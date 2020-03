COVID-19 : de nouveaux horaires bus effectifs chez exo dès lundi le 30 mars

MONTRÉAL, le 26 mars 2020 /CNW Telbec/ - Pour faire suite à l'annonce de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) d'aujourd'hui, exo rappelle que de nouveaux horaires réduits d'autobus entreront en vigueur le 30 mars prochain.

Ces mesures sont nécessaires afin de s'adapter à la diminution de la disponibilité du personnel et une baisse d'achalandage. En effectuant une gestion proactive et ordonnée des services, nous pouvons continuer d'assurer la meilleure offre possible à notre clientèle dans le contexte exceptionnel de l'éclosion de la COVID-19.

Voici les détails par service :

Autobus réguliers

Le service régulier par autobus sera réduit à compter du 30 mars 2020. Pour le moment, nos équipes travaillent à finaliser les circuits et à préciser les horaires. Les détails des nouveaux horaires seront communiqués au plus tard le 28 mars 2020 sur le site web d'exo (https://exo.quebec/fr) et tiendront compte des mesures de distanciation sociale.

Trains

Depuis le 23 mars 2020, l'offre de service de trains a été réduite. Sur l'ensemble du réseau, un certain nombre de départs ont été annulés. Pour mieux planifier ses déplacements, la clientèle peut consulter les horaires du service réduit sur le site web d'exo (https://exo.quebec/fr).

Transport adapté

Le service de transport adapté d'exo assure toujours les déplacements des travailleurs, les déplacements médicaux et les déplacements essentiels à la vie quotidienne, notamment vers l'épicerie et la pharmacie.

Exo suit de près l'évolution de la situation et reste en contact avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), les autres sociétés de transport du Québec et Transport Québec afin de coordonner avec eux l'offre de service de transport collectif dans la grande région de Montréal durant cette période d'urgence sanitaire.

