Les fonctions de réponse générative, de recherche AI et de personnalisation unifiée de Coveo amélioreront les systèmes de gestion de contenu d'Optimizely en offrant aux entreprises des expériences numériques plus pertinentes, personnalisées et évolutives.

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, le 7 août 2024 /CNW/ - Coveo (TSX: CVO), le chef de file de plateformes d'IA qui apporte la recherche IA et l'IA générative à chaque point d'expérience à travers l'entreprise, permettant des expériences numériques personnalisées et remarquables qui stimulent les résultats d'affaires, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique pour permettre aux entreprises d'apporter la recherche et la pertinence alimentées par l'IA à travers les sites afin d'offrir des expériences personnalisées à l'échelle.

"Nous sommes ravis de nous associer à Optimizely pour aider les entreprises à exploiter pleinement leur contenu ", a déclaré Ann-Marie Darrough, VP, Partenaires et alliances, Amérique du Nord, " Cette collaboration élargit notre approche flexible et adaptable, donnant aux entreprises un accès transparent aux capacités de notre plateforme d'IA, la meilleure de sa catégorie. Cela permet de s'assurer que le contenu est facilement découvrable, engageant et personnalisé pour chaque client."

Ce partenariat combine la recherche en IA, la réponse générative et les capacités de pertinence de Coveo avec le système de gestion de contenu (CMS) puissant et composable d'Optimizely pour aider les entreprises à fournir des expériences personnalisées, rentables et connectées à chaque point d'expérience. Ce partenariat s'applique aux clients actuels d'Optimizely et aux nouveaux clients qui optent pour le nouveau CMS SaaS d'Optimizely , doté du tout nouveau Visual Builder. Les contrôles de recherche avancés de Coveo et les modèles d'apprentissage automatique préconstruits comprennent le contexte et l'intention de l'utilisateur, offrant un contenu personnalisé et pertinent à l'échelle.

"Nous sommes ravis que ce partenariat apporte la puissance de la recherche alimentée par l'IA de Coveo et la plateforme d'expérience générative directement à nos clients", a déclaré Jessica Dannemann, chef de la direction des partenaires chez Optimizely. "Les capacités avancées de Coveo en matière d'IA et son engagement à offrir des expériences numériques personnalisées et pertinentes permettront à nos clients de comprendre l'intention et de servir le bon contenu, en s'assurant que le contenu stocké dans et à travers Optimizely est facile à trouver et hautement pertinent."

Principales caractéristiques et avantages du partenariat entre Coveo et Optimizely pour les clients :

Réponse générative alimentée par l'IA : La solution de réponse générative de Coveo permet aux utilisateurs de s'auto-servir avec des réponses instantanées, précises et sécurisées à leurs questions, réduisant ainsi les coûts de support et améliorant la satisfaction.

Expériences hyper-personnalisées tout au long du parcours de l'utilisateur : La vaste suite de modèles d'IA de Coveo comprend l'intention de l'utilisateur et fournit des résultats de recherche, des recommandations et des expériences génératives sur mesure, ce qui favorise les conversions et l'engagement.

Recherche de contenu sans effort : Coveo indexe de façon transparente le contenu d'Optimizely CMS, en s'appuyant sur des métadonnées robustes pour effectuer des recherches sophistiquées et s'assurer que tout le contenu est facilement trouvable.

Accès unifié au contenu : L'index hybride unifié de Coveo aide à briser les silos de données et donne accès à l'information à travers l'entreprise - à travers et au-delà du contenu Optimizely - sans nécessiter de migrations de contenu coûteuses.

Flexible et composable : Les développeurs peuvent adapter l'intégration à leurs besoins exacts grâce à de multiples options de déploiement, à des pipelines d'indexation personnalisables et à des outils de développement d'interface utilisateur de recherche flexibles.

Délai de rentabilisation rapide : les options sans code ou à code bas et les outils conviviaux pour les développeurs permettent une mise en œuvre rapide et facile, apportant une valeur ajoutée dès le premier jour.

Prêt à exploiter la puissance de l'IA pour vos expériences numériques ?

Pour en savoir plus sur l'utilisation de la plateforme de recherche et d'expérience générative Coveo AI avec Optimizely, cliquez ici : http://coveo.com/blog/coveo-optimizely-partnership

À propos de Coveo

Nous croyons fermement que l'avenir est entreprise-à-personne. Que les expériences sont aujourd'hui la ligne de front de la concurrence, un facteur de réussite ou d'échec pour chaque entreprise. Nous croyons aussi que des expériences remarquables améliorent non seulement la satisfaction des utilisateurs, mais génèrent également des gains significatifs pour les entreprises. C'est ce que nous appelons l'avantage de l'expérience IA - le degré auquel le contenu, les produits, les recommandations et les conseils présentés à une personne en ligne s'alignent avec ses besoins, ses intentions, ses préférences, son contexte et son comportement, se traduisant par des résultats d'affaires exceptionnels.

Pour réaliser cet avantage de l'expérience IA à l'échelle, les entreprises ont besoin d'une infrastructure robuste, centrale et composable, capable d'unifier le contenu en toute sécurité et de fournir une recherche, des recommandations, une véritable personnalisation et des expériences génératives de confiance à chaque point de contact avec chaque client, partenaire et employé. Coveo se consacre à apporter cet avantage à chaque point d'expérience, en utilisant des données puissantes et des modèles d'IA robustes pour transformer l'entreprise dans les domaines du commerce électronique, du service à la clientèle, du site Web et du lieu de travail.

La plateforme Coveo est certifiée ISO 27001 et ISO 27018, conforme à la norme HIPAA, conforme à la norme SOC2, et résiliente à 99.999% SLA en termes d'accords de niveau de service. Nous sommes un partenaire Salesforce ISV, une application approuvée par SAPⓇ (SAP Endorsed App), un partenaire Adobe Gold, Membre de MACH Alliance et partenaire ISV de Genesys AppFoundry ®.

Coveo est une marque déposée de Coveo Solutions Inc.

À propos d'Optimizely

Optimizely a pour mission d'améliorer la vie des spécialistes du marketing avec Optimizely One, le premier système d'exploitation au monde pour les équipes marketing. Optimizely One combine des solutions de pointe dans les domaines de la gestion de contenu, du marketing de contenu, de l'expérimentation, du commerce et de la personnalisation, en alimentant chaque étape du cycle de vie du marketing grâce à un flux de travail unique accéléré par l'IA. Avec la flexibilité d'une plateforme entièrement composable, Optimizely est fière d'aider des marques mondiales comme H&M, Salesforce, Zoom et Toyota à créer du contenu rapidement, à lancer des expériences en toute confiance et à offrir des expériences de la plus haute qualité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur optimizely.com.

Optimizely et Optimizely One sont des marques commerciales d'Optimizely North America Inc. et sont enregistrées (ou en cours d'enregistrement) aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Toutes les marques de tiers citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et ne sont utilisées qu'à titre de référence.

