Coup de cœur et coup de gueule pour l'accessibilité numérique

MONTRÉAL, le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain (RAAMM) dévoile son coup de cœur et son coup de gueule annuel à l'occasion de la Semaine de la canne blanche - un événement de sensibilisation à la déficience visuelle.

Le coup de cœur et le coup de gueule visent à mettre en lumière les initiatives qui constituent une avancée et à dénoncer les situations qui entraînent un recul en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées visuelles et de respect de leurs droits. « Près de 200 000 personnes sont aveugles ou malvoyantes au Québec » soulève Pascale Dussault, directrice générale du RAAMM, « Penser à nous inclure et à rendre accessible tout produit, service, outil ou communication est essentiel ! ».

Le coup de cœur qui l'emporte ? La série Six degrés de Simon Boulerice diffusée par Radio-Canada. « Sa représentation d'un personnage principal ayant une déficience visuelle qui permet de mieux comprendre la situation des personnes aveugles ou malvoyantes représente un grand coup pour la diversité à la télé québécoise » souligne Pascale Dussault, ravie. Le RAAMM félicite également les 3 finalistes dans la catégorie coup de cœur soit Laurie-Anne Langis pour son adaptation d'un atelier de danse contemporaine, les cinémas Cinéplex pour le dispositif Fidelio - un système de vidéodescription - et les spectacles de danse en audiodescription signés par Danse-Cité pour l'accueil, la qualité de l'adaptation et la démarche inclusive derrière le projet. « Ces initiatives démontrent bien comment les arts et la culture sont vecteurs de changement » souligne Mme Dussault.

Du côté du coup de gueule, les sites web font piètre figure. Le site Clic Santé s'est récolté l'ire du public en rendant impossible pour les personnes aveugles et malvoyantes de prendre rendez-vous pour un vaccin contre la COVID19. « L'accès à Clic Santé n'est pas une question de privilège, c'est une question d'équité! » martèle Pascale Dussault, précisant que la plateforme crée de l'exclusion numérique et va à l'encontre des standards d'accessibilité du web mis de l'avant… par le gouvernement lui-même! La Ville de Longueuil, la Ville de Montréal et la plateforme de covoiturage Amigo Express ont aussi tous été nommés pour l'inaccessibilité de leur plateforme web.

