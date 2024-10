MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Coveo (TSX: CVO), le chef de file de plateformes d'IA qui apporte la recherche IA et l'IA générative à chaque point d'expérience à travers l'entreprise, permettant des expériences numériques personnalisées et remarquables qui stimulent les résultats d'affaires, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est jointe au Amazon Web Services (AWS) Independent Software Vendor (ISV) Accelerate Program, un programme de vente conjointe pour les partenaires AWS qui fournissent des solutions logicielles qui fonctionnent sur AWS ou qui s'intègrent à AWS. Ce programme aide les partenaires AWS à générer de nouvelles affaires en mettant directement en relation les participants ISV avec l'organisation commerciale d'AWS.

" En se joignant au programme ISV Accelerate de AWS, les entreprises clientes auront désormais accès à nos experts en IA et à nos capacités de pointe en matière de recherche, de recommandation et de réponse générative ", a déclaré John Grosshans, chef de la direction des revenus chez Coveo. "Nous voulons faciliter l'accès à nos solutions d'IA et d'IA générative à la fine pointe de l'industrie aux clients du monde entier en travaillant avec les vendeurs sur le terrain d'AWS et en donnant accès à des transactions simplifiées dans AWS Marketplace."

Avec plus d'une décennie d'innovation en IA, Coveo aide les entreprises à apporter la pertinence, la personnalisation et les expériences génératives à chaque point de contact de l'expérience client. Que ce soit pour le commerce électronique, le service à la clientèle, les sites Web ou les applications en milieu de travail, la recherche, les recommandations et les réponses génératives augmentées par la pertinence de Coveo fournissent de l'information pertinente et exacte de façon sécuritaire et à grande échelle.

Avec l'IA générative, le processus de Génération Améliorée par Récupération (RAG) permet aux entreprises d'ancrer de grands modèles de langage (LLM) dans leurs propres données et leur propre contenu. Par contre, la partie 'récupération (R) ' - la plus complexe - exige d'extraire des informations précises et pertinentes de sources vastes, fragmentées et sécurisées. Ce processus est essentiel pour garantir que les réponses générées par l'IA offrent un haut degré de pertinence et de précision en toute sécurité, et ce, dans toutes les expériences numériques. Le mois dernier, Coveo a lancé son API de récupération de passages augmentés par la pertinence (Relevance-Augmented Passage Retrieval API), permettant aux entreprises d'intégrer la récupération avancée de l'IA dans leurs applications LLM pour des réponses plus précises, sécuritaires et pertinentes basées sur leur propre contenu sécurisé. L'accès à l'index unifié de Coveo, à la recherche d'IA et aux capacités de pertinence, permettra aux entreprises d'accélérer leur développement d'applications d'IA générative en tirant profit de toute la force de Coveo, grâce à l'API.

Le programme ISV Accelerate de AWS permet à Coveo de bénéficier d'un soutien et d'avantages en matière de vente conjointe afin de répondre aux besoins des clients grâce à la collaboration avec les vendeurs sur le terrain d'AWS à l'échelle mondiale. La vente conjointe permet d'obtenir de meilleurs résultats pour les clients et garantit un engagement mutuel de la part d'AWS et de ses partenaires.

Les membres du programme ISV Accelerate de AWS sont tenus de respecter les normes les plus élevées de l'industrie et doivent subir une évaluation complète pour être acceptés dans le programme. Coveo a participé à un examen approfondi de l'architecture et de la sécurité afin d'assurer la qualité et la conception de ses solutions. La preuve de l'excellence des clients a également été examinée pour valider les succès que les entreprises clientes de Coveo ont obtenus dans tous les secteurs verticaux de l'industrie.

Pour en savoir plus sur la plateforme Coveo™.

À propos de Coveo

Nous croyons fermement que l'avenir est entreprise-à-personne. Que les expériences sont aujourd'hui la ligne de front de la concurrence, un facteur de réussite ou d'échec pour chaque entreprise. Nous croyons aussi que des expériences remarquables améliorent non seulement la satisfaction des utilisateurs, mais génèrent également des gains significatifs pour les entreprises. C'est ce que nous appelons l'avantage de l'expérience IA - le degré auquel le contenu, les produits, les recommandations et les conseils présentés à une personne en ligne s'alignent avec ses besoins, ses intentions, ses préférences, son contexte et son comportement, se traduisant par des résultats d'affaires exceptionnels.

Pour réaliser cet avantage de l'expérience IA à l'échelle, les entreprises ont besoin d'une infrastructure robuste, centrale et composable, capable d'unifier le contenu en toute sécurité et de fournir une recherche, des recommandations, une véritable personnalisation et des expériences génératives de confiance à chaque point de contact avec chaque client, partenaire et employé. Coveo se consacre à apporter cet avantage à chaque point d'expérience, en utilisant des données puissantes et des modèles d'IA robustes pour transformer l'entreprise dans les domaines du commerce électronique, du service à la clientèle, du site Web et du lieu de travail.

La plateforme Coveo est certifiée ISO 27001 et ISO 27018, conforme à la norme HIPAA, conforme à la norme SOC2, et résiliente à 99.999% SLA en termes d'accords de niveau de service. Nous sommes un partenaire Salesforce ISV, une application approuvée par SAP® (SAP Endorsed App), un partenaire Adobe Gold, Membre de MACH Alliance, un partenaire Optimizely et un partenaire ISV de Genesys AppFoundry®.

Coveo est une marque déposée de Coveo Solutions Inc.

