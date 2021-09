BAIE-COMEAU, QC, le 27 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) informe la population que, étant donné le contexte de la pandémie de COVID-19, la délivrance des permis de récolte de bois de chauffage à des fins domestiques se fera par la poste pour la saison 2021-2022.

Les personnes qui souhaitent obtenir un permis pourront en faire la demande en communiquant avec le personnel des bureaux du Ministère en région. Il est précisé qu'aucun permis ne sera délivré en personne . Les paiements doivent s'effectuer uniquement par chèque ou par mandat-poste. Les instructions et les documents sont accessibles sur Internet à la page Permis d'intervention pour la récolte de bois de chauffage, volet Côte-Nord. Ce permis permet de récolter un maximum de 22,5 m3 apparents, selon le taux en vigueur. Le permis est valide jusqu'au 31 mars 2022.

Le Ministère rappelle qu'il est obligatoire de détenir un permis pour récolter du bois de chauffage dans les forêts publiques. Comme toutes les autres interventions forestières, cette activité est soumise à des règles strictes ayant pour but d'assurer la protection des ressources du milieu forestier.

Obtention de permis en Minganie et pour l'unité de gestion de Sept-Îles-Havre-Saint-Pierre-Anticosti

Pour obtenir un permis en Minganie et pour l'unité de gestion de Sept-Îles-Havre-Saint-Pierre-Anticosti, vous devez soumettre la demande par téléphone, en laissant un message sur la boîte vocale au 418 964-8300, poste 0, en incluant votre nom et vos coordonnées.

Les bureaux du Ministère sont actuellement fermés à la clientèle. Il est important d'éviter de se rendre sur les lieux et de privilégier les communications par téléphone, courriel ou courrier. Selon l'évolution de la situation, il est possible que les bureaux du Ministère puissent ouvrir à une date ultérieure.

Pour plus de renseignements :

Bureau de Forestville

134, route 138 Est, RC. 04

Forestville (Québec) G0T 1E0

418 587-4445



Unité de gestion de Manicouagan-Outardes

Bureau de Baie-Comeau

1290, boul. Laflèche

Baie-Comeau (Québec) G5C 3B2

418 295-4567



Unité de gestion de Sept-Îles-Havre-Saint-Pierre-et-Anticosti

Bureau de Sept-Îles

456, avenue Arnaud, bureau 1.03

Sept-Îles (Québec) G4R 3B1

418-964-8300

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Valerie Ouellet

Conseillère en communication régionale

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

[email protected]

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

