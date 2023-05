Couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 - Le comité exécutif approuve l'entente de principe pour le renouvellement de la convention collective des policiers et policières de Montréal

MONTRÉAL, le 12 mai 2023 /CNW/ - Le comité exécutif a approuvé l'entente de principe sur le renouvellement de la convention collective de plus de 4 500 policières et policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). L'entente de principe intervenue entre la Ville de Montréal et la Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM) couvre la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026.

« La sécurité publique est primordiale pour la Ville de Montréal et nos efforts pour outiller adéquatement notre service de police visent à offrir des milieux de vie sécuritaires et de qualité à la population. À cette fin, le renouvellement de la convention collective et la bonification des conditions de travail des policières et des policiers sont des facteurs importants pour contribuer à l'atteinte de nos objectifs, à la mise en place de notre modèle montréalais en sécurité urbaine, ainsi que pour mettre en œuvre les priorités de la nouvelle direction du SPVM. Cette entente permettra d'assurer l'attractivité et la rétention de l'effectif policier du SPVM, d'entretenir des liens solides avec la population montréalaise et d'intervenir sur la violence armée sur le territoire », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

L'entente négociée entre les parties s'inscrit notamment dans le contexte d'un bassin restreint de candidats disponibles. D'autre part, la capacité de recrutement du SPVM est influencée par divers éléments qui sont pris en compte dans cette entente, dont le caractère exceptionnel du contexte montréalais, le bassin de candidats circonscrit par l'ÉNPQ, les conditions de travail, ainsi que les paramètres d'embauche de la convention collective.

Parmi les modifications à la convention collective, soulignons :

la mise en place d'une nouvelle cartographie d'horaires de travail variés favorisant notamment l'attraction et la rétention;

la création de la fonction d'agent de quartier-patrouilleur à pied, permettant la mise en place d'un modèle de police de proximité;

la possibilité d'embauche de policières et de policiers retraités;

la création de la fonction de constable spéciale.

Quant aux dispositions monétaires, soulignons que :

les augmentations salariales annuelles se situent entre 2 % et 2,5 % selon les années de la période couverte par la convention collective;

la prime de métropole augmente graduellement de 7,5 % à 15,1 %;

une prime de patrouille de 2,0 % a été créée;

le salaire à l'embauche des recrues policières (constable auxiliaire permanent) a été augmenté;

le salaire de cadet a été augmenté.

L'entente prévoit également certaines dispositions du régime de retraite.

« Je suis heureuse du déroulement et de l'issue des négociations entre les parties. Comme pour le renforcement de la sécurité urbaine, notre administration a accordé une grande importance au dossier du renouvellement de la convention collective des policières et des policiers. Tous les efforts ont été faits pour leur fournir de bonnes conditions de travail, afin de mettre en œuvre les priorités de la nouvelle direction du SPVM. Je salue également le fait que cette négociation se soit déroulée dans le respect, avec célérité et sans moyen de pression, ce qui marque un virage positif dans nos relations de travail », a souligné Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal.

L'entente de principe sera soumise pour approbation à l'assemblée du conseil d'agglomération du mois de mai. Les textes finaux de la convention collective seront soumis pour adoption à l'assemblée du conseil d'agglomération du mois de juin. La signature et l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective aura lieu à la suite de ces étapes.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

