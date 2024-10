Plus de 1,5 M$ pour des aliments québécois dans nos écoles -- 110 écoles du Québec choisies par M361

MONTRÉAL, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Soucieux d'ancrer l'alimentation nutritive, locale et durable dans le quotidien des jeunes, M361, par le biais de sa stratégie sociale 100°, est heureux d'annoncer que 110 nouvelles écoles réparties à travers les 17 régions du Québec ont été choisies pour réaliser des projets visant à accroître la part d'aliments locaux offerts aux élèves. Ces projets, qui seront déployés dans 72 écoles primaires et 38 écoles secondaires, bénéficient actuellement d'un soutien financier offert par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), pour un montant total de 1 508 545 $ s'inscrivant dans la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois (SNAAQ).

Ainsi, plus de 48 000 élèves de la province pourront bénéficier d'initiatives telles que la confection et la distribution de collations santé, la mise sur pied de comptoirs à salade ou de bars à soupe ou encore la bonification du menu de la cafétéria pour introduire davantage d'aliments québécois dans les recettes.

« Je tiens à féliciter chaleureusement toutes les personnes impliquées dans ces nouveaux projets qui ont reçu du financement, mais aussi celles et ceux qui ont participé à cet appel de projets. Vous avez été très nombreux à nous faire parvenir vos candidatures, et c'est pour moi la preuve que le milieu scolaire est plus mobilisé que jamais et prêt à innover pour changer les normes sociales en matière d'alimentation scolaire », souligne Frédéric Therrien, directeur général de M361.

Pour découvrir l'ensemble des projets retenus, consultez la liste ici.

« Pour des aliments québécois dans nos écoles »

Rappelons que cet appel de projets intitulé « Pour des aliments québécois dans nos écoles » a pour objectif d'offrir davantage d'aliments sains, frais et québécois aux élèves en soutenant la mise en place de circuits courts et le développement de partenariats entre les écoles et les entreprises, coopératives agricoles de proximité ou les entreprises de transformation alimentaire. Il vise non seulement à favoriser la santé des élèves, en les encourageant à adopter de saines habitudes alimentaires, mais également à contribuer au développement de systèmes alimentaires plus durables en favorisant l'achat d'aliments québécois et l'adoption de pratiques écoresponsables.

Ce sont 110 écoles additionnelles qui s'ajoutent à celles déjà financées en 2021-2022, portant le nombre total d'écoles soutenues à 167, pour un total de 2 371 589 $ distribués. Grâce au soutien financier du MAPAQ, à l'accompagnement de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) dans l'idéation des projets, d'Équiterre tout au long de leur implantation, ainsi que la reconnaissance Aliments du Québec au menu, les écoles sont bien équipées pour se doter d'une cible d'achat d'aliments québécois et pour réaliser leurs ambitions alimentaires.

Ce partenariat s'inscrit dans la SNAAQ qui a pour objectif de doter l'ensemble des institutions publiques du Québec d'une cible d'achat d'aliments québécois. Ce mandat avec M361 s'inscrit dans le cadre du Plan d'action interministériel de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

