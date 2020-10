TORONTO, le 14 oct. 2020 /CNW/ - Services de portefeuille Counsel (« Counsel ») a annoncé aujourd'hui le lancement des portefeuilles IPC Focus, une série de solutions qui combinent une répartition diversifiée en actions et en titres à revenu fixe avec l'expertise en matière de sélection de titres d'un gestionnaire d'actifs de premier plan. Le résultat est un portefeuille de placements concentrés dans des entreprises à forte croissance.

Les portefeuilles IPC Focus offrent aux investisseurs la possibilité de tirer parti de la croissance des marchés boursiers à long terme grâce à une exposition continue aux marchés mondiaux. Les parts du capital-actions seront gérées par une équipe exclusive de gestionnaires d'actions de Picton Mahoney Asset Management, Marsico Capital Managers et Mawer Investment Managers, afin de disposer d'une combinaison de placements dans des actions mondiales de sociétés à grande capitalisation. Les portefeuilles comprennent également une composante obligataire, gérée par Mackenzie Investment Management, pour assurer un équilibre et une diversification accrus.

« Nous donnons aux investisseurs un accès à une robuste combinaison d'experts en placement qui ne seraient pas autrement disponibles pour les Canadiens, le tout dans un ensemble de portefeuilles de solutions uniques rationalisés », a déclaré Kevin Hurlburt, vice-président exécutif, produits et services chez Investment Planning Counsel. « Notre approche objective dans la sélection des gestionnaires n'est qu'une autre façon dont notre service de portefeuille aide les conseillers à atteindre les objectifs de leurs clients avec des portefeuilles conçus pour répondre à leurs besoins et préférences spécifiques. »

Les nouveaux portefeuilles pourront être choisis à partir du 19 octobre 2020 :

Portefeuille Focus conservateur IPC

Portefeuille Focus équilibré IPC

Portefeuille Focus croissance IPC

Changements apportés aux portefeuilles Essentiels d'IPC

Parallèlement au renouvellement de son prospectus simplifié, Counsel a également annoncé aujourd'hui des changements aux portefeuilles Essentiels d'IPC, notamment une réduction des frais et des changements dans la stratégie de placement des portefeuilles.

Nom du portefeuille Frais de gestion

actuels (%) Séries A / F et I Nouveaux frais de

gestion (%) Séries A / F et I Portefeuille des Essentiels revenu IPC 1,55 / 0,55 1,45 / 0,45 Portefeuille des Essentiels équilibré IPC 1,55 / 0,55 1,45 / 0,45 Portefeuille des Essentiels équilibré ESG IPC 1,55 / 0,55 1,45 / 0,45 Portefeuille des Essentiels croissance IPC 1,55 / 0,55 1,45 / 0,45

Afin d'élargir l'attrait des portefeuilles Essentiels d'IPC auprès des investisseurs canadiens, Counsel va effectuer un ajustement de la stratégie de ses portefeuilles, afin qu'elle dépende davantage de résultats fondés sur les marchés. Dans cette optique, Counsel va éliminer les allocations basées sur les stratégies de suivi des tendances et va supprimer la stratégie de gestion dynamique de la couverture de change pour chacun des portefeuilles Essentiels d'IPC.

En outre, Counsel va établir une distribution mensuelle fixe pour chaque série de portefeuilles Essentiels revenu d'IPC, conformément au tableau ci-dessous, pour les investisseurs qui souhaitent recevoir un flux de revenu mensuel régulier de leur portefeuille.

Série de distribution fixe Distributions mensuelles par titre Série A 0,01 $ Série F 0,02 $ Série I 0,03 $

À propos de Services de portefeuille Counsel

Counsel est une filiale d'Investment Planning Counsel Inc. (« IPC Inc. »). Avec 4,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 30 septembre 2020, Counsel offre des solutions de portefeuille complètes et objectives en utilisant l'expertise de gestionnaires de portefeuille externes. Counsel, par l'intermédiaire d'IPC Inc., est membre du groupe de sociétés Financière IGM (TSX : IGM). La Financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada.

