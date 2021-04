COVID-19 : Les chimistes participent à la vaccination

MONTRÉAL, le 20 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Ordre des chimistes du Québec (OCQ) est fier d'annoncer que ses membres peuvent administrer le vaccin contre la COVID-19.

« Notre ordre professionnel regroupe des membres avec des compétences variées notamment en chimie analytique, en biochimie clinique, en pharmacologie et en diagnostic moléculaire. C'est pourquoi nous sommes heureux que les autorités concernées reconnaissent notre expertise pour participer à l'effort de guerre déployée en réponse à la COVID-19. Nous espérons que notre participation dans les opérations de vaccination sera bénéfique afin que toute la population québécoise ait droit à une première dose de vaccin d'ici l'été comme espéré par le gouvernement du Québec », affirme le président de l'OCQ, M. Michel Alsayegh.

Les chimistes pourront, sous la surveillance clinique d'un professionnel de la santé autorisé, administrer des doses de vaccin à la population. Ils pourront également effectuer les mélanges requis à la préparation des doses de vaccin contre la COVID-19. Les chimistes voulant contribuer à l'effort de vaccination doivent être à l'emploi d'un établissement de santé et de services sociaux ou doivent agir pour le compte d'une personne ou d'un organisme avec lequel un établissement de santé et des services sociaux ont conclu une entente pour la dispensation.

L'OCQ invite les membres qui veulent contribuer à l'effort de vaccination à s'inscrire sur le site Je contribue ! du gouvernement du Québec : https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx

Depuis 2020, l'OCQ propose son aide afin d'agir en tant que coordonnateur et facilitateur dans la mobilisation de ses membres qui se porteront volontaires pour le dépistage et la vaccination en lien avec la COVID-19. L'objectif de l'OCQ demeure de continuer d'offrir sa pleine collaboration au gouvernement du Québec afin d'allier nos forces et ainsi contribuer à un retour à la normale.

À propos de l'OCQ

L'Ordre des chimistes du Québec compte près de 3 000 membres œuvrant dans des secteurs aussi variés que la santé, l'environnement, le judiciaire, l'alimentaire ou la recherche. Sa mission est d'assurer la protection du public québécois en matière d'exercice de la chimie, omniprésente dans la vie des Québécois. L'Ordre des chimistes du Québec fait partie des premières organisations professionnelles encadrées par l'adoption du Code des professions en 1973.

SOURCE Ordre des chimistes du Québec

Renseignements: Roselyne Phaneuf, 450 779-9181; Mathieu Santerre, 581 996-5344, [email protected]

Liens connexes

https://ocq.qc.ca/