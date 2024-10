Coveo s'associe à Shopify, offrant à leurs clients de grandes entreprises la recherche IA, des recommandations personnalisées, la réponse générative et l'optimisation des marges pour des expériences d'achat supérieures.



MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Coveo (TSX: CVO), le chef de file de plateformes d'IA qui apporte la recherche IA et l'IA générative à chaque point d'expérience à travers l'entreprise, permettant des expériences numériques personnalisées et remarquables qui stimulent les résultats d'affaires, a annoncé aujourd'hui que Coveo s'est associée à Shopify pour offrir ses capacités d'IA commerciale aux clients d'entreprise de Shopify.



"Ce partenariat marque un nouveau chapitre passionnant entre Coveo et Shopify, et nous y engageons tout le poids de notre expertise en recherche, en science des données et en intelligence commerciale", a déclaré Louis Tetu, chef de la direction et président du conseil d'administration de Coveo. "Alors que Shopify se développe davantage dans le commerce B2B et B2C de grandes entreprises, Coveo apporte une plateforme de recherche IA puissante et évolutive pour gérer les complexités de la personnalisation et de l'optimisation des revenus à travers des catalogues importants et de grandes audiences d'acheteurs. Les commerçants de Shopify bénéficieront de modèles d'IA éprouvés et de connaissances d'experts qui non seulement amélioreront la découverte de produits, mais optimiseront également l'efficacité opérationnelle, ce qui se traduira par des revenus et des marges plus élevés pour chaque interaction avec les acheteurs. Ce partenariat entre deux leaders technologiques canadiens du commerce mondialement reconnus vise à offrir une innovation continue et une valeur à long terme, permettant aux clients d'entreprise de Shopify de prospérer dans un paysage numérique et d'IA en évolution rapide."

Coveo donnera aux commerçants de Shopify la capacité de gérer des modèles et des stratégies d'IA pour la pertinence de la recherche et la précision sémantique, la personnalisation, les recommandations et les expériences d'achat génératives, permettant la découverte de produits alimentée par l'IA et l'optimisation dynamique de la session qui conduit à une conversion, des revenus et des marges plus élevés dans les entreprises B2B, B2C et D2C complexes et à grande échelle.

" Le partenariat entre Coveo et Shopify est un alignement parfait de deux plateformes de pointe construites pour propulser l'avenir du commerce de grandes entreprises ", a déclaré Laurent Simoneau, cofondateur, président et directeur de la technologie chez Coveo. " L'architecture composable de pointe de Shopify, combinée à la plateforme moderne AI-first et API-first de Coveo, crée une synergie unique qui permettra aux détaillants de croître en toute confiance. Notre force réside dans la livraison de la pertinence à l'échelle - que ce soit pour des opérations de commerce B2B complexes ou des environnements B2C ou D2C dynamiques."



En implémentant Coveo, les commerçants de Shopify auront accès à ce qui suit :

Recherche IA : Suggestions de requêtes, résultats personnalisés 1:1 , correspondance partielle des numéros de pièces, recherche d'équipement et de références croisées, alimentés par une IA et une sémantique puissantes.

Suggestions de requêtes, résultats personnalisés 1:1 , correspondance partielle des numéros de pièces, recherche d'équipement et de références croisées, alimentés par une IA et une sémantique puissantes. Personnalisation : Dépassez les attentes des clients grâce à des résultats de recherche individualisés en temps réel alimentés par l'IA, créant une expérience pertinente pour les visiteurs connus ou anonymes.

Dépassez les attentes des clients grâce à des résultats de recherche individualisés en temps réel alimentés par l'IA, créant une expérience pertinente pour les visiteurs connus ou anonymes. Recommandations : Recommandations de produits et de contenus augmentées en cours de session en fonction du comportement et des intentions des acheteurs en temps réel, à l'aide de modèles d'apprentissage profond.

Recommandations de produits et de contenus augmentées en cours de session en fonction du comportement et des intentions des acheteurs en temps réel, à l'aide de modèles d'apprentissage profond. Indexation : Indexation unifiée qui permet de découvrir les produits sans effort, quelle que soit la complexité du catalogue. Prise en charge de plus de 40 millions de produits et 100 millions d'éléments de contenu .

Indexation unifiée qui permet de découvrir les produits sans effort, quelle que soit la complexité du catalogue. Prise en charge de plus de 40 millions de produits et 100 millions d'éléments de contenu Expériences génératives : Expériences de conseil guidées permettant d'éduquer les clients sur les produits et de mettre en œuvre le contenu des détaillants dans le cadre du parcours de découverte.

Expériences de conseil guidées permettant d'éduquer les clients sur les produits et de mettre en œuvre le contenu des détaillants dans le cadre du parcours de découverte. Modèles d'IA et de ML : Des couches de modèles d'IA puissants qui offrent une solution de bout en bout pour votre parcours d'achat, depuis les suggestions de requêtes jusqu'au classement personnalisé et adapté à l'activité de l'entreprise.

Des couches de modèles d'IA puissants qui offrent une solution de bout en bout pour votre parcours d'achat, depuis les suggestions de requêtes jusqu'au classement personnalisé et adapté à l'activité de l'entreprise. Merchandising et perspectives : contrôles intuitifs pour programmer des campagnes, mener des expériences et appliquer des règles commerciales en plus de l'IA.

Pour les clients de Shopify qui souhaitent en savoir plus sur l'intégration de Coveo dans leur boutique, cliquez ici.

À propos de Coveo

Nous croyons fermement que l'avenir est entreprise-à-personne. Que les expériences sont aujourd'hui la ligne de front de la concurrence, un facteur de réussite ou d'échec pour chaque entreprise. Nous croyons aussi que des expériences remarquables améliorent non seulement la satisfaction des utilisateurs, mais génèrent également des gains significatifs pour les entreprises. C'est ce que nous appelons l'avantage de l'expérience IA - le degré auquel le contenu, les produits, les recommandations et les conseils présentés à une personne en ligne s'alignent avec ses besoins, ses intentions, ses préférences, son contexte et son comportement, se traduisant par des résultats d'affaires exceptionnels.

Pour réaliser cet avantage de l'expérience IA à l'échelle, les entreprises ont besoin d'une infrastructure robuste, centrale et composable, capable d'unifier le contenu en toute sécurité et de fournir une recherche, des recommandations, une véritable personnalisation et des expériences génératives de confiance à chaque point de contact avec chaque client, partenaire et employé. Coveo se consacre à apporter cet avantage à chaque point d'expérience, en utilisant des données puissantes et des modèles d'IA robustes pour transformer l'entreprise dans les domaines du commerce électronique, du service à la clientèle, du site Web et du lieu de travail.

La plateforme Coveo est certifiée ISO 27001 et ISO 27018, conforme à la norme HIPAA, conforme à la norme SOC2, et résiliente à 99.999% SLA en termes d'accords de niveau de service. Nous sommes un partenaire Salesforce ISV, une application approuvée par SAP® (SAP Endorsed App), un partenaire Adobe Gold, Membre de MACH Alliance, un partenaire Optimizely et un partenaire ISV de Genesys AppFoundry®.

Coveo est une marque déposée de Coveo Solutions Inc.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de I'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (ensemble, l'« information prospective »). Cette information prospective se reconnait à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « pouvoir », « devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « planifier », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l'emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprend pas nécessairement ces termes ou ces expressions. Au surplus, les déclarations faisant état d'attentes, d'intentions, de projections ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des évènements ou circonstances à venir.

L'information prospective est nécessairement basée sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses que nous avons considérées comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer de l'informations prospective contenue dans le présent communiqué de presse. Certaines hypothèses formulées lors de la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans s'y restreindre : notre capacité à tirer profit des opportunités de croissance et à mettre en œuvre notre stratégie de croissance; notre capacité à attirer de nouveaux clients, tant à l'échelle nationale qu'internationale; le succès de nos efforts pour étendre notre portefeuille de produits et notre présence sur le marché; notre capacité à maintenir des relations stratégiques fructueuses avec des partenaires et autres tiers; les hypothèses relatives à nos besoins en capitaux futurs; les hypothèses relatives à la liquidité disponible aux termes de notre facilité de crédit renouvelable; l'exactitude de nos estimations quant à nos opportunités de marché et nos prévisions de croissance; notre succès à identifier et évaluer, ainsi qu'à financer et intégrer les acquisitions, partenariats ou coentreprises, notre capacité à mettre en œuvre nos plans d'expansion et les impacts futurs de la pandémie de COVID-19. De plus, l'information prospective est sujette à des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d'autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité réel, le rendement réel ou les réalisations réelles diffèrent de façon importante de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y restreindre, les incertitudes liées au contexte macro-économique et les risques et incertitudes présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle la plus récente de la Société disponible sous notre profil SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révèleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations prospectives qui ne sont valables qu'au moment de leur formulation.

De plus, nous exerçons nos activités dans un environnement très compétitif et dynamique. Bien que nous ayons tenté d'identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante de ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les évènements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l'information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d'autres documents déposés publiquement et disponible sur le profil de la société sur SEDAR au www.sedar.com de temps à autre. Les informations prospectives faites dans ce communiqué de presse ne concernent que des événements ou des informations à la date du présent document et sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'informations prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter l'occurrence d'événements imprévus.

SOURCE Coveo Solutions Inc.

Contact médias : Kiyomi Harrington, Coveo Corporate Communications, [email protected], 226-753-1079