L'arrondissement de Saint-Léonard s'entend avec le syndicat des cols bleus sur les dix-sept points de compétence locale

MONTRÉAL, le 23 juin 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Saint-Léonard a procédé à la signature de l'entente intervenue avec le syndicat des cols bleus à l'issue des négociations sur les dix-sept points de compétence locale de la convention collective.

Entrée en vigueur le 18 juin 2025, cette entente n'avait pas été négociée depuis 2018 et a été acceptée par les deux tiers des employé(e)s.

Rangée du haut (debout, de gauche à droite) : Bryan Fiengo, Andrea Scola, Mario Boutin, François Laflamme, Patrick Martel, Salvatore Guerrera, Antonino Zambito, Vincenzo Gallo, Rangée du bas (assis, de gauche à droite) : Julie Devost, Jean-Pierre Lauzon, président du Syndicat des cols bleus regroupés de la Ville de Montréal, section locale 301, Steve Beaudoin, directeur de l’arrondissement de Saint-Léonard, Olivier Longpré (Groupe CNW/Arrondissement de Saint-Léonard (Ville de Montréal))

Cette entente concerne les dix-sept points de compétence locale de la convention collective des employé(e)s cols bleus. Parmi les éléments de l'entente : les mouvements de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'arrondissement, la formation, le temps supplémentaire, ainsi que les congés et les vacances annuelles. L'entente a également servi à clarifier certaines clauses pour une meilleure compréhension par les employé(e)s.

« Je suis particulièrement heureux de cette récente entente qui représente un nouveau jalon dans un long historique de confiance mutuelle et de collaboration avec les employé(e)s cols bleus de Saint-Léonard, a commenté le directeur d'arrondissement, Steve Beaudoin. J'ai, depuis toujours, une immense confiance envers nos employé(e)s cols bleus et je n'ai jamais hésité à leur confier de nouvelles responsabilités, comme ce fût le cas avec certains secteurs de déneigement et, plus récemment, de la tonte du gazon, sachant qu'en retour, il y a toujours eu un engagement de leur part à rencontrer les attentes en lien avec ces activités. Pour l'avenir, je mettrai un point d'honneur à renforcer la communication entre nous, convaincu qu'il s'agit de la clé pour des relations de travail constructives et harmonieuses. »

Le président du Syndicat des cols bleus regroupés de la Ville de Montréal, section locale 301, Jean-Pierre Lauzon, a également exprimé sa satisfaction face à ce règlement intervenu après plusieurs mois de rencontres de négociation avec l'arrondissement de Saint-Léonard. « Cette entente marque une étape importante pour la reconnaissance des réalités locales des cols bleus. Elle démontre qu'un dialogue respectueux et ancré dans la collaboration peut mener à des solutions concrètes qui respectent à la fois les droits des travailleurs et les besoins de l'arrondissement de Saint-Léonard » mentionne-t-il.

