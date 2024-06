Revenus tirés des abonnements SaaS (1) à 30,7 M$, au haut de la fourchette des perspectives financières

Perte d'exploitation réduite de 38% pour le quatrième trimestre par rapport à l'année précédente; une réduction de la perte nette de 44%

Perte d'exploitation ajustée(2) de 0,8 M$ bien en avance sur les plans;

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation du quatrième trimestre de 4,6 M$, une amélioration de 165% et bien en avance sur les plans

Annonce du lancement d'une offre publique de rachat importante de 50 M$ CA et l'intention de renouveler son offre de rachat dans le cours normal des activités suivant la réalisation de l'offre publique de rachat importante

Coveo présente ses résultats en dollars américains et conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »)

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, le 3 juin 2024 /CNW/ - Coveo (TSX : CVO), le chef de file de plateformes d'IA qui apporte la recherche IA et l'IA générative à chaque point d'expérience à travers l'entreprise, permettant des expériences numériques personnalisées et remarquables qui stimulent les résultats d'affaires, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et de son exercice fiscal 2024 clos le 31 mars 2024.

« Coveo, comme l'ensemble du secteur, a connu un exercice fiscal 2024 riche en innovation. Partout dans le monde, les entreprises prennent conscience que l'IA est capable de créer des expériences numériques de qualité pour leur clientèle ainsi que pour leur employés, stimulant ainsi leurs résultats d'affaires. Avec plus d'une décennie d'expérience dans le domaine de l'IA auprès de clients d'envergure, Coveo est bien placée pour aider les entreprises cheffes de file à atteindre cette opportunité », explique Louis Têtu, président du conseil et chef de la direction de Coveo. « L'année dernière, nous avons affirmé que nous serions "les derniers à succomber au « hype », mais les premiers à livrer des résultats". Coveo est donc fière d'être l'une des premières sociétés à permettre à de grandes entreprises de déployer l'IA générative, démontrant des résultats tangibles et des bénéfices importants pour leurs entreprises ».

Faits saillants financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice fiscale 2024

Le tableau suivant résume nos résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice fiscal 2024.





En milliers de dollars américains, sauf indication contraire T4 2024 T4 2023 Variation 2024 2023 Variation Revenus tirés des abonnements SaaS(1) $30,7 $27,1 13 % $118,6 $103,0 15 % Plateforme principale de Coveo(4) $28,7 $24,2 18 % $109,1 $91,4 19 % Plateforme de Qubit(5) $2,0 $2,9 (30 %) $9,5 $11,6 (18 %) Total des revenus $32,6 $29,1 12 % $126,1 $112,0 13 % Marge brute 79 % 77 % 2 % 78 % 76 % 2 % Perte d'exploitation ($5,5) ($8,8) 38 % ($29,7) ($44,4) 33 % Perte nette ($4,1) ($7,2) 44 % ($23,6) ($39,7) 41 % Perte d'exploitation ajustée(2) ($0,8) ($4,4) 81 % ($6,3) ($20,4) 69 % BAIIA ajusté(2) $0,2 ($3,4) 105 % ($2,4) ($16,3) 85 % Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation $4,6 ($7,1) 165 % $4,2 ($6,3) 167 %

Faits saillants financiers pour le quatrième trimestre de l'année fiscale 2024

(Toutes les comparaisons sont relatives à la période de trois mois close le 31 mars 2023, sauf indication contraire)

Les revenus tirés des abonnements SaaS (1) ont été de 30,7 M$ comparativement à 27,1 M$, une augmentation de 13%, et au haut de la fourchette des perspectives financières. À l'intérieur de ce montant, les revenus tirés des abonnements SaaS de la plateforme principale de Coveo (1) étaient de 28,7 M$, une augmentation de 18%.

Les revenus totaux ont été de 32,6 M$, comparativement à 29,1 M$, une augmentation de 12%, et au haut de la fourchette des perspectives financières.

Le pourcentage de marge brute était de 79%, une augmentation de 2% par rapport à l'année dernière et le pourcentage de marge brute de produits était de 82%, une augmentation de 1% par rapport à l'année précédente.

La perte d'exploitation était de 5,5 M$, comparativement à 8,8 M$ et la perte nette pour le trimestre a été de 4,1 M$, comparativement à 7,2 M$, les deux variances représentant des améliorations significatives.

La perte d'exploitation ajustée (2) a été de 0,8 M$, comparativement à 4,4 M$, bien en avance sur les prévisions financières d'une perte comprise entre 2,0 M et 3,0 M$.

a été de 0,8 M$, comparativement à 4,4 M$, bien en avance sur les prévisions financières d'une perte comprise entre et 3,0 M$. Le BAIIA ajusté (2) était positif pour le trimestre à 2,0 M$ comparativement à (3,4 M$), représentant une amélioration de 105%.

était positif pour le trimestre à 2,0 M$ comparativement à (3,4 M$), représentant une amélioration de 105%. Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 4,6M$ pour le trimestre, comparativement à (7,1 M$), une amélioration de 165%.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient de 166,6 M$ au 31 mars 2024.

Faits saillants financiers pour l'exercice fiscale 2024

(Toutes les comparaisons sont relatives à l'exercice clos le 31 mars 2023, sauf indication contraire)

Les revenus tirés des abonnements SaaS (1) ont été de 118,6 M$ comparativement à 103,0 M$, une augmentation de 16%. À l'intérieur de ce montant, les revenus tirés des abonnements SaaS de la plateforme principale de Coveo (1) étaient de 109,1 M$, une augmentation de 19%.

Les revenus totaux ont été de 126,1 M$, comparativement à 112,0 M$, une augmentation de 13%.

Le pourcentage de marge brute était de 78%, une augmentation de 2% par rapport à l'année dernière et le pourcentage de marge brute de produits était de 82%, une augmentation de 1% par rapport à l'année précédente.

La perte d'exploitation était de 29,7 M$, comparativement à 44,4 M$ et la perte nette a été de

23,6 M$, comparativement à 39,7 M$, représentant toutes des améliorations significatives.

La perte d'exploitation ajustée (2) a été de 6,3 M$, comparativement à 20,2 M$ et le BAIIA ajusté (2) était de à 2,4 M$ comparativement à 16,3 M$, les deux variances représentant des améliorations significatives.

a été de 6,3 M$, comparativement à 20,2 M$ et le BAIIA ajusté était de à 2,4 M$ comparativement à 16,3 M$, les deux variances représentant des améliorations significatives. Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 4,2M$ pour l'exercice, comparativement à (6,3 M$), une amélioration de 167%. La société a réalisé des flux de trésorerie positifs provenant des activités d'exploitation bien en avance sur les plans précédemment annoncés.

Le taux d'expansion net(1) était de 103% au 31 mars 2024. Le taux d'expansion net(1) était de 107% en excluant l'attrition des clients utilisant la plateforme de Qubit(6).

Autres faits saillants de l'entreprise

Coveo a été désignée chef de file (leader) dans la catégorie recherche et découverte de produit du Magic Quadrant de Gartner, obtenant la première place en matière de capacité d'exécution parmi les dix-huit entreprises évaluées. (9) .

. Tel qu'annoncé récemment, Coveo a rejoint l'alliance MACH, un regroupement d'entreprises technologiques indépendantes dédié à la protection d'écosystèmes technologiques efficaces et ouverts. Cette adhésion illustre les performances de Coveo dans le domaine des technologies modulaires de l'IA et son respect des normes formulées par MACH en matière de technologies modernes qui se doivent d'être : basées sur les microservices, axées sur l'API, proposées sous formes de service sur demande (SaaS) sur base infonuagique et en mode sans affichage (« headless »).

»). Suscitant plus de 20% des commandes au quatrième trimestre, la solution Coveo's Relevance Generative Answering TM continue de susciter de l'intérêt. À l'aube de l'exercice fiscal 2025, Coveo a déjà plus de 75 projets liés à l'IA générative, projets qui se trouvent à différents stades d'évaluation par les clients.

continue de susciter de l'intérêt. À l'aube de l'exercice fiscal 2025, Coveo a déjà plus de 75 projets liés à l'IA générative, projets qui se trouvent à différents stades d'évaluation par les clients. La nomination de Nick Bowles au poste directeur pour la région de l' Europe survient alors que la clientèle existante et potentielle continue de progresser et que notre partenariat avec SAP se renforce dans cette région. Au cours du quatrième trimestre, Coveo et son chef des revenus, Tom Melzl ont emprunté des chemins différents.

Perspectives financières

Coveo prévoit désormais que les revenus tirés des abonnements SaaS(1), les revenus totaux et le BAIIA ajusté(2) pour T1 de l'exercice 2025 et pour l'exercice 2025 se situeront dans les fourchettes prévues ci-dessous. Nos perspectives financières incluent l'hypothèse que les revenus restants de la plateforme Qubit acquise diminueront encore, à mesure que la société poursuit l'intégration de la plateforme et de la propriété intellectuelle acquises de Qubit dans la plateforme principale de Coveo.



T1 de l'exercice 2025 Exercice 2025 Revenus tirés des abonnements SaaS(1) 30,2 M$ - 30,5 M$ 126,0 M$ - 130,0 M$ Total des revenus 31,8 M$ - 32,1 M$ 133,0 M$ - 138,0 M$ BAIIA ajustée(2) (2,2 M$) - (2,7 M$) 0,0 M$ - 4,0 M$

La société prévoit atteindre des flux de trésorerie d'exploitation positifs d'environ 10,0 M$ au cours de l'exercice 2025.

Ces énoncés sont de l'information prospective et les résultats peuvent grandement différer. Les perspectives de Coveo représentent également des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées afin d'aider les investisseurs et autres à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers attendus, ainsi que nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, et à mieux comprendre notre environnement opérationnel prévu. Les investisseurs et autres personnes sont avertis que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Veuillez-vous référer à la rubrique « Information prospective » ci-dessous pour de l'information supplémentaire sur les facteurs pouvant mener à des résultats financiers matériellement différents des perspectives financières et d'une description des hypothèses qui les sous-tendent.

Lancement d'une offre publique de rachat importante

Coveo annonce aujourd'hui le lancement d'une offre publique de rachat importante en vertu de laquelle Coveo est prête à offrir jusqu'à 50 M$ CA pour le rachat de ses actions à droit de vote subalterne (ci-après, les « Actions à droit de vote subalterne »). Les détenteurs d'actions à droit de vote multiple de la Société (ci-après, les « Actions à droit de vote multiple ») seront autorisés à soumettre les Actions à droit de vote subalterne associées à leurs Actions à droit de vote multiple dans le cadre de l'offre publique de rachat importante. Cette offre débutera le 4 juin 2024 et se terminera le 10 juillet 2024, sauf prolongation, variation ou retrait (ci-après, la « Date d'expiration »). La Société a également annoncé que, sous réserve notamment des conditions du marché et des autorisations réglementaires, elle a l'intention de demander à la Bourse de Toronto le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités à la suite de l'offre publique de rachat importante. De plus amples détails concernant le renouvellement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront communiqués à une date ultérieure.

L'offre publique de rachat importante prendra la forme d'une adjudication à la hollandaise modifiée. Les détenteurs d'Actions à droit de vote subalterne et d'Actions à droit de vote multiple qui souhaitent participer à l'offre publique de rachat importante pourront le faire (i) en soumettant une offre d'enchère pour un nombre spécifié d'Actions à droit de vote subalterne à un prix compris entre 7,70 $ CA et 9,25 $ CA par action, par tranche de 0,10 $ CA par action; ou (ii) en soumettant une offre de prix d'achat sans en spécifier le prix par Action à droit de vote subalterne, mais en acceptant qu'un nombre spécifié d'Actions à droit de vote subalterne soit acheté au prix d'achat déterminé par les offres d'enchère. Les actionnaires qui déposent valablement des Actions à droit de vote subalterne ou des Actions à droit de vote multiple sans spécifier la méthode de soumission de leurs actions seront considérés avoir soumis une offre de prix d'achat. L'offre publique de rachat importante n'offre pas aux détenteurs d'Actions à droit de vote subalterne la possibilité de soumettre leurs actions selon des offres proportionnelles. Les Actions à droit de vote multiple rachetées par la Société seront converties en Actions à droit de vote subalterne sur la base d'un ratio de un pour un immédiatement avant la souscription. La Société procédera à l'annulation de l'ensemble des Actions à droit de vote subalterne rachetées dans le cadre de l'offre publique de rachat importante.

Le conseil d'administration de Coveo (le « Conseil ») estime que l'offre publique de rachat importante est dans le meilleur intérêt de la Société et de ses actionnaires compte tenu notamment de son niveau de trésorerie significatif, des attentes concernant les flux de trésorerie et le cours actuel des Actions à droit de vote subalterne qui ne reflète pas la valeur de la Société selon le Conseil. La Société a l'intention de financer l'offre publique de rachat importante avec la trésorerie disponible.

La fourchette de prix proposée pour les Actions à droit de vote subalterne dans le cadre de l'offre publique de rachat importante représente une prime de zéro à 20% par rapport au cours de clôture des Actions à droit de vote subalterne sur le TSX au 31 mai 2024, dernier jour de bourse avant la date de dépôt des Documents d'offre (tels que définis ci-dessous) sur SEDAR+. Au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mai 2024, les cours de clôture des Actions à droit de vote subalterne sur le TSX ont fluctué entre un minimum de 7,55 $ CA et un maximum de 12,48 $ CA.

L'offre publique de rachat importante est facultative pour tous les actionnaires. Ils sont libres de choisir s'ils souhaitent y participer, le nombre d'Actions à droit de vote subalterne ou d'Actions à droit de vote multiple qu'ils souhaitent déposer et, dans le cas des offres d'enchère, à quel prix ils souhaitent déposer leurs actions dans la fourchette spécifiée. Tout actionnaire qui ne dépose aucune Action à droit de vote subalterne ou Action à droit de vote multiple (ou dont les actions ne sont pas rachetées dans le cadre l'offre publique de rachat importante) verra sa participation au capital de la Société augmenter proportionnellement, dans la mesure où des Actions à droit de vote subalterne sont rachetées dans le cadre de l'offre publique de rachat importante.

Le prix d'achat final que paiera Coveo pour chaque Action à droit de vote subalterne et chaque Action à droit de vote multiple valablement déposée sera déterminé à l'expiration de l'offre publique de rachat importante et sera basé sur le nombre d'Actions à droit de vote subalterne et d'Actions à droit de vote multiple valablement déposées dans le cadre des offres d'enchères et des offres de prix d'achat, ainsi que sur les prix spécifiés par les actionnaires faisant des offres d'enchères. Par conséquent, le prix d'achat de l'offre publique de rachat importante sera déterminé par les actionnaires de Coveo qui déposeront leurs Actions à droit de vote subalterne et/ou leurs Actions à droit de vote multiple. Ce prix d'achat sera le prix le plus bas (sans être supérieur à 9,25 $ CA et sans être inférieur à 7,70 $ CA par Action à droit de vote subalterne) permettant ainsi à Coveo de racheter des Actions à droit de vote subalterne jusqu'au montant maximum disponible pour les offres d'enchères et les offres de prix d'achat, conformément aux termes de l'offre publique de rachat importante. Les Actions à droit de vote subalterne et les Actions à droit de vote multiple valablement déposées à un prix inférieur ou égal au prix d'achat déterminé par Coveo seront rachetées à ce prix d'achat. Les Actions à droit de vote subalterne qui ne seront pas souscrites dans le cadre de l'offre publique de rachat importante, y compris les Actions à droit de vote subalterne et les Actions à droit de vote multiple déposées dans le cadre des offres d'enchères à des prix supérieurs au prix d'achat, seront restituées aux actionnaires. Si le prix d'achat global des Actions à droit de vote subalterne et des Actions à droit de vote multiple valablement déposées dans le cadre des offres d'enchères et des offres de prix d'achat est supérieur au montant disponible pour ces offres, Coveo achètera des Actions à droit de vote subalterne auprès des détenteurs d'Actions à droit de vote subalterne et d'Actions à droit de vote multiple ayant fait des offres de prix d'achat valides ou ayant déposé leurs actions à un prix inférieur ou égal au prix d'achat déterminé par Coveo, et ce, sur une base proportionnelle. Les détenteurs de lots de taille anormale (détenteurs de moins de 100 Actions à droit de vote subalterne) ne seront pas soumis à la répartition proportionnelle.

L'offre formelle d'achat, la note d'information relative à l'offre publique de rachat, la lettre de transmission, l'avis de livraison garantie et les autres documents similaires (ci-après, collectivement les « Documents d'offre »), qui contiennent, entre autres, les modalités de l'offre publique de rachat importante, les instructions pour soumettre des Actions à droit de vote subalterne et/ou des Actions à droit de vote multiple, ainsi que les différents facteurs retenus par Coveo et par le Conseil dans leur décision d'approuver et de lancer l'offre publique de rachat importante sont déposés aujourd'hui auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada. Les Documents d'offre devraient être communiqués par voie postale le 4 juin 2024 aux actionnaires inscrits et aux détenteurs de valeurs mobilières convertibles en, échangeables contre, ou donnant droit d'acquérir des Actions à droit de vote subalterne ou des Actions à droit de vote multiple avant la Date d'expiration. Les Documents d'offre seront disponibles sous le profil SEDAR+ de Coveo à l'adresse www.sedarplus.ca.

L'offre publique de rachat importante ne sera pas conditionnelle au dépôt d'un nombre minimum d'Actions à droit de vote subalterne et sera soumise aux conditions habituelles pour de telles transactions. Toutefois, l'offre publique de rachat importante sera soumise à d'autres conditions, telles que décrites dans les Documents d'offre. Par ailleurs, Coveo se réserve le droit, sous réserve des lois applicables, de retirer, prolonger ou modifier l'offre publique de rachat importante si, à tout moment avant le paiement des Actions à droit de vote subalterne déposées, certains événements se produisent.

La Société a retenu les services de RBC Marchés des Capitaux en tant que conseiller financier et gestionnaire de l'offre publique de rachat importante ainsi que les services de Compagnie Trust TSX (Canada) en tant que dépositaire de l'offre publique de rachat importante.

Le Conseil a approuvé la mise en œuvre et la dimension de l'offre publique de rachat importante ainsi que la fourchette de prix d'achat pour les Actions à droit de vote subalterne. Cependant, ni la Société, ni le Conseil, ni le gestionnaire de l'offre, ni le dépositaire ne font quelconque recommandation aux actionnaires au sujet d'une éventuelle soumission de tout ou partie de leurs Actions à droit de vote subalterne ou Actions à droit de vote multiple dans le cadre de l'offre publique de rachat importante. Les actionnaires sont vivement encouragés à consulter soigneusement l'ensemble des informations contenues dans les Documents d'offre, à consulter leurs propres conseillers financiers, juridiques, comptables et fiscaux, et à prendre leurs propres décisions quant à savoir s'ils doivent soumettre des Actions à droit de vote subalterne ou des Actions à droit de vote multiple dans le cadre de l'offre publique de rachat importante et, le cas échéant, le nombre d'actions qu'ils souhaitent soumettre et à quel prix.

Ce communiqué de presse est à titre informatif uniquement et ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation à vendre des actions de la Société. La sollicitation de vente et l'offre d'achat des Actions à droit de vote subalterne ne sont faites que conformément aux Documents d'offre. Ces documents contiennent tous les détails de l'offre publique de rachat importante.

Toute question ou demande d'information peut être adressée à la Compagnie Trust TSX (Canada), le dépositaire de l'offre publique de rachat importante, au 1-800-387-0825 (pour l'Amérique du Nord, numéro sans frais), au (416) 682-3860 ou à l'adresse [email protected]. Il est également possible de s'adresser à RBC Marchés des Capitaux, le gestionnaire de l'offre pour l'offre publique de rachat importante, au [email protected].

Informations sur la conférence téléphonique et la diffusion Web du 4eme trimestre

Coveo tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui à 17 :00 heure de l'Est afin de discuter des résultats financiers pour le quatrième trimestre et pour l'année fiscale 2024. L'appel sera mené par Louis Têtu, Président du conseil et chef de la direction et d'autres membres de son équipe de direction.

Numéro d'appel : https://emportal.ink/4b43YQH

Utilisez le lien ci-dessus pour rejoindre la conférence téléphonique sans l'aide de l'opérateur. Si vous préférez avoir l'assistance d'un opérateur, veuillez composer le : 1-888-664-6392 Webdiffusion en direct : https://app.webinar.net/LxXO5DAVZk0 Rediffusion : ir.coveo.com/fr dans la section « Nouvelles et événements »

Pour plus d'informations, les investisseurs et autres personnes intéressées peuvent consulter nos états financiers et notre rapport de gestions ainsi que notre présentation actuelle aux investisseurs sur notre site Web à l'adresse ir.coveo.com/fr.

Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS

Les états financiers annuels consolidés audités de Coveo ont été établis conformément aux IFRS publiés par l'International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures et ratios financiers non conforme aux IFRS, à savoir (i) la perte d'exploitation ajustée; (ii) le BAIIA ajusté; (iii) la marge brute ajustée, la marge brute des produits ajustée et la marge brute des services professionnels ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures de marge brute ajustée »; (iv) le pourcentage de marge brute ajustée, le pourcentage de marge brute des produits ajustée et le pourcentage de marge brute des services professionnels ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures de pourcentage de marge brute ajustée »; (v) les frais de vente et de commercialisation ajustés, les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais généraux et administratifs ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures des charges d'exploitation ajustées »; et (vi) le pourcentage des frais de vente et de commercialisation ajustés, le pourcentage des frais de recherche et développement de produits ajustés et le pourcentage des frais généraux et administratifs ajustés (collectivement référé comme étant nos « mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées. Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS et n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Il est peu probable que ces mesures soient comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Les mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS sont plutôt présentés à titre d'information supplémentaires pour compléter les états financiers en permettant une meilleure compréhension de nos résultats d'exploitation du point de vue de la direction.

Ces mesures et ratios ne doivent donc pas être pris en considération isolément ni être considérés comme pouvant remplacer, aux fins d'analyse, l'information financière de la société établie conformément aux IFRS. La perte d'exploitation ajustée, le BAIIA ajusté, les mesures de marge brute ajustée, les mesures de pourcentage de marge brute ajustée, les mesures des charges d'exploitation ajustées et les mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées sont présentées afin de fournir aux investisseurs une mesure supplémentaire permettant d'évaluer le rendement d'exploitation de la société et permettent donc de ressortir des tendances des principales activités de Coveo que les mesures conformes aux IFRS seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction de la société croit également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs. La direction de Coveo utilise et entend utiliser également des mesures et ratios non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d'une période à l'autre, et de préparer les budgets d'exploitation et prévisions annuels.

Se reporter à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS et réconciliation des mesures et des ratios financiers non conformes aux IFRS » de notre rapport de gestion pour le quatrième trimestre et l'exercice fiscal clos au 31 mars 2024, lequel est disponible en date des présentes sur le profil de la société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca, pour une description de ces mesures. Voir les tableaux d'information financière annexés dans ce communiqué de presse pour des informations supplémentaires incluant une réconciliation entre (i) le BAIIA ajusté et la perte d'exploitation ajustée à la perte nette et à la perte d'exploitation; (ii) la marge brute ajustée et la marge brute; (iii) la marge brute des produits ajustée et la marge brute des produits; (iv) la marge brute des services professionnels ajustée et la marge brute des services professionnels; (v) les frais de vente et de commercialisation ajustés et les frais de vente et de commercialisation; (vi) les frais de recherche et de développement de produits ajustés et les frais de recherche et de développement de produits; (vii) les frais généraux et administratifs ajustés et les frais généraux et administratifs.

Indicateurs de performance clés

Ce communiqué de presse fait référence aux « Revenus tirés des abonnements SaaS » et au « taux d'expansion net ». Ils sont des mesures d'exploitation utilisés dans notre industrie. Nous surveillons nos indicateurs de performance clés ci-après pour nous aider à évaluer nos activités, à mesurer notre performance, à cerner les tendances, à élaborer des plans d'affaires et à prendre des décisions stratégiques. Ces indicateurs de performance clés fournissent aux investisseurs des mesures supplémentaires de notre rendement d'exploitation et permettent ainsi de dégager les tendances relatives à nos principales activités que seules, les mesures conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous pensons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties prenantes utilisent fréquemment des paramètres du secteur dans l'évaluation des émetteurs. Certains de nos indicateurs clés de performance sont des mesures qui n'ont aucune signification normalisée prescrite par les normes comptables IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et ne peuvent pas être rapprochées d'une mesure IFRS directement comparable. Nos indicateurs de performance clés pourraient être calculés et désignés d'une manière différente des indicateurs de performance clés similaires utilisés par d'autres sociétés.

Les « revenus tirés des abonnements SaaS » désigne les revenus tirés des abonnements SaaS de Coveo, tels qu'ils sont présentés dans nos états financiers conformément aux IFRS.





Le « taux d'expansion net » est calculé en considérant une cohorte de clients à la fin de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée, et en divisant la valeur annualisée des contrats SaaS « VAC SaaS », tel que définie ci-dessous) attribuable à cette cohorte à la fin de la période considérée sélectionnée par la VAC SaaS attribuable à cette cohorte au début de la période de 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée. Exprimé en pourcentage, le ratio (i) exclut la VAC SaaS des nouveaux clients ajoutés au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; (ii) inclut l'accroissement de la VAC SaaS provenant des ventes faites à la cohorte au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; et (iii) est présenté après déduction de la VAC SaaS des clients dont les abonnements ont pris fin ou pour lesquels les services ont diminué au cours des 12 mois précédant la fin de la période sélectionnée; et (iv) est en monnaie courante et donc, exclu l'effet de la variation des taux de change.

Dans cette rubrique et tout au long de ce communiqué, la « valeur annualisée des contrats SaaS » désigne la valeur annualisée des contrats SaaS des engagements d'un client calculée sur la base des conditions des abonnements de ce client et représente le montant de l'abonnement annualisé engagé à la date de mesure.

Veuillez également vous reporter à la section « Indicateurs de performance clés » de notre dernier rapport de gestion qui est disponible sous notre profil dans SEDAR+ à www.sedarplus.ca pour plus de détails sur les indicateurs de performance clés mentionnés ci-haut.

Information prospective

Le présent communiqué de presse contient de I' « information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, incluant les perspectives financières données ( au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) et hypothèses associées (comme indiqué ci-dessous et ailleurs dans ce communiqué de presse) pour les périodes de trois mois et l'exercice se terminant le 31 mars 2025 (pour plus de certitude, pour les flux de trésorerie des activités d'exploitation, uniquement pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025), le lancement du SIB par Coveo et les modalités de celui-ci (y compris la valeur maximale en dollars des actions à droit de vote subalterne que la société peut acheter dans le cadre du SIB, la fourchette du prix pour l'Achat d'actions à droit de vote subalterne dans le cadre du SIB, le moment du dépôt des documents d'offre et le moment du début de et de la clôture du SIB), l'intention de Coveo de demander à la Bourse de Toronto de renouveler son droit normal existant d'offre publique de rachat (y compris le calendrier de demande et de renouvellement de celle-ci) et les attentes concernant le VAC Saas de Qubit restante, la performance des ventes et les taux de rétention bruts pour l'exercice 2025 (ensemble, l'« information prospective »). Cette information prospective se reconnait à l'emploi de verbes ou d'expressions comme « pouvoir»,

« devoir », « atteindre », « survenir », « prévoir », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « projeter », « planifier », « croire », « continuer », « cibler », « occasion », « stratégie », « prévu au calendrier », « perspective », « prévision », « projection » ou « éventualité », y compris leur forme négative et autres expressions semblables, ou à l'emploi de verbes au futur, y compris les renvois à des hypothèses, bien que toute information prospective ne comprend pas nécessairement ces termes ou ces expressions. Au surplus, les déclarations faisant état d'attentes, d'intentions, de projections ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations qui contiennent de l'information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des évènements ou circonstances à venir.

L'information prospectives est nécessairement basée sur un certain nombre d'opinions, d'estimations et d'hypothèses (y compris ceux discutés sous la section « Hypothèses des perspectives financières » ci-dessous et ceux discutés immédiatement ci-dessous) que nous avons considérées comme appropriées et raisonnables à la date à laquelle ces déclarations sont faites. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, les résultats réels peuvent différer de l'informations prospective contenue dans le présent communiqué de presse. Certaines hypothèses formulées lors de la préparation des informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse incluent, sans s'y restreindre (et en addition de ceux discuté à la section « Hypothèses perspectives financières » ci-dessous) : notre capacité à tirer profit des opportunités de croissance et à mettre en œuvre notre stratégie de croissance; notre capacité à attirer de nouveaux clients; développer nos relations avec les clients existants et faire en sorte que les clients existants de renouveler leurs abonnements; notre capacité à maintenir des relations stratégiques fructueuses avec des partenaires et autres tiers; la connaissance du marché et l'acceptation des solutions d'IA en général et de nos produits en particulier; la pénétration du marché de nos nouvelles solution d'IA générative, tant auprès de nouveaux clients que de clients existants, et notre capacité à saisir l'opportunité de l'IA générative; à nos besoins en capitaux futurs et aux capitaux généralement disponibles; l'exactitude de nos estimations quant à nos opportunités de marché, nos prévisions des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation positifs; notre succès à identifier et évaluer, ainsi qu'à financer et intégrer les acquisitions, partenariats ou coentreprises, l'influence notable de nos principaux actionnaires, notre capacité à convertir les opportunités de vente en contrats, et le délai dans lequel nous pouvons y parvenir. De plus, l'information prospective est sujette à des risques et des incertitudes connus et inconnus, et d'autres facteurs, dont plusieurs échappent à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité réel, le rendement réel ou les réalisations réelles diffèrent de façon importante de ceux qui sont divulgués, de façon expresse ou implicite, dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y restreindre, les incertitudes liées au contexte macro-économique et les risques et incertitudes présentés plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle la plus récente de l'entreprise et sous « facteurs clés influant sur notre performance » du rapport de gestion le plus récent, tous les deux disponible sous notre profil SEDAR+. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révèleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces informations. Par conséquent, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations prospectives qui ne sont valables qu'au moment de leur formulation. Bien que nous ayons tenté d'identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante de ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les évènements futurs diffèrent considérablement de ceux présentés dans l'information prospective.

Vous ne devez pas vous fier à cette information prospective, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés par celle-ci en raison de ces risques et incertitudes. Des informations supplémentaires seront également présentées dans d'autres documents déposés publiquement et disponible sur le profil de la société sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca de temps à autre. Les informations prospectives faites dans ce communiqué de presse ne concernent que des événements ou des informations à la date du présent document et sont expressément qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'informations prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la date à laquelle les déclarations sont faites ou pour refléter l'occurrence d'événements imprévus.

Hypothèses des perspectives financières

Nos perspectives financières sont basées sur plusieurs hypothèses, dont les suivantes, en plus de celles énoncées ci-haut et/ou dans la section « Information prospective » ci-dessus :

La majorité de la VAC SaaS de Qubit (7) restante sera dépréciée d'ici la fin de l'exercice, l'impact sur les revenus étant que les revenus tirés des abonnements SaaS comptabilisés au cours de l'exercice 2025 pour les abonnements à la plateforme de Qubit diminueront d'environ la moitié.

restante sera dépréciée d'ici la fin de l'exercice, l'impact sur les revenus étant que les revenus tirés des abonnements SaaS comptabilisés au cours de l'exercice 2025 pour les abonnements à la plateforme de Qubit diminueront d'environ la moitié. Amélioration de la performance des nouvelles commandes au cours de l'exercice 2025, assumant que le second semestre dépassera le premier semestre.

Maintenir des taux des rétentions bruts (8) à leurs niveaux historiques.

à leurs niveaux historiques. Atteindre les niveaux attendus de ventes d'abonnements SaaS à de nouveaux clients ainsi qu'aux clients existants, incluant le moment de ces ventes, ainsi que les niveaux attendus de renouvellements d'abonnements SaaS avec les clients existants.

Atteindre les niveaux attendus des services d'implémentation et d'autres sources de revenus des services professionnels.

Maintenir les niveaux prévus de marge d'exploitation représentés par nos mesures de marge brute ajustée (2) et nos mesures de pourcentage de marge brute ajustée (4) .

et nos mesures de pourcentage de marge brute ajustée . Amélioration constante du marché de nos solutions, en ligne avec nos attentes.

Notre capacité à attirer et à retenir notre personnel clé nécessaire à la réalisation de nos plans.

Des environnements de taux de change qui restent constant, et des taux d'inflation, des taux d'intérêts, un niveau de dépenses des clients et d'autres conditions macroéconomiques qui demeurent similaires ou s'améliorent.

Notre capacité à recouvrer de nos clients comme prévu et à gérer nos entrées de trésorerie (y compris les subventions gouvernementales et les crédits d'impôts) et nos sorties de trésorerie comme nous les prévoyons actuellement.

Atteinte d'une performance financière attendue telle que mesurée par nos mesures des charges d'exploitation ajustées(2) et nos mesures du pourcentage des charges d'exploitation ajustées(4).

Nos perspectives financières n'incluent pas l'impact des acquisitions qui pourrait être annoncées ou conclues de temps à autre.

* * * * *

Notes sur ce communiqué de presse :

(1) Les revenus tirés des abonnements SaaS et le taux d'expansion net sont des indicateurs de performance clés de Coveo. Veuillez vous référer à la section « Indicateurs de performance clés » ci-dessous. (2) Les mesures de marge brute ajustée, les mesures de charges d'exploitation ajustées, la perte d'exploitation ajustée et le BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS qui peuvent ne pas être comparables à des mesures ou ratios similaires utilisés par d'autres sociétés. Veuillez-vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous et aux tables de réconciliation dans ce communiqué. (3) Les mesures de marge brute ajustée, les mesures de % de charges d'exploitation ajustées et la marge brute des produits ajustés sont des mesures non conformes aux IFRS. Veuillez-vous référer à la rubrique « Mesures et ratios financiers non conformes aux IFRS » ci-dessous et aux tables de réconciliation dans ce communiqué. (4) Les revenus tirés des abonnements SaaS générés en liens avec les abonnements des clients de la plateforme principale de Coveo pour la période, et excluant donc les revenus des abonnements de la plateforme de Qubit. (5) Les revenus tirés des abonnements SaaS générés par les abonnements de la plateforme de Qubit pour la période couverte. (6) Taux d'expansion net excluant l'effet de la VAC SaaS des abonnements à la plateforme de Qubit. (7) Le VAC SaaS désigne la valeur contractuelle SaaS annualisé des engagements d'un client, calculée en fonction des conditions des abonnements de ce client, et représente le montant annualisé de l'abonnement engagé à la date de mesure. (8) Le taux de rétention brut est généralement calculé pour une période en soustrayant l'attrition et la contraction de la VAC SaaS sur la période sélectionnée à la VAC SaaS au début de la période sélectionnée et en divisant le résultat par la VAC SaaS au début de la période sélectionnée. Nous utilisons le taux de rétention brut pour nous donner un aperçu du succès de l'entreprise à fidéliser ses clients existants. (9) Gartner©, Magic QuadrantTM Search and Product Discovery, May 2024. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant obtenu les notes les plus élevées ou d'autres désignation. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Le contenu Gartner décrit ici (le « Contenu Gartner ») représente des opinions ou points de vue publiés, dans le cadre d'un service d'abonnement syndiqué, par Gartner, Inc. (« Gartner »), et ne constituent pas des représentations de faits. Le contenu Gartner est valable à la date de sa publication originale (et non à la date de ce communiqué de presse), et les opinions exprimées dans le contenu Gartner sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de Coveo

Nous croyons fermement que l'avenir est entreprise-à-personne. Que les expériences sont aujourd'hui la ligne de front de la concurrence, un facteur de réussite ou d'échec pour chaque entreprise. Nous croyons aussi que des expériences remarquables améliorent non seulement la satisfaction des utilisateurs, mais génèrent également des gains significatifs pour les entreprises. C'est ce que nous appelons l'avantage de l'expérience IA - le degré auquel le contenu, les produits, les recommandations et les conseils présentés à une personne en ligne s'alignent avec ses besoins, ses intentions, ses préférences, son contexte et son comportement, se traduisant par des résultats d'affaires exceptionnels.

Pour réaliser cet avantage de l'expérience IA à l'échelle, les entreprises ont besoin d'une infrastructure robuste, centrale et composable, capable d'unifier le contenu en toute sécurité et de fournir une recherche, des recommandations, une véritable personnalisation et des expériences génératives de confiance à chaque point de contact avec chaque client, partenaire et employé. Coveo se consacre à apporter cet avantage à chaque point d'expérience, en utilisant des données puissantes et des modèles d'IA robustes pour transformer l'entreprise dans les domaines du commerce électronique, du service à la clientèle, du site Web et du lieu de travail.

La plateforme Coveo est certifiée ISO 27001, conforme à la norme HIPAA, conforme à la norme SOC2, et résiliente à 99.999% SLA en termes d'accords de niveau de service. Nous sommes un partenaire Salesforce Summit ISV, une application approuvée par SAPⓇ (SAP Endorsed App), un partenaire Adobe Gold, un membre de MACH Alliance et un partenaire Genesys AppFoundry ISV.

Coveo est une marque déposée de Coveo Solutions Inc.

Restez au courant des dernières nouvelles et du contenu de Coveo en visitant notre site web ou en vous abonnant au blogue de Coveo et en suivant Coveo sur LinkedIn et YouTube.

États consolidés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et données par action, audités)





Trois mois clos les 31 mars Exercices clos les 31 mars



2024 2023 2024 2023



$ $ $ $ Revenus









Abonnements SaaS

30 739 27 099 118 581 102 960 Licences autogérées et services de maintenance

- - - 912 Revenus de produits

30 739 27 099 118 581 103 872 Service professionnels

1 843 2 011 7 513 8 130 Total des revenus

32 582 29 110 126 094 112 002











Coût des revenus









Produits

5 551 5 118 21 733 19 573 Services professionnels

1 448 1 646 5 915 7 101 Total du coût des revenus

6 999 6 764 27 648 26 674 Marge brute

25 583 22 346 98 446 85 328











Charges d'exploitation









Frais de vente et de commercialisation

13 953 14 650 55 099 57 100 Frais de recherche et de développement de produits

8 769 8 225 35 804 35 025 Frais généraux et administratifs

6 596 6 125 26 628 29 042 Amortissement des immobilisations corporelles

616 597 2 393 2 548 Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles

729 1 117 6 655 4 454 Amortissement des actifs au titre du droit d'utilisation

384 397 1 566 1 578 Total des charges d'exploitation

31 047 31 111 128 145 129 747 Perte d'exploitation

(5 464) (8 765) (29 699) (44 419)











Produits financiers nets

(1 704) (1 709) (6 674) (4 613) Profit de change

(1 006) 302 321 (279) Perte avant la charge (recouvrement) d'impôt

(2 754) (7 358) (23 346) (39 527) Charge (recouvrement) d'impôt

1 296 (125) 264 205 Perte nette

(4 050) (7 233) (23 610) (39 732)























Perte nette par action - de base et diluée

(0,04) (0,07) (0,23) (0,38) Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base et dilué

102 377 716 104 572 190 103 318 469 104 572 190

États consolidés du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, audités)

Le tableau suivant présente les paiements fondés sur des actions et les charges connexes comptabilisées par la Société :



Trois mois clos les 31 mars

Exercices clos les 31 mars

2024 2023

2024 2023

$ $

$ $ Paiements fondés sur des actions et charges connexes









Coût des revenus - produits 278 123

944 697 Coût des revenus - services professionnels 218 98

650 564 Frais de vente et de commercialisation 687 993

2 434 5 438 Frais de recherche et de développement de produits 1 223 914

5 845 5 522 Frais généraux et administratifs 1 414 1 077

6 748 6 483 Total des paiements fondés sur des actions et

charges connexes 3 820 3 205

16 621 18 704

Rapprochement de la perte nette à la perte d'exploitation ajustée et au BAIIA ajusté

(en milliers de dollars américains)





Trois mois clos les 31 mars

Exercices clos les 31 mars

2024 2023

2024 2023

$ $

$ $ Perte nette (4 050) (7 233)

(23 610) (39 732) Produits financiers nets (1 704) (1 709)

(6 674) (4 613) Perte (profit) de change (1 006) 302

321 (279) Charge (recouvrement) d'impôt 1 296 (125)

264 205 Perte d'exploitation (5 464) (8 765)

(29 699) (44 419) Paiements fondés sur des actions et charges connexes1 3 820 3 205

16 621 18 704 Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles acquises2 727 1 116

6 650 4 449 Rémunération liée aux acquisitions3 - -

- 407 Charges liées aux transactions4 98 89

98 413 Perte d'exploitation ajustée (819) (4 355)

(6 330) (20 446) Charges d'amortissements5 1 000 994

3 959 4 126 Autres amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles 2 1

5 5 BAIIA ajusté 183 (3 360)

(2 366) (16 315)















1) Ces charges sont relatives aux options sur actions émises et aux attributions fondées sur des actions aux termes de nos régimes à base d'actions à nos employés et administrateurs ainsi que les charges sociales connexes étant donné qu'elles sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Ces coûts sont présentés dans les coûts des revenus des produits et des services professionnels des frais de vente et de commercialisation des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs. 2) Cette charge représente l'amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Qubit. Ces coûts sont présentés dans les charges d'amortissement et de dépréciation des immobilisations incorporelles. La dépréciation d'immobilisations incorporelles représente une dépréciation non monétaire des relations clients acquises dans le cadre du regroupement d'entreprises avec Qubit et est décrite à la note 8 des états financiers consolidés pour les trois mois et l'exercice clos le 31 mars 2024. 3) Ces charges se rapportent à la rémunération non récurrente liée aux acquisitions. Ces coûts sont présentés dans les coûts des revenus des produits et des services professionnels des frais de vente et de commercialisation des frais de recherche et de développement de produits et des frais généraux et administratifs. 4) Ces charges se rapportent aux honoraires professionnels juridiques et comptables et aux honoraires de consultation et de services-conseils ainsi qu'aux autres frais liés aux transactions qui n'auraient pas été engagés autrement. Ces coûts sont inclus dans les frais généraux et administratifs. 5) Les charges d'amortissements comprennent l'amortissement des immobilisations corporelles et l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation.

Rapprochement des mesures de marge brute ajustée et des mesures de pourcentage de marge brute ajustée

(en milliers de dollars américains)



Trois mois clos les 31 mars

Exercices clos les 31 mars

2024 2023

2024 2023

$ $

$ $ Total des revenus 32 582 29 110

126 094 112 002 Marge brute 25 583 22 346

98 446 85 328 % de marge brute 79 % 77 %

78 % 76 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 496 221

1 594 1 261 Plus : Rémunération liée aux acquisitions - -

- 172 Marge brute ajustée 26 079 22 567

100 040 86 761 % de marge brute ajustée 80 % 78 %

79 % 77 %











Revenus de produits 30 739 27 099

118 581 103 872 Coûts des revenus de produits 5 551 5 118

21 733 19 573 Marge brute de produits 25 188 21 981

96 848 84 299 % de marge brute de produits 82 % 81 %

82 % 81 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 278 123

944 697 Plus : Rémunération liée aux acquisitions - -

- 134 Marge brute de produits ajustée 25 466 22 104

97 792 85 130 % de marge brute de produits ajustée 83 % 82 %

82 % 82 %











Revenus de services professionnels 1 843 2 011

7 513 8 130 Coûts des revenus de services professionnels 1 448 1 646

5 915 7 101 Marge brute de services professionnels 395 365

1 598 1 029 % de marge brute de services professionnels 21 % 18 %

21 % 13 % Plus : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 218 98

650 564 Plus : Rémunération liée aux acquisitions - -

- 38 Marge brute de services professionnels ajustée 613 463

2 248 1 631 % de marge brute de services professionnels ajustée 33 % 23 %

30 % 20 %





















Rapprochement des mesures de charges d'exploitation ajustées et des mesures de pourcentage de charges d'exploitation ajustées

(en milliers de dollars américains)



Trois mois clos les 31 mars

Exercices clos les 31 mars

2024 2023

2024 2023

$ $

$ $ Frais de vente et de commercialisation 13 953 14 650

55 099 57 100 % de frais de vente et de commercialisation 43 % 50 %

44 % 51 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 687 993

2 434 5 438 Moins : Rémunération liée aux acquisitions - -

- 77 Frais de vente et de commercialisation ajustés 13 266 13 657

52 665 51 585 % de frais de vente et de commercialisation ajustés 41 % 47 %

42 % 46 %











Frais de recherche et de développement de produits 8 769 8 225

35 804 35 025 % de frais de recherche et de développement de produits 27 % 28 %

28 % 31 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 1 223 914

5 845 5 522 Moins : Rémunération liée aux acquisitions - -

- 143 Frais de recherche et de développement de produits ajustés 7 546 7 311

29 959 29 360 % de frais de recherche et de développement de produits ajustés 23 % 25 %

24 % 26 %











Frais généraux et administratifs 6 596 6 125

26 628 29 042 % de frais généraux et administratifs 20 % 21 %

21 % 26 % Moins : Paiements fondés sur des actions et charges connexes 1 414 1 077

6 748 6 483 Moins : Rémunération liée aux acquisitions - -

- 15 Moins : Charges liées aux transactions 98 89

98 413 Frais généraux et administratifs ajustés 5 084 4 959

19 782 22 131 % de frais généraux et administratifs ajustés 16 % 17 %

16 % 20 %

États consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars américains, audités)





31 mars 2024 31 mars

2023



$ $ Actif





Actifs courants





Trésorerie et équivalents de trésorerie

166 586 198 452 Créances clients et autres débiteurs

29 947 24 233 Aide gouvernementale

9 987 7 142 Frais payés d'avance

8 622 8 707



215 142 238 534 Actifs non courants





Coûts d'acquisition de contrats

10 168 11 148 Immobilisations corporelles

5 608 6 846 Immobilisations incorporelles

8 710 15 107 Actifs au titre du droit d'utilisation

6 032 7 645 Actifs d'impôt différé

4 265 3 896 Goodwill

25 960 25 642 Total de l'actif

275 885 308 818







Passif





Passifs courants





Créditeurs et charges à payer

21 822 21 435 Revenus différés

64 731 55 260 Partie courante des obligations locatives

2 153 1 929



88 706 78 624 Passifs non courants





Obligations locatives

6 885 8 940 Passifs d'impôt différé

1 771 2 721 Total du passif

97 362 90 285 Capitaux propres





Capital-actions

836 271 868 409 Surplus d'apport

40 484 25 949 Déficit

(655 598) (631 988) Cumul des autres éléments du résultat global

(42 634) (43 837) Total des capitaux propres

178 523 218 533 Total du passif et des capitaux propres

275 885 308 818









Tableaux consolidés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars américains, audités)





Exercices clos les 31 mars



2024 2023



$ $ Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation





Perte nette

(23 610) (39 732) Éléments sans incidence sur la trésorerie





Amortissement des coûts d'acquisition de contrats

4 426 4 428 Amortissement des immobilisations corporelles

2 393 2 548 Amortissement et dépréciation des immobilisations incorporelles

6 655 4 454 Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation

1 566 1 578 Paiements fondés sur des actions

15 214 19 022 Intérêts sur les obligations locatives

532 630 Recouvrement d'impôt sur le résultat différé

(705) (2) Perte (profit) de change latent(e)

105 (422)







Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

(2 376) 1 239



4 200 (6 257)







Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement





Regroupement d'entreprises déduction faite de la trésorerie acquise

- (675) Entrées d'immobilisations corporelles

(1 098) (1 585) Entrées d'immobilisations incorporelles

(23) (5)



(1 121) (2 265)







Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement





Produit de l'exercice d'options sur actions

2 376 1 740 Retenue d'impôt pour le règlement net des actions

(1 452) (1 643) Paiement au titre des obligations locatives

(2 313) (2 525) Actions rachetées et annulées

(29 649) - Rachat d'options sur actions

(4 553) -



(35 591) (2 428)







Incidence de la fluctuation des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

646 (13 670)







Diminution de la trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de la période

(31 866) (24 620)







Trésorerie et équivalents de trésorerie - début de la période

198 452 223 072







Trésorerie et équivalents de trésorerie - fin de la période

166 586 198 452







Trésorerie

25 731 22 036 Équivalents de trésorerie

140 855 176 416

