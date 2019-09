MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - C'est en prévision d'une édition historique que la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) donne aujourd'hui le coup d'envoi de la 40e édition du concours Les Mercuriades. Le plus prestigieux concours d'affaires du Québec révèle, année après année, des modèles inspirants pour la relève en affaires et le milieu économique québécois.

« Le concours Les Mercuriades est né de la conviction qu'en reconnaissant les efforts et les résultats des entrepreneurs ainsi que des entreprises d'ici, nous contribuons à leur capacité de se démarquer et à mobiliser leurs équipes. Cette marque de confiance renouvelée depuis maintenant quarante ans continue de démontrer la pertinence du concours, autant qu'au moment où l'idée a jailli dans la tête des dirigeants de la FCCQ, le 3 novembre 1979 », souligne Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

Le concours se pose comme un grand joueur dans l'essor du monde des affaires et des entreprises, qui sont la clé de la création de richesse et une grande source de fierté pour les Québécois. Il est d'autant plus important aujourd'hui de continuer à reconnaître les succès et les accomplissements des entreprises et des femmes d'affaires, en raison des soubresauts dans l'économie qui posent des freins à la croissance des entreprises, notamment le défi de la rareté de main-d'œuvre.

Au fil des ans, le concours a su s'adapter à la réalité économique et à l'évolution naturelle du monde des affaires, grâce à une révision annuelle des processus, des catégories ainsi que des critères d'évaluation et d'admissibilité, afin de rester parmi les concours les plus sérieux et réputés du genre.

PME et grandes entreprises ainsi que femmes d'affaires sont invitées à soumettre leur dossier de candidature avant le18 décembre prochain à 17h, dans les 16 catégories suivantes :

Accroissement de la productivité Lowe's Canada

Contribution au développement économique et régional

Développement des marchés internationaux EDC

Développement d'une technologie Web ou mobile présentée par TELUS

Employeur de l'année Manuvie

Engagement dans la collectivité Agropur

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton

Formation et développement de la main-d'œuvre CN

Leadership, Femme d'exception Sun Life

L'excellence en français

Manufacturiers innovants Investissement Québec

Relève, Femme d'exception Énergie Valero

Santé et sécurité au travail

Start-Up RBC Banque Royale

Stratégie d'affaires à succès Ordre des CPA du Québec

Stratégie de développement durable

Entreprise de l'année Hydro-Québec (réservée aux entreprises lauréates du concours)

Les entreprises lauréates seront dévoilées lors d'une grande soirée de gala, le 30 avril 2020, au Palais des congrès de Montréal, sous la présidence d'honneur de Robert Dumas, président et chef de la direction, Sun Life, Québec, qui s'associe au concours Les Mercuriades pour une troisième année. « En plus d'évoquer la volonté de réussite, le changement et le progrès, recevoir un Mercure sera un réel tremplin pour votre entreprise. Les avantages sont nombreux : la fierté de vos équipes à l'interne, une importante visibilité, une facilité à attirer les meilleurs talents et une crédibilité accrue dans votre industrie. Votre entreprise figure parmi celles qui font avancer le Québec? Consolidez vos succès en participant au concours Les Mercuriades! », a déclaré Robert Dumas.

Toutes les entreprises lauréates seront automatiquement admissibles à la plus haute reconnaissance du concours Les Mercuriades, celle d'Entreprise de l'année Hydro-Québec. L'an dernier, les honneurs sont revenus à la PME Coveo et à la grande entreprise Construction Kiewit Cie.

Les entreprises intéressées à participer obtiendront des renseignements complets sur le concours en visitant le site Internet www.mercuriades.ca, ou en composant le 514 844-9571, poste 3241, ou encore le numéro sans frais 1 800 361-5019.

Pour assurer le succès de cette 40e édition du concours, la FCCQ est fière de compter sur la participation d'un grand nombre de partenaires, témoignant de l'intérêt pour cet événement de prestige, dont la réputation, la diversité, la représentativité et l'importance pour les milieux économiques de toutes les régions du Québec ont fait sa marque.

