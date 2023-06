TORONTO, le 7 juin 2023 /CNW/ - Services de portefeuille Counsel inc. (« Counsel ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu l'approbation des porteurs de titres pour fusionner certains fonds (les « fusions ») lors de l'assemblée extraordinaire des porteurs de titres tenue le 7 juin 2023. Les fusions devraient entrer en vigueur aux alentours du 16 juin 2023.

Fonds discontinués Fonds continués Portefeuille des Essentiels actions IPC Portefeuille des Essentiels croissance IPC Portefeuille des Essentiels équilibré ESG IPC Portefeuille des Essentiels équilibré IPC



Des informations supplémentaires concernant les fusions figurent dans les documents relatifs à l'assemblée qui ont été envoyés aux porteurs de titres dans le cadre de l'assemblée extraordinaire; ces documents sont également disponibles sur le site www.sedar.com et à l'adresse www.ipcportfolios.ca/fr-ca.

À propos de Services de portefeuille Counsel Inc.

Services de portefeuille Counsel est une filiale d'Investment Planning Counsel Inc. (IPC Inc.). Avec 4,4 milliards de dollars de fonds sous mandat de gestion en date du 31 mai 2023, Counsel offre des solutions de portefeuille complètes et objectives en utilisant l'expertise de gestionnaires de portefeuille externes. Par l'intermédiaire d'IPC Inc., Counsel est membre du groupe de sociétés Financière IGM. (TSX : IGM). La Financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada.

