Coupes à la CNESST : Québec solidaire dénonce une attaque envers les femmes et les travailleuses

MONTRÉAL, le 4 sept. 2025 /CNW/ - La porte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal et le député de Hochelaga-Maisonneuve et responsable en travail, Alexandre Leduc, dénoncent avec force les compressions imposées par le gouvernement Legault à la CNESST. Selon des documents internes révélés aujourd'hui, ces coupes toucheront particulièrement les femmes, notamment celles qui réclament l'équité salariale et les victimes de violence.

« Couper à la CNESST, c'est pénaliser les femmes deux fois : en ralentissant l'équité salariale et en réduisant le soutien aux victimes d'agressions. Ce gouvernement tourne le dos à celles qui ont le plus besoin d'aide », déclare Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

En abolissant 250 postes à la CNESST, la CAQ fragilise directement les services aux travailleuses et aux victimes :

Des délais plus longs pour les demandes d' équité salariale ;

Moins de ressources pour l'indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC) ;

Pour Alexandre Leduc, responsable solidaire en matière de travail, ces compressions sont injustifiables :

« Après les années d'austérité libérale qui avaient déjà fait très mal aux femmes, voilà que la CAQ en rajoute. Elle prétend faire des économies, mais coupe là où ça fait le plus mal : dans les services qui protègent les droits des travailleuses. QS n'accepte pas que la CAQ fragilise l'équité salariale et la sécurité des victimes pour atteindre un objectif comptable. », dénonce Alexandre Leduc.

Québec solidaire demande au gouvernement Legault de revoir sa décision et de protéger les ressources essentielles aux travailleuses et aux victimes, plutôt que de les sacrifier pour équilibrer son budget.

