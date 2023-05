QUÉBEC, le 6 mai 2023 /CNW/ - L'honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, et son épouse, Mme Pauline Théberge, tiennent à souligner le couronnement de Sa Majesté le roi Charles III.

Sa Majesté a été officiellement couronnée, aujourd'hui, lors d'une cérémonie tenue à l'abbaye de Westminster, après avoir assumé ses fonctions à titre de roi à la suite du décès de sa mère la reine Elizabeth II au château de Balmoral, en septembre dernier. Conformément à la tradition, le couronnement s'est déroulé après une période de deuil requise entre le décès d'un monarque et l'avènement d'un nouveau souverain.

Sa Majesté le roi Charles III est donc désormais couronné à titre de souverain du Royaume-Uni, d'Écosse et d'Irlande du Nord, en plus de quatorze États membres du Commonwealth, dont le Canada.

Né Charles Philip Arthur George, Sa Majesté a été le prince héritier demeuré le plus longtemps en fonction avant d'accéder au trône. À l'âge de 3 ans, il est devenu prince héritier de la couronne à la suite de l'accession au trône de sa mère, soit en 1952. Il a été fait prince de Galles à l'âge de 20 ans, titre qu'il a conservé pendant plus d'un demi-siècle. Marié, en 1981, à Diana Spencer, il a deux fils, soit Son Altesse Royale le prince William, prince de Galles, depuis 2022, et duc de Cambridge, ainsi que Son Altesse Royale le prince Harry, duc de Sussex.

Sa Majesté le roi a par ailleurs été couronné en même temps que la reine consort Camilla, née Shand, qu'il a épousée en 2005.

« Au cours de ses années comme prince héritier, Sa Majesté a démontré son engagement, son sens du devoir de même qu'un attachement envers sa patrie, mais également au Commonwealth, incluant le Canada. Durant ses années à titre de prince de Galles, Sa Majesté a effectué 18 visites officielles au Canada. Toute la population canadienne lui souhaite aujourd'hui un long règne riche en défis et empreint du même sens du devoir qui a fait la renommée de sa famille. »

