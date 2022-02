À travers près de 400 pièces sélectionnées parmi les milliers que conserve le Musée, Coup de cœur! Nos collections s'exposent brosse un portrait émouvant de la vie montréalaise. Dans une scénographie théâtrale, meubles, vêtements, bijoux, jouets, outils, livres, cartes, affiches et iconographies sortent littéralement de la réserve pour former une riche mosaïque. Témoins authentiques de l'histoire de la métropole et de celle des personnes qui l'ont bâtie autant que rêvée, ces objets révèlent les caractères distinctifs qui font de Montréal une ville unique.

Suscitant quelques souvenirs et surtout, beaucoup d'émerveillement, l'exposition ne manquera pas de faire tomber les visiteurs sous le charme de Montréal… un objet à la fois !

Une première exposition consacrée à la collection ethnohistorique de Pointe-à-Callière

Depuis sa création, Pointe-à-Callière acquiert et conserve minutieusement des objets représentatifs de la société montréalaise d'hier et d'aujourd'hui. Pendant de sa collection archéologique, la collection ethnohistorique du Musée regroupe ainsi plus de 40 000 pièces, dont la richesse et la portée documentaire témoignent de l'histoire de la métropole et du mode de vie de ses habitants.

Coup de cœur! Nos collections s'exposent offre, pour la première fois, un aperçu de la grande diversité de cette collection. Les 400 objets « coups de cœur » mis en scène en 20 tableaux thématiques donnent vie au quotidien montréalais sous ses multiples facettes. Ils rejouent les événements marquants, l'évolution des transports, des télécommunications, le développement de l'économie, de la finance, de la navigation sur le fleuve Saint-Laurent. Ils incarnent le Montréal ouvrier et commerçant, mais aussi sportif, culturel et festif !

Dans une atmosphère sonore toute montréalaise, la scénographie enrichie d'audiovisuels fait entendre celles et ceux qui font la ville. Des portraits touchants de nos concitoyens, ainsi que des témoignages d'archéologues, d'historiens et autres spécialistes, complètent cette galerie vivante et plurielle de leurs points de vue contemporains.

Une exposition ludique pour petits et grands

Dans son insolite écrin de fourrure, une « boîte à curiosités » présente quelques objets, parfois surprenants, issus d'un passé pas si lointain… Elle invite le public à s'interroger ou à fouiller dans leurs souvenirs pour en deviner l'usage. Des jeux interactifs permettent également au public d'expérimenter différents modes de transports utilisés à Montréal à travers le temps et de tester leurs connaissances.

Coup de cœur! Nos collections s'exposent, une première exposition consacrée aux collections ethnohistoriques de Pointe-à-Callière et une belle occasion de redécouvrir Montréal à travers des objets authentiques tirés de son histoire passée et récente. Présentée jusqu'au 8 janvier 2023.

Place à la relâche solaire

Pointe-à-Callière propose, du 26 février au 5 mars 2022, de multiples activités extérieures pour vivre un merveilleux moment en famille ou entre amis, et ce gratuitement. Inspirés par l'exposition Place au cirque! qui se termine le 6 mars 2022, performances et ateliers circassiens prolongent l'immersion dans le monde fascinant du cirque hors des murs du Musée. Visites guidées architecturales et création d'une œuvre collective en collaboration avec l'Accueil Bonneau sont également au programme. Une bonne raison de venir se réchauffer le cœur et l'esprit dans le Vieux-Montréal !

En savoir plus

Parcours 30 haltes découvertes

Un tout nouveau rallye numérique dans les vestiges archéologiques et les expositions permanentes s'ajoute aux festivités de Point-à-Callière. Ce « cherche et trouve » amusant invite les visiteurs à repérer 30 points d'intérêts à travers le musée. En allant de l'un à l'autre, munis de leur téléphone intelligent, des informations exclusives leurs sont dévoilées.

En savoir plus

Pointe-à-Callière : 30 ans d'histoires … à célébrer !

Le 17 mai 2022 marquera le 30e anniversaire de Pointe-à-Callière mais aussi du 380e anniversaire de Montréal. Expositions, activités, événements, conférences, rallye numérique, balado, quiz … une programmation riche et diversifiée rythmera l'année 2022 pour souligner ce double anniversaire. Autant d'occasions de venir ou revenir visiter le lieu de fondation de la ville !

Voir la programmation

À propos de Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Inauguré en 1992 dans le cadre du 350e anniversaire de la métropole, Pointe-à-Callière est aujourd'hui le plus grand musée d'histoire de Montréal. Érigé sur une concentration de sites historiques et archéologiques d'envergure nationale, dont le lieu de fondation de Montréal, le complexe muséal a pour mission de conserver les collections, d'enrichir les connaissances, de mettre en valeur et faire aimer le patrimoine archéologique et historique de Montréal. Une mission menée à travers des actions de conservation et de recherche, de diffusion, d'éducation, d'inclusion et d'initiatives communautaires dont bénéficient les Montréalais.es et les touristes.

Pointe-à-Callière fière partenaire de la Ville de Montréal.

COUP DE CŒUR! NOS COLLECTIONS S'EXPOSENT du 24 février 2022 au 8 janvier 2023

Plus d'informations sur pacmusee.qc.ca

Pour en savoir plus sur les mesures sanitaires mises en place à Pointe-à-Callière : Guide des visiteurs

Abonnements 30 ans, 30 $ : profiter du Musée toute l'année à petit prix : https://pacmusee.qc.ca/fr/soutenez-le-musee/devenez-membre/

SOURCE Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal

Renseignements: Pour toute demande de visuels, merci de nous contacter : Source : Nora Charifi, Chargée de projets aux communications, Pointe-à-Callière, Tel : 514 872-2687, Cell : 514 829-0955, [email protected]; Relations de presse : Nathalie Roy, [email protected], 514 889-3622; Sophie Marsolais, [email protected], 514 258-0455