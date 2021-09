Seulement 11 unités NSX de type S 2022 sont offertes pour cette occasion exclusive au Canada. Cela signifie que la demande sera extrêmement élevée pour une chance de posséder une voiture dont la production NSX est la plus exclusive, rapide, précise et puissante de l'histoire.

Pour célébrer la dernière année de production de la deuxième génération de NSX, chaque Acura NSX produite en 2022 sera un modèle de type S. En consolidant sa place en tant que supervoiture rare et limitée, seulement 350 NSX de type S seront construites pour une distribution mondiale. Plus de détails sont offerts ici.

À propos d'Acura Canada

Acura est la division des véhicules de luxe et haute performance de Honda Canada Inc. et l'une des plus importantes marques automobiles de luxe offrant des véhicules haute performance élaborés avec précision, une approche originale à la technologie et au design qui crée une nouvelle expérience de conduite. La gamme Acura compte cinq modèles distincts, la berline performante de luxe TLX, la berline sport ILX, le VUS multisegment de luxe 5 passagers RDX et le véhicule utilitaire sport de luxe MDX à 7 passagers. Acura a lancé sa supervoiture électrique NSX de nouvelle génération comme une nouvelle expression majeure de performance élaborée avec précision. Acura a célébré son trentième anniversaire au Canada en février 2017 et son réseau de concessionnaires compte désormais plus de 50 sites au pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.acura.ca. .

