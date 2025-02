MIRABEL, QC, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Investissement Ray Junior et Espace W Condos Locatifs, en partenariat avec le prestigieux Gala Influence Création 2025, vous offrent une opportunité en or : gagnez un an de location gratuite dans à l'Espace W, l'un des complexes résidentiels locatifs les plus convoités de Cité Mirabel!

Un prix d'exception, une valeur inestimable

Investissement Ray Junior et Espace W Condos Locatifs, en partenariat avec le prestigieux Gala Influence Création 2025, vous offrent une opportunité en or : gagnez un an de location gratuite dans à l'Espace W, l'un des complexes résidentiels locatifs les plus convoités de Cité Mirabel!

D'une valeur de 30 000 $, ce prix spectaculaire vous donne accès à une vie sans souci dans un cadre luxueux, incluant :

Piscine extérieure sur le toit

Salle de détente au toit avec sauna pour une détente ultime

Salle d'entraînement et de yoga pour un mode de vie actif

Simulateur de golf pour les amateurs de sport

Espace de coworking pour un travail efficace et inspirant

Salle de réception pour vos événements privés

réception pour vos événements privés Cité Mirabel : Un environnement dynamique à quelques pas des Premium Outlets et à seulement 30 minutes de Montréal

Inclusions : WiFi/Internet haute vitesse, électricité, eau chaude, chauffage et climatisation, électroménagers, habillage des portes et fenêtres, stationnement intérieur et un casier de rangement.

Imaginez une année entière sans loyer, dans un condo haut de gamme au cœur de Cité Mirabel, un quartier vibrant et en pleine expansion.

Pour en connaitre davantage sur l'Espace W: [email protected], 579-477-7779 ou visitez notre site web : https://www.espacew.com

Comment participer? Rien de plus simple!

Pour courir la chance de remporter cette expérience unique, il vous suffit de voter pour votre créateur de contenu préféré lors du vote du public du Gala Influence Création.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour connaître la date du vote : https://linktr.ee/espacew

Le vote ainsi que votre participation se fera sur : https://www.influencecreation.com

L'annonce du gagnant : un moment inoubliable!

Le suspense prendra fin lors d'un événement grandiose : le 31 mai 2025, sur la scène du Gala Influence Création à la Place Bell à Laval, où le gagnant sera dévoilé en grande pompe.

Un partenariat fondé sur une vision commune

Ray Junior Courtemanche est fier de s'associer au Gala Influence Création, car il croit fermement que la création de contenu est l'avenir du marketing. En tant que bâtisseur visionnaire, il reconnaît l'importance croissante des influenceurs et des créateurs numériques québécois dans la promotion des entreprises et des projets immobiliers. Ce partenariat reflète son engagement à soutenir les talents émergents du Québec et à bâtir des connexions solides entre le monde des affaires et l'univers du numérique.

Que vous soyez passionné de design, amateur de nouvelles expériences ou simplement à la recherche d'un chez-soi exceptionnel, c'est votre chance de vivre le rêve Espace W!

Osez rêver grand. Participez et gagnez votre année de location gratuite!

SOURCE Espace W Condos Locatifs Cité Mirabel

Contact médiatique : Chloé Courtemanche, Directrice Marketing, 514-433-5355, [email protected]