COVID-19: Campagne de vaccination - La FCCQ lance une offensive sur ses réseaux sociaux pour promouvoir la campagne de vaccination en entreprise !

MONTRÉAL, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) lance dès aujourd'hui son offensive sur les réseaux sociaux pour inviter les entreprises à participer à l'effort de vaccination. Grâce à son réseau de 130 chambres de commerce, la FCCQ a pour ambition d'identifier les entreprises intéressées situées en milieu urbain et dans les régions plus éloignées pour mener de front cette ultime bataille.

Dans le cadre du plan de vaccination annoncé par le gouvernement du Québec, la FCCQ lance un appel à toutes les entreprises du Québec intéressées à accueillir gratuitement des campagnes de vaccination contre la COVID-19. Depuis cette semaine, elles sont invitées à remplir ce formulaire et peuvent également visiter notre site internet ou s'adresser à l'adresse suivante pour obtenir plus d'informations : [email protected]. Le choix des entreprises sélectionnées pour recevoir une clinique de vaccination sera effectué par le MSSS.

« De nombreuses entreprises veulent jouer un rôle actif dans cet ultime effort de guerre nécessaire pour vaincre la COVID-19, et le plan de vaccination présenté par le gouvernement du Québec ouvre la porte à une belle collaboration avec le privé. Nous offrons ainsi une première étape pour identifier les entreprises intéressées afin de partager ces informations au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), décisionnaire du choix final », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Pour atteindre un maximum d'entreprises, la FCCQ a lancé une grande campagne sur ses réseaux sociaux. « Avec cette offensive sur les réseaux sociaux, c'est un appel aux entreprises partout au Québec que nous lançons. Nous attendons que cette campagne de vaccination en entreprise soit relayée et partagée activement afin de toucher le maximum d'entreprises québécoises possibles », a ajouté Charles Milliard.

« Grâce à notre positionnement auprès des entreprises québécoises, nous sommes fiers d'assurer le rôle de courroie de transmission auprès du gouvernement pour cette campagne de vaccination essentielle à la sortie de crise », a conclu Charles Milliard.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

