COVID-19 - la FIPEQ réitère ses demandes auprès du ministère de la Famille

MONTRÉAL, le 6 août 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) a participé, en compagnie des autres acteurs du milieu syndical, à une conférence téléphonique avec le Ministère de la Famille, hier en fin de journée.

Nous avons partagé nos constats sur la gestion de la pandémie de COVID-19 et, plus particulièrement sur 4 sujets évoqués par le Ministère : les mesures sanitaires, les services de garde d'urgence, le soutien financier et les communications.

Nous avons fait un rappel de nos préoccupations, déjà exprimées à maintes reprises dans nos communications précédentes, dont plusieurs n'ont pas encore été adressées. Malgré les mots de remerciement à l'endroit des intervenantes en petite enfance, elles continuent à subir des préjudices financiers sans aucune compensation, tout en assumant une responsabilité de première ligne.

Nous insistons sur l'importance de la présence de ressources financières concrètes, d'un accès rapide et prioritaire aux tests de dépistage et de ressources humaines supplémentaires pour la désinfection du matériel.

Nous avons aussi fait différentes suggestions et proposé des solutions en vue d'une éventuelle deuxième vague. Nous devons arriver préparés, car nos membres maintiennent à bout de bras l'économie du Québec!

Tous déplorent le manque de cohérence flagrant des informations et des recommandations de santé publique diffusées dans notre réseau, qui sèment, à ce jour, la confusion. Nous souhaitons établir des canaux de communication clairs, en amont, afin de nous préparer d'avance et de communiquer efficacement avec tous les intervenants sur le terrain, dans des délais raisonnables.

Il est aussi primordial de respecter les conventions et les ententes collectives, puisque l'épuisement et la détresse psychologique de nos membres atteignent des niveaux record. Pour les soutenir au niveau de la pédagogie des enfants, nous avons aussi réitéré notre demande de masques avec une fenêtre transparente et de réapprovisionnement de visières en bon état suite à l'usure normale, tel que recommandé par le fabricant.

Les enjeux que nous avons soulevés font l'unanimité et nous attendrons les réponses du Ministère de la Famille avec intérêt. Si une deuxième vague est à nos portes, la meilleure façon de se préparer, c'est d'être proactif et résoudre dès maintenant les problèmes vécus sur le terrain!

À propos de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 13 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE) régi et subventionné.

