Louis Têtu assumera le rôle de Président exécutif du conseil (executive chair) à temps plein Laurent Simoneau sera promu au poste de Chef de la direction; John Grosshans au poste de Chef des opérations

MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Coveo (TSX: CVO), le chef de file en AI-Relevance, offrant une recherche IA, des capacités génératives et une pertinence optimisée à chaque point d'expérience, pour de meilleurs résultats commerciaux, annonce aujourd'hui qu'en prévision de la croissance continue, de l'expansion et des opportunités stratégiques de Coveo, elle procèdera à certains ajustements concernant les responsabilités de son équipe de direction.

À compter du début du nouvel exercice fiscal, le 1er avril 2025, Louis Têtu, notre Président du conseil et Chef de la direction, assumera dorénavant le rôle de Président exécutif du conseil (executive chairman) à temps plein, où il se concentrera sur le développement corporatif de Coveo, la stratégie, les clients clés et les opportunités de croissance à l'échelle mondiale. Laurent Simoneau, le fondateur, Président et Chef de la technologie de l'entreprise, élargira ses fonctions de Président pour assumer le rôle de Chef de la direction de Coveo. M. Simoneau recevra également le soutien opérationnel renforcé de John Grosshans, qui sera promu de son poste de Chef des revenus à celui de Chef des opérations (COO), supervisant dorénavant toutes les opérations liées aux revenus, aux clients et aux partenaires de l'entreprise. Finalement, Marc Sanfacon, l'un des co-fondateurs de la compagnie et Vice-président principal de la technologie, sera promu au poste de Chef de la technologie (CTO) de l'entreprise.

« Mon engagement envers l'entreprise est inébranlable », a déclaré Louis Têtu. « Étant donné notre élan et les opportunités significatives que nous entrevoyons, le moment est bien choisi pour faire ces ajustements et élargir l'empreinte de notre haute direction. En tant que Président exécutif du conseil à temps plein, je concentrerai mon énergie sur les opportunités de l'industrie et du marché, afin de continuer à construire nos relations avec les clients et les partenaires de Coveo, et aussi continuer à servir de mentor et de coach pour notre prochaine génération de leaders » a-t-il ajouté.

« Laurent, qui a cofondé Coveo il y a environ 20 ans, est la personne idéale pour assumer le rôle de Chef de la direction. Laurent a toujours été étroitement associé à l'élaboration de notre stratégie, à la mise en œuvre d'innovations précieuses et remarquables et à la garantie que nous restons toujours axés sur les résultats de nos clients. Le leadership décisif de Laurent, son expérience approfondie de l'ensemble de l'organisation et de la chaîne de valeur de notre entreprise, ainsi que ses relations étroites avec les clients, le positionnent de manière unique pour assumer le rôle de Chef de la direction », a également ajouté M. Têtu.

« Je suis honoré et enthousiaste à l'idée d'assumer ce rôle et de poursuivre notre croissance avec Louis et l'équipe de direction », a déclaré M. Simoneau, qui a déjà occupé le poste de Chef de la direction de 2004 à 2011. « Notre marché est à un point d'inflexion, et des entreprises comme Coveo qui ont prouvé qu'elles pouvaient fournir des résultats commerciaux significatifs aux clients grâce à l'IA appliquée émergent en tant que chefs de file. Nous pensons que nous sommes bien positionnés pour capitaliser sur les opportunités significatives à venir. »

« De plus, je suis reconnaissant de pouvoir compter sur la solide direction opérationnelle de John Grosshans. Depuis que John a rejoint notre équipe, il a transformé notre organisation de croissance des ventes et a pleinement intégré nos valeurs axées sur le client, ce qui s'est traduit par des augmentations significatives de nos performances en matière de ventes et de nos indicateurs clés reliés aux clients au cours des deux derniers trimestres. En tant que COO, John apportera son leadership à toutes les opérations de l'entreprise en matière de revenus, de clients et de partenaires, ce qui, j'en suis convaincu, continuera à nous servir dans les années à venir. Au surplus, je suis reconnaissant que Marc Sanfaçon assumera le rôle de Chef de la technologie. Grace au leadership de Marc, à sa profonde expertise en matière de technologie, et à son excellence opérationnelle éprouvée et testée en R&D, la technologie de Coveo est positionnée de façon idéale pour une innovation continue », a également ajouté M. Simoneau.

Ces changements s'inscrivent dans le cadre des activités de planification du conseil d'administration et de la société en ce qui a trait au leadership à long terme et ont pour objectif principal de garantir que Coveo reste concentrée sur les opportunités de croissance à venir sur un marché dynamique tout en assurant une excellente exécution opérationnelle. Une description complète des responsabilités du Président exécutif du conseil et du Chef de la direction seront rendues disponible dans la section Gouvernance du site Web des relations avec les investisseurs de Coveo : ir.coveo.com d'ici le 1er avril 2025.

À propos de Coveo

Coveo apporte l'AI-Relevance (la pertinence IA) à chaque point d'expérience, transformant la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et leurs employés pour optimiser leurs résultats commerciaux.

La pertinence, c'est passer de la persona à la personne : c'est le degré d'alignement entre le contenu, les produits, les recommandations et les conseils présentés à une personne en ligne, et son contexte, ses besoins, ses préférences, son comportement et son intention. C'est ce qui établit le standard d'excellence des expériences concurrentielles. Le parcours de chacun est unique, et seule l'intelligence artificielle peut gérer la complexité de la personnalisation des expériences pour des audiences massives et diversifiées, tout en traitant d'importants volumes et une grande variété de contenus et de produits.

Notre plateforme, la Coveo AI-Relevance Platform™, permet aux entreprises de livrer une hyper personnalisation à chaque point d'expérience, unifiant en toute sécurité toutes leurs données avec le plus haut niveau de précision contextuelle et prescriptive, tout en optimisant les résultats commerciaux.

Coveo apporte l'AI-Relevance aux expériences numériques des marques les plus importantes et innovantes au monde, au service de millions de personnes à travers des milliards d'interactions.

Nous y croyons fermement : Offrir une expérience digitale ne suffit plus. Seule la pertinence garantit le succès dans un monde numérique.

La Coveo AI-Relevance Platform™ est certifiée ISO 27001 et ISO 27018, conforme à SOC2, compatible HIPAA, avec un SLA de 99,999 % disponible. Nous sommes un partenaire ISV de Salesforce, une application approuvée par SAP Ⓡ, un partenaire Gold d'Adobe, un membre de la MACH Alliance, ainsi qu'un partenaire d'Optimizely, Shopify et Genesys AppFoundry Ⓡ.

Coveo est une marque déposée de Coveo Solutions Inc.

Restez informé(e)s des dernières actualités et contenus de Coveo en vous abonnant à notre blogue et en nous suivant sur LinkedIn et YouTube.

