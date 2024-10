MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Coveo (TSX: CVO), le chef de file de plateformes d'IA d'entreprise qui apporte la recherche IA et l'IA générative à chaque point d'expérience, permettant des expériences numériques personnalisées remarquables, a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers pour son premier trimestre de l'année fiscale 2025 terminé le 30 septembre 2024, après la fermeture des marchés, le lundi 4 novembre 2024. Coveo tiendra une conférence téléphonique à cette date à 17 :00 heure de l'Est afin de discuter des résultats. L'appel sera animé par Louis Têtu, Président du conseil et chef de la direction, Brandon Nussey, chef de la direction financière et d'autres membres de son équipe de direction.

Conférence téléphonique sur les résultats financiers de Coveo pour le deuxième trimestre de l'année fiscale 2025

Date : Lundi 4 novembre 2024



Heure : 17 h 00, heure de l'Est



Conférence téléphonique : https://emportal.ink/3XEgCBpt



Utilisez le lien ci-dessus pour participer à la conférence téléphonique sans l'assistance d'un

opérateur. Si vous préférez bénéficier de l'assistance d'un opérateur, veuillez composer le

numéro suivant: 1-800-836-8184



Retransmission en direct sur le web : https://app.webinar.net/xnOKyRalgo5



Retransmission du webcast : ir.coveo.com, section « Nouvelles et événements »

Relations aux Investisseurs : James Bowen, Relations Publiques, [email protected]; Kiyomi Harrington, Directrice des relations publiques, communications sociales et corporatives, [email protected]