COVID-19 : palier d'alerte rouge - Suspension temporaire de certaines activités de Loto-Québec, dont celles du Casino de Montréal et du Salon de jeux de Québec

MONTRÉAL, le 29 sept. 2020 /CNW/ - À la suite de la conférence de presse du premier ministre du Québec du 28 septembre, et conformément à son engagement de respecter les mesures dictées par le gouvernement, Loto-Québec suspendra temporairement plusieurs de ses activités dans le Grand Montréal, Chaudière-Appalaches et une portion de la Capitale-Nationale.

Dès 0 h 01 le 1er octobre, Loto-Québec procédera à :

la fermeture du Casino de Montréal;

la fermeture du Salon de jeux de Québec;

la fermeture des appareils de loterie vidéo (ALV) ainsi qu'à la suspension du bingo en réseau et du Kinzo dans la communauté métropolitaine de Montréal, Chaudière-Appalaches et la région de la Capitale-Nationale (à l'exception de Charlevoix et de Portneuf ).

Ces mesures s'appliqueront jusqu'au 28 octobre inclusivement.

La vente de loterie, qui n'est pas affectée par les nouvelles directives, se poursuit dans l'ensemble du réseau des détaillants. Tous les autres établissements, soit le Casino de Charlevoix, le Casino du Lac-Leamy, le Casino de Mont-Tremblant, le Salon de jeux de Trois-Rivières, le Hilton Lac-Leamy et le Fairmont Le Manoir Richelieu demeurent ouverts. Les ALV demeurent également opérationnels dans les autres régions. Les activités de Kinzo y sont maintenues et le bingo en réseau sera offert en soirée seulement.

La mise en place de ces mesures temporaires est nécessaire en ce moment pour assurer la sécurité de tous. Loto-Québec invite la population à faire preuve de prudence, notamment en restreignant les déplacements entre les régions et en respectant les directives de la Santé publique.

