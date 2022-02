COVID-19 - Montréal annonce des modifications à son offre de services en sports et loisirs

MONTRÉAL, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - Conformément aux plus récentes directives émises par le gouvernement du Québec dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, Montréal annonce certaines modifications à son offre de services en matière de sports et loisirs. Ces changements sont en vigueur progressivement depuis le lundi 31 janvier 2022.

Les mesures sanitaires ainsi que l'application du passeport vaccinal, selon les modalités émises par le gouvernement du Québec, demeurent en vigueur jusqu'à nouvel ordre.

Important:

Certaines dispositions pourraient fortement limiter la pratique de certaines activités et l'accès à certains établissements, les citoyennes et citoyens sont donc invités à consulter l'état des lieux et des services municipaux afin de prévoir leurs déplacements.

Sports et loisirs

Rappel: Les activités intérieures de sports et loisirs sont suspendues, à moins d'être pratiquées par une personne seule, par deux personnes (dyade) ou par les occupants d'une même résidence. Les cours intérieurs sont autorisés sous les mêmes conditions.

Les vestiaires sont accessibles, mais peuvent être occupés qu'à une capacité de 50 %.

Nouveautés pour les personnes âgées de 18 ans et moins uniquement :

Autorisation de toute activité intérieure de loisir ou de sport dans un lieu où les activités ne sont pas autrement suspendues pour un groupe maximal de 25 personnes ou moindre . Les tournois, compétitions ainsi que les parties entre groupes, demeurent toutefois interdits;





. Les tournois, compétitions ainsi que les parties entre groupes, demeurent toutefois interdits; Autorisation des activités du cadre extrascolaire offertes aux élèves d'un même établissement de la formation générale des jeunes;





Autorisation d'entraînement de joueurs de toute équipe sportive d'un établissement d'enseignement universitaire ou collégial;





Ouverture des concessions alimentaires selon certaines conditions;





Consommation de nourriture permise à l'intérieur (chalets de parc, installations sportives, cafés, etc.) selon certaines conditions.

Espace pour la vie

Le Biodôme, la Biosphère et les serres du Jardin botanique sont désormais autorisés à rouvrir à 50 % de leur capacité d'accueil. Le Planétarium et l'Insectarium (en chantier) demeurent fermés pour le moment.

