En bref

La Patinoire du Vieux-Port ouvre le 10 décembre 2022 ;

; Marque le début d'une nouvelle formule de programmation hivernale avec soirées DJ, spectacles extérieurs et activités familiales qui saura plaire à tous les visiteurs;

avec soirées DJ, spectacles extérieurs et activités familiales qui saura plaire à tous les visiteurs; La location d'équipements est disponible : patins, casques, déambulateurs pour enfants et cadenas. Les casiers sont offerts gratuitement.

: patins, casques, déambulateurs pour enfants et cadenas. Les casiers sont offerts gratuitement. Les passes de saison et les billets sont déjà en vente au www.patinoireduvieuxport.com;

au www.patinoireduvieuxport.com; Les enthousiastes qui se muniront d'une passe-saison d'ici le 9 décembre bénéficieront d' un rabais pouvant aller jusqu'à 25 % .

. Dossier de presse : cliquez ici.

MONTREAL, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'ouverture de la majestueuse Patinoire du Vieux-Port de Montréal donnera le coup d'envoi à une programmation hivernale festive, qui s'échelonnera du 10 décembre 2022 au 5 mars 2023. Véritable expérience signature nordique de Montréal, la Patinoire du Vieux-Port est de qualité supérieure grâce à sa glace réfrigérée, garantissant une aventure inoubliable dans un décor enchanteur -- qui peut se vivre entre amis, en famille ou en solo.

Afin de lancer le début des festivités de façon spectaculaire, les Montréalaises et les Montréalais sont invités à venir célébrer le 10 décembre le retour de l'attraction glacée à l'occasion d'une soirée enflammée !

Au programme :

En journée, l'équipe de Télé-Québec célébrera les 40 ans de sa programmation Ciné-Cadeau en conviant petits et grands au Vieux-Port pour apprécier un classique en plein air : La guerre des tuques . De l'animation, des artistes maquilleurs, des mascottes et des prix à gagner viendront bonifier la projection en plein air.

. De l'animation, des artistes maquilleurs, des mascottes et des prix à gagner viendront bonifier la projection en plein air. À 20 h, le Pavillon Bonsecours s'illuminera avec une fête musicale et visuelle où flammes et effets spéciaux en mettront plein la vue. Surprises, émotions et chaleur seront au rendez-vous !

s'illuminera avec une fête musicale et visuelle où flammes et effets spéciaux en mettront plein la vue. Surprises, émotions et chaleur seront au rendez-vous ! Des aménagements éphémères et de l'animation permettront aux visiteurs de vivre une expérience unique et mémorable.

À noter qu'il est déjà possible de se munir d'une passe de saison pour la patinoire ou acheter des billets en ligne au www.patinoireduvieuxport.com . La Patinoire sera ouverte de 10h à 21h du lundi au mercredi, puis de 10 h à 22 h du jeudi au dimanche.

Une programmation pour s'amuser, bouger, admirer, danser

Le site du Vieux-Port est bien connu pour la diversité des expériences qu'on peut y vivre en période estivale, toutefois, la saison froide ne laissera pas sa place cette année ! D'abord, tous les vendredis, la série DJ sur glace présentera des figures montantes de la musique électro telles que tchrts, Steph Belfort, Luis B., Milton Clark et Lady Oracle. Pendant la tenue d'Igloofest (19 janvier au 11 février), les soirées DJ laisseront leur place à l'artiste visuel et musical Roman Zavada.

Les Samedis live seront, quant à eux, consacrés à des rassemblements festifs gravitant autour de spectacles de musique. Avec des artistes comme Marc Angers, Les Fils du Diable, Mamselle Ruiz, Carlos Martinez et Urbeat, les spectateurs pourront se déhancher sur de la musique du monde, latine et electro lounge!

Le Vieux-Port fera aussi une place de choix aux jeunes avec ses Dimanches en famille, qui proposeront à différents moments du calendrier des activités comme du hockey bottine, de la sculpture de glace ou encore la présence d'artistes maquilleurs pour les enfants. Finalement, plusieurs journées et soirées spéciales dévaleront sur la programmation, notamment la traditionnelle visite du père Noël, du karaoké en plein air, des spectacles de patinage sur glace ou encore une soirée où la musique rétro sera à l'honneur!

Pour compléter l'expérience, il y aura des espaces pour se réchauffer, se restaurer et se détendre. Le Pavillon Bonsecours bénéficiera d'aménagements éphémères afin d'accueillir tous les visiteurs qui désireraient se déposer avec une boisson chaude pour profiter pleinement de la vue ravissante ou pour socialiser ! Du côté de La Grande roue de Montréal, on retrouvera un bistro pour luncher ou souper, le tout dans un décor féérique avec un gigantesque sapin illuminé.

Pour découvrir la programmation en détail, consultez le dossier de presse.

Pas de patins ? Pas de problème !

La location de patins, de casques et de cadenas sera offerte sur place par Patin Patin. Il sera possible de profiter du service d'aiguisage pour une parfaite glisse. Des déambulateurs pour enfants sont aussi disponibles pour s'assurer de donner tous les outils aux petits pour un maximum de plaisir. Afin de patiner léger, vous trouverez des casiers pour y déposer vos effets personnels.

À propos du Vieux-Port de Montréal

Le Vieux-Port de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, offre depuis plus de 25 ans une variété d'activités interactives, culturelles et de détente. Abritant le Centre des sciences de Montréal, deuxième centre des sciences le plus visité au pays, il propose aussi de nombreuses opportunités de découvertes scientifiques. Bordant le fleuve Saint-Laurent sur 2,5 kilomètres, le Vieux-Port de Montréal est le site récréotouristique le plus fréquenté au Québec avec plus de six millions de visiteurs chaque année. Ses partenaires sont Coca-Cola, Sleeman, TELUS et Rythme 105.7. www.vieuxportdemontreal.com

Dossier de presse

Cliquez ici

SOURCE Société du Vieux-Port de Montréal

Renseignements: Kaven Gauthier, Responsable, Relations publiques, Société du Vieux-Port de Montréal, Cellulaire : 514 838-4593, [email protected]