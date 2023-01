SAINT-CÔME, QC, le 5 janv. 2023 /CNW Telbec/ - En place depuis octobre 2022, la nouvelle administration de la station de ski de Val Saint-Côme, livre la marchandise pour faire rayonner la station. C'est avec enthousiaste que l'équipe inaugure aujourd'hui la piste Alex Bilodeau. Il s'agira de la première piste de compétition de ski acrobatique en soirée au Canada et de la troisième au monde après la Finlande et les États-Unis.

Dans les derniers mois, 45 piliers lumineux ont été installés à l'aide d'hélicoptères en marge de la piste pour offrir une descente unique au monde. Rappelons d'ailleurs que Val Saint-Côme sera l'hôte de la prochaine épreuve de la coupe du monde de ski de bosses en simple et en parallèle, qui se tiendra en soirée les 27 et 28 janvier 2023. Lors de cet événement, les meilleurs skieurs acrobatiques du monde tenteront de remporter la quatrième des six épreuves du circuit.

Ce projet représente des investissements de plus de 300 000 $ rendu possible par les nouveaux propriétaires de la station Touristique Val Saint-Côme, Freestyle Canada et le Centre d'excellence acrobatique VSC. Les firmes Technilight Éclairage au del, les entreprises électriques Angers, CBC Électrique et Passport Hélico sont aussi de fières commanditaires ayant contribué en investissant plus de 150 000 $ en commandites, en matériel et en expertises, en plus d'avoir réalisé l'ensemble des travaux avec brio.

Un nouveau souffle pour la montagne

Ce jalon n'est qu'une des premières étapes pour faire rayonner la station touristique Val Saint-Côme. Les nouveaux propriétaires tablent déjà sur plusieurs projets pour développer tout le potentiel économique et touristique de la montagne et en faire une destination de plein air de premier choix pour les familles et les amoureux de la nature, quatre saisons par année. Pour y arriver, Investissements Lyscor et ses partenaires sont déjà à la planche à dessin : un parcours d'envergure de vélo de montagne ainsi que plusieurs autres grands projets seront dévoilés dans les prochains mois.

Citations

« Nous sommes fiers d'offrir une piste de la plus haute qualité à l'élite du ski acrobatique. Ces investissements permettront à Val Saint-Côme de continuer à développer des athlètes de renommée internationale comme Gabriel Dufresne et d'aider nos skieurs locaux à atteindre leur plein potentiel. L'événement des 27 et 28 janvier sera spectaculaire et contribuera grandement à la réputation de la montagne, tant dans la région qu'à l'échelle internationale. Il s'agit d'une première étape dans notre plan de développement de la montagne. Notre objectif est simple : que Lanaudière et tout le Québec soient fiers de leur montagne. »

- François Gagnon, président d'Investissements Lyscor et président-directeur général de la station Touristique Val Saint-Côme

« Quel bel accomplissement de voir cette piste inaugurée aujourd'hui ! Il s'agit d'une grande réussite, car cette piste éclairée en soirée permettra de poursuivre et de maximiser le développement des athlètes de la région. C'est très important pour nous que les skieurs aient à leur disposition tous les outils pour favoriser l'atteinte de leurs objectifs. Grâce à cette annonce, nous réitérons notre soutien aux skieurs comme Gabriel Dufresne, une fierté pour la région. »

- Carole Véronneau-Gagné, Présidente du Centre d'excellence de ski acrobatique de Val Saint-Côme

« Nous sommes extrêmement contents des investissements des nouveaux propriétaires de la station et du soutien de la région de Lanaudière dans le développement sportif à Val St-Côme. L'éclairage de la piste permet de tenir une coupe du monde de soir et de se démarquer sur la scène internationale. Un événement de soir amène une ambiance unique et saura charmer les équipes internationales.

La coupe du monde est une excellente fenêtre de visibilité pour le système sportif en général et une occasion en or de promouvoir les différents programmes. Au-delà du rayonnement de l'événement, ces installations offrent la possibilité aux athlètes des équipes nationale, provinciales et régionales de s'entraîner de soir et permet au centre d'excellence d'offrir une meilleure expérience aux équipes qui viennent s'entraîner et participer à d'autres compétitions dans la même piste, entre autres une étape de la Coupe NorAm ainsi que les Championnats canadiens. »

- Charles-Antoine Morache, Directeur-Événements, Freestyle Canada

À propos d'Oxygen St-Côme

Oxygen St-Côme, c'est l'unique domaine de chalets certifiés LEED en Amérique du Nord.

L'inspiration scandinave et contemporaine ainsi que les superbes habitations de ce projet immobilier s'harmonisent parfaitement au décor enchanteur de la région de Saint-Côme. François Gagnon, président de Lyscor, possède plus de 20 ans d'expérience en gestion de projet de développement. Son équipe exceptionnelle et leurs partenaires de renom alimentent la force du développement de ce projet dans Lanaudière. Oxygen St-Côme, c'est plus qu'un développement immobilier, c'est un milieu de vie à découvrir !

SOURCE Oxygen St-Côme

Renseignements: Jessica Rousseau, TACT, Cellulaire : 438 396-8288, [email protected]