprise plus rapide des activités régulières. Plusieurs entrepreneurs nous ont contactés pour offrir leur collaboration au gouvernement pour y arriver. Ils peuvent convertir des espaces actuellement sous-utilisés en clinique de vaccination ou encore faire partie de campagnes de sensibilisation à l'importance de la vaccination, par exemple », a conclu Charles Milliard.

