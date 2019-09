Coveo nommé un Leader dans le Gartner Magic Quadrant for Insight Engines 2019

Le rapport de la firme indépendante reconnaît Coveo en tant que Leader pour une troisième année consécutive.

QUÉBEC, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Coveo, entreprise leader en solutions d'intelligence artificielle pour entreprises, annonce aujourd'hui qu'elle est reconnue comme Leader pour la troisième année consécutive par Gartner dans son rapport 2019 Magic Quadrant for Insight Engines. De plus, Coveo est l'entreprise étant positionnée le plus à droite sur l'axe de l'intégralité de la vision, se démarquant donc des autres acteurs de l'industrie. Pour en savoir davantage, et obtenir une copie du rapport, cliquez ici.

«Les gens s'attendent à des expériences digitales rapides, efficaces, pertinentes et adaptées à leur contexte et intentions et ce, à tout coup. Nous sommes dans une économie où l'intelligence artificielle est devenue incontournable, et seules les entreprises qui offrent ces expériences vont tirer leur épingle du jeu», a indiqué le chef de la direction, Louis Têtu.

«De notre point de vue, cette reconnaissance renouvelée du leadership de Coveo par Gartner contribue à valider notre vision des interactions pertinentes et personnalisées propulsées par intelligence artificielle. Celle-ci a permis d'établir un nouveau standard pour l'industrie et les résultats tangibles des entreprises qui ont adopté les solutions d'intelligence artificielle de Coveo en témoignent», a ajouté M. Têtu.

Coveo comprend ce que les utilisateurs cherchent et prédit ce dont ils auront besoin par la suite, le tout, en temps réel. En combinant les sources de contenu et de données, la technologie de Coveo comprend le contexte et les intentions des utilisateurs dans leurs interactions avec différents systèmes. C'est ainsi que l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine de Coveo permettent d'offrir des expériences exceptionnelles et uniques.

«Coveo est notre partenaire précieux dans notre processus de transformation digitale. Nous avons choisi Coveo parce que nous voulions établir une connexion beaucoup plus significative avec nos clients, et Coveo nous permet d'atteindre cet objectif à l'échelle de notre organisation grâce à l'apprentissage machine qui améliore constamment les résultats», a déclaré Ron Runyon, vice-président de la transformation digitale chez F5 Networks.

La technologie de Coveo procure rapidement un important retour sur investissement avec ses intégrations à certaines des plus importantes plateformes au monde, telles que Salesforce, ServiceNow, Sitecore et Microsoft Dynamics. L'entreprise, qui est construite sur une infrastructure infonuagique et intégrée est également conforme aux certifications SOC II et HIPAA.

L'acquisition récente de Tooso par Coveo amplifiera la précision qu'offre notre technologie en ajoutant des capacités de traitement de langage naturel qui permettront de comprendre l'utilisateur, son contexte, et ses intentions, de manière encore plus granulaire.

John Jenkins, vice-président des solutions de données chez Perficient, a indiqué : «Coveo est un partenaire stratégique pour les organisations tournées vers l'avenir qui souhaitent tirer profit de technologies avancées, telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine, afin de localiser l'information la plus juste et ce, au moment qui aura le plus d'impact. L'intelligence artificielle est devenue incontournable pour les entreprises pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs stratégiques, et honnêtement, si vous n'utilisez pas Coveo, vous prendrez du retard».

Pour en apprendre plus sur l'évaluation de l'intelligence artificielle de Coveo, téléchargez une copie du rapport complet ici. (anglais seulement)

À propos de Coveo

Un million de personnes. Un million d'expériences.

Coveo utilise les technologies de recherche et d'intelligence artificielle afin de personnaliser chaque expérience numérique pour les clients, partenaires d'affaires et employés. Coveo combine la recherche de contenus unifiés, l'analytique des interactions unifiées et l'apprentissage machine afin de livrer une information pertinente et contextuelle, ainsi que d'émettre des recommandations sur chaque interaction au sein de votre entreprise, rendant ainsi la personnalisation des sites Web, le cybercommerce, la gestion des centres d'appels et les portails intranet simples, efficaces et riches en contenu, en plus d'améliorer la conversion. Coveo est également intégrée à de nombreuses applications d'affaires de pointe de fournisseurs telles que Salesforce, Microsoft Dynamics, ServiceNow, Sitecore et autres. Coveo s'allie aux acteurs technologiques mondiaux les plus importants et cumule plus de 1 500 activations au sein d'organisations de moyenne et grande envergure, à travers de multiples industries.

Renseignements: Antonine Yaccarini, conseillère, Coveo, ayaccarini@coveo.com, 418-654-8098

