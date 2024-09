Coup d'envoi de la 45e édition du concours Les Mercuriades

MONTRÉAL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) lance officiellement l'appel de candidatures pour la 45e édition des Mercuriades, le concours d'affaires le plus prestigieux du Québec. Cet événement phare du milieu économique souligne, chaque année, l'excellence des entrepreneurs et de leurs équipes qui se démarquent par leur innovation et leur dynamisme.

Les entreprises sont invitées à soumettre leur candidature dans l'une des 14 catégories du concours avant le 18 décembre 2024 à 16 h .

Citations :

« J'encourage toutes les entreprises, qu'il s'agisse de PME ou de grandes organisations, à saisir cette occasion unique de mettre en lumière leurs réussites et de reconnaître le travail de leurs équipes. Depuis 45 ans, le concours Les Mercuriades célèbre non seulement notre savoir-faire, mais aussi la contribution essentielle des entrepreneurs à la croissance économique du Québec », a déclaré Claude Breton, président-directeur général par intérim de la FCCQ.

« Les histoires d'innovation et de résilience des entrepreneurs québécois sont une source d'inspiration pour nous tous. À la Sun Life, nous sommes fiers de soutenir et de célébrer ces gens d'exception qui transforment notre économie tout en ayant un impact positif dans la société », a ajouté Robert Dumas, président de la soirée de gala et président et chef de la direction de la Sun Life Québec.

Catégories de la 45e édition :

Les organisations de toutes tailles, qu'elles soient petites et moyennes ou grandes, sont invitées à soumettre leur candidature dans les catégories suivantes :

Accroissement de la productivité

Contribution au développement économique et régional

Développement des marchés internationaux - EDC

Employeur de l'année - Promutuel Assurance

Engagement dans la collectivité - ABB

Entrepreneuriat - Raymond Chabot Grant Thornton

Formation et développement de la main-d'œuvre - CN

Manufacturiers innovants - Bombardier

Innovation technologique - TELUS

L'excellence en français

Santé et sécurité au travail

Start-Up Jeune Pousse

Stratégie d'affaires à succès - Ordre des CPA du Québec

Stratégie de développement durable

Les entreprises lauréates du concours sont admissibles au prestigieux Mercure « Entreprise de l'année » (PME et grandes entreprises). L'an dernier, le Collège Sainte-Anne a été couronné dans la catégorie PME et Beneva dans la catégorie des grandes entreprises.

Pour soumettre une candidature :

Pour plus d'informations sur le concours et pour soumettre votre candidature, visitez le www.mercuriades.ca. Vous pouvez également contacter l'équipe des Mercuriades par courriel en cliquant ici. Nous tenons à remercier nos précieux partenaires qui rendent possible le succès des Mercuriades année après année. Retrouvez la liste complète de nos partenaires ici https://mercuriades.ca/les-partenaires/

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Javier Garcia, Attaché de presse, Fédération des chambres de commerce du Québec, T. 514 844-9571 poste 3586, C. 438 408-3731, [email protected]