Coup d'éclat des cols bleus de la Ville de Québec dans le cadre du Grand Prix cycliste

QUÉBEC , le 13 sept. 2024 /CNW/ - Le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec (SCFP 1638) a profité du Grand Prix cycliste afin de mettre en lumière, une fois de plus, le conflit de travail qui l'oppose à la Ville de Québec.

C'est au terme d'une deuxième journée de grève consécutive que les travailleuses et travailleurs se sont mobilisés et ont créé une marée bleue dans les gradins du Grand Prix cycliste afin de rappeler à la population qu'ils sont toujours sans contrat collectif de travail dans un contexte de crise du coût de la vie.

Il est à noter que cette nouvelle grève de deux jours fait suite à neuf autres journées de grève, dont les cinq dernières se sont tenues dans le cadre du Festival d'été de Québec.

Malgré de récentes séances de négociation, la dernière ayant eu lieu le 6 septembre, les parties sont encore dans une impasse.

« Les employés cols bleus de la Ville de Québec accusent un retard salarial important quand on fait les comparables. Donc même si on fait certaines avancées à la table de négociation, on reste en queue de peloton! », explique le président du SCFP 1638, Luc Boissonneault.

La convention collective des cols bleus de la Ville de Québec est échue depuis le 31 décembre 2023 et les parties négocient depuis plus d'un an et demi, soit depuis le 2 février 2023.

« Si l'administration Marchand portait autant dans son cœur ses employés que les événements qu'ils rendent possibles, comme le Grand Prix cycliste, peut-être que les cols bleus auraient droit à une réelle conciliation travail-vie personnelle pour assurer leur bien-être et celui de leur famille », de conclure le président.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 500 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

Aucun commentaire supplémentaire ne sera émis.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Myriam Leduc, conseillère, Service des communications, 514 885-4733, [email protected]