COURONNE NORD : HORAIRES D'ÉTÉ EN VIGUEUR DÈS LE 23 JUIN

MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - Les horaires d'été des services d'autobus d'exo entreront en vigueur, dans tous les secteurs de la couronne Nord, à compter du 23 juin prochain. Ces changements visent à assurer un service de transport efficace, fiable et adapté aux habitudes de vie en période estivale. La clientèle est donc invitée à planifier ses déplacements au moyen de l'application Chrono, notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes.

Secteur L'Assomption

Ligne 1: horaire modifié + réduction du service pendant la période estivale

Ligne 8: horaire modifié + réduction du service pendant la période estivale

Ligne 9: horaire modifié

Ligne 11: réduction du service pendant la période estivale

Ligne 14: horaire modifié + réduction du service pendant la période estivale

Ligne 100: réduction du service pendant la période estivale

Ligne 200: réduction du service pendant la période estivale

Ligne 400: horaire modifié + réduction du service pendant la période estivale

Secteur Laurentides

À compter du 23 juin 2025, de nouveaux parcours remplaceront le service actuel à Saint-Jérôme, Saint-Canut et Mirabel-en-haut, remplaçant plusieurs lignes existantes.

Service de transport à la demande à Boisbriand

Ajout d'un arrêt : Montée Sanche / de la Promenade, dans les deux directions

Secteur Terrebonne-Mascouche



Lignes 11, 22, 24C, 27: aucun service pendant la période estivale

Lignes 18, 41, 140: horaire modifié

Lignes 19, 30: réduction du service pendant la période estivale

Jours fériés

Le 24 juin : le service sera offert selon le nouvel horaire du samedi.

: le service sera offert selon le nouvel horaire du samedi. Le 1er juillet: le service sera offert selon le nouvel horaire du samedi.

Trains

Les horaires du service de trains d'exo demeurent les mêmes pour la période estivale.

Transport adapté

Le service de transport adapté d'exo continuera d'assurer les déplacements demandés.

Nouveau terminus Deux-Montagnes à compter du 16 juin 2025

Dès le 16 juin 2025, l'embarquement aux nouveaux quais du terminus Deux-Montagnes sera modifié:

Ligne 404: quai 5

Lignes 496, 499: quai 4

Ligne 904: quai 3

Consultez les nouveaux horaires dès maintenant à : exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus.

