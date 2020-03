COVID-19 - Des opérations de dépistage à domicile souhaitées pour les personnes vulnérables

QUÉBEC, le 19 mars 2020 /CNW Telbec/ - Face au coronavirus, le Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH) souhaite que les autorités sanitaires mettent de l'avant des opérations de dépistage à domicile pour les personnes vulnérables.

Les personnes ayant des limitations fonctionnelles qui ont parfois développé certaines maladies chroniques sont souvent plus à risque que d'autres personnes. «Nous croyons alors qu'il faut développer des mesures préventives et multiplier les interventions dans le but de ne pas engorger le système de santé à court et moyen terme. Ces mesures viseraient à minimiser les risques de propagation de la COVID-19 pouvant découler d'un transport auquel s'exposerait un nombre important de personnes», indique Dominique Salgado, directeur général du CAPVISH.

Ainsi, comme en Europe et ailleurs dans le monde, des équipes mobiles pourraient se rendre à domicile, faire le prélèvement qui serait ensuite acheminé en laboratoire pour analyse et confirmation ou non de la présence du virus. L'objectif de ce dépistage «adapté aux personnes vulnérables» serait de pouvoir encore mieux freiner la propagation du virus.

«En raison de la disponibilité des tests de dépistage ainsi que des délais pour les analyser, ce processus peut parfois excéder plus de 72 heures. Pour encore mieux diagnostiquer d'éventuels nouveaux cas et ralentir la propagation du virus, des prélèvements à domicile pourraient ainsi réduire les délais de traitement et peut-être sauver des vies», souligne monsieur Salgado.

Par l'entremise de son service BRAD (banque de référence d'aide à domicile), le CAPVISH gère un registre de 252 personnes à mobilité réduite qui reçoivent régulièrement du soutien à domicile par l'intervention de 95 préposés répartis sur tout le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).

Afin d'appliquer les directives du gouvernement, en lien avec la COVID-19, le CAPVISH demeure en communication constante avec les autorités de la santé et assume son rôle de responsabilité collective en faisant partie de la solution.

