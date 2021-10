En action au féminin pluriel pour contribuer de manière durable à l'avancement des filles et des femmes dans les secteurs du sport, du plein air et de l'activité physique

QUÉBEC, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui, en présence d'Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, et de plusieurs personnalités des secteurs du sport, du plein air et de l'activité physique que le coup d'envoi de La Lancée a été donné. Portée par le gouvernement du Québec et mise en œuvre par M361 en partenariat avec Fillactive et Égale Action, cette toute nouvelle mobilisation vise à contribuer de manière durable à l'avancement des filles et des femmes dans ces trois secteurs.

La preuve n'est plus à faire : en plus de procurer plaisir et bien-être, le sport, le plein air et l'activité physique apportent de nombreux bienfaits, tant sur le plan de la santé physique que mentale. Pourtant, malgré tous les efforts investis en promotion de la santé auprès des jeunes, les adolescentes demeurent moins nombreuses que les garçons à persévérer dans leur pratique d'activité physique. Au Québec, à peine 15 % des filles de 12 à 17 ans rapportaient avoir été actives durant leurs loisirs au cours de la dernière année. De plus, les recherches démontrent qu'une fille sur trois abandonne la pratique de son sport à l'adolescence ; une statistique préoccupante considérant que chez les garçons, le ratio descend à un sur dix. (Source: Enquête québécoise sur l'activité physique et le sport, 2018-2019)

Dans les organisations sportives, un vent de changement commence à souffler alors que les nominations féminines dans des postes de direction se succèdent à un rythme inégalé et que, peu à peu, des femmes fracassent des plafonds de verre en accédant à des fonctions traditionnellement offertes aux hommes. Néanmoins, la place des femmes demeure encore minoritaire alors que trop peu d'entre elles occupent des postes de leadership, et ce, même si elles ont toutes les compétences requises pour le faire.

Une lancée à poursuivre

Voilà maintenant bien des années que le gouvernement du Québec se préoccupe des faibles taux d'activité physique chez les jeunes filles ainsi que de la place des femmes dans le secteur du sport. Grâce aux efforts soutenus d'organisations comme Égale Action et Fillactive, des initiatives ont été mises en place sur le terrain et ont démontré leur efficacité, que ce soit sous la forme de projets-pilotes ou de projets de plus grande ampleur. Pour poursuivre et intensifier les efforts collectifs, La Lancée déploiera une série d'initiatives visant à mobiliser, outiller et inspirer les intervenant·es, dirigeant·es et décideur·es, afin qu'ils facilitent la participation et le leadership des filles et des femmes.

Que ce soit les gouvernements, les directions générales des fédérations sportives, les présidences de conseil d'administration ou encore les intervenant·es, chacun joue un rôle essentiel pour offrir aux filles et aux femmes davantage d'occasions de s'épanouir et de prendre leur envol.

Citations

« Depuis quelques années, un changement important s'opère alors que de plus en plus de femmes trouvent leur place dans le monde du sport et s'y épanouissent. Le gouvernement du Québec a choisi d'initier un mouvement pour soutenir financièrement la participation des femmes dans l'univers sportif. Avec La Lancée, je suis fière de pouvoir contribuer à l'avancement des filles et des femmes dans les secteurs du sport, du plein air et de l'activité physique. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Puisque nous aurons besoin de toutes les forces vives, nous invitons aujourd'hui l'ensemble des décideur·es et des influenceur·es œuvrant dans les secteurs du sport, du plein air et de l'activité physique à joindre cette mobilisation et à incarner une nouvelle normalité par laquelle les filles et les femmes s'épanouiront pleinement au cœur de nos communautés. »

Marilie Laferté, directrice générale de M361

« Fillactive est fière d'accepter l'invitation du gouvernement du Québec à faire partie de cette initiative. Intéressons-nous aux activités physiques préférées des filles et assurons-nous de leur offrir un environnement bienveillant pour les réaliser, où le plaisir sera à l'avant-plan. Toutes les filles méritent de se développer pleinement et de profiter des bienfaits de l'activité physique et nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre cette mission à travers La Lancée ! »

Claudine Labelle, présidente fondatrice de Fillactive

« Le travail qui reste à accomplir pour atteindre l'équité en sport est immense. Seul·es, la tâche nous semble peser des tonnes ; à plusieurs, elle devient plus légère. Égale Action est donc heureuse d'accepter l'invitation du gouvernement du Québec pour former une nouvelle mobilisation et ainsi décupler notre force d'action pour que le changement s'installe pour de bon. »

Guylaine Demers, présidente d'Égale Action

À propos de La Lancée

La Lancée est LA mobilisation visant à favoriser la participation et le leadership des filles et des femmes dans les secteurs du sport, du plein air et de l'activité physique au Québec. Cette initiative du gouvernement du Québec, mise en œuvre par M361 en partenariat avec Fillactive et Égale Action, contribue à mobiliser, outiller et inspirer les intervenantes et intervenants, dirigeantes et dirigeants, décideures et décideurs ayant un impact ou agissant directement auprès de celles-ci. Espace fiable et pertinent de mise en commun, d'échanges et de pratiques, La Lancée regroupe des pistes d'actions, des témoignages, des outils et rassemble les différents acteurs et organismes afin de contribuer à l'avancement et à l'épanouissement des filles et des femmes dans nos trois secteurs d'activités.

