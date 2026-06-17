Côte-des-Neiges célèbre sa 5e édition de la fête nationale du Québec!

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - La fête nationale du Québec arrive à grands pas, et la SDC Côte-des-Neiges est fière de convier les citoyennes et les citoyens à la Fête nationale du Québec à Côte-des-Neiges, qui se tiendra le 24 juin à la Placette Côte-des-Neiges.

Cet événement mettra à l'honneur la culture et l'identité québécoises avec un programme varié pour petits et grands. À découvrir : Jeux de hockey, discours patriotique et hommage au drapeau, ambiance musicale avec CISM 89,3 FM, karaoké, animations pour la famille, jonglerie, distribution de drapeaux et de maïs soufflé, et bien plus !

Un événement festif, rassembleur et inclusif

Que ce soit sur la scène, à l'arrière-scène ou parmi le public, ce sont les gens qui donnent vie à la fête nationale. C'est avant tout un moment unique de se rassembler et d'exprimer notre fierté. C'est pourquoi nous invitons les citoyennes et citoyens de Côte-des-Neiges à se réunir et à célébrer ensemble cette grande tradition québécoise.

Grâce au soutien du gouvernement du Québec et à la participation de nos partenaires l'Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et la radio CISM 89,3 FM, la Fête nationale du Québec à Côte-des-Neiges est un rendez-vous gratuit et ouvert à toutes et tous. Nous remercions chaleureusement nos collaborateurs qui contribuent au succès de cette édition 2025.

Informations pratiques

Date : 24 juin 2026

24 juin 2026 Lieu : Placette Côte-des-Neiges (à quelques minutes de la station de métro Côte-des-Neiges)

Placette Côte-des-Neiges (à quelques minutes de la station de métro Côte-des-Neiges) Programme : 14h00 à 18h00

14h00 à 18h00 Opportunités photos et vidéos en direct, disponibilité de Mme Félicia Balzano, directrice générale de la SDC Côte-des-Neiges.

Détails et programmation : https://sdc-cotedesneiges.ca/evenements/fete-nationale-du-quebec-a-cote-des-neiges-5e-edition/ et sur les réseaux sociaux de la SDC Côte-des-Neiges.

: https://sdc-cotedesneiges.ca/evenements/fete-nationale-du-quebec-a-cote-des-neiges-5e-edition/ et sur les réseaux sociaux de la SDC Côte-des-Neiges. Entrée libre et gratuite

Soyez des nôtres pour célébrer la fête nationale du Québec à Côte-des-Neiges !

SOURCE SDC Côte-des-Neiges

Contact média : Kévin Dupont, Chargé des communications, Téléphone : 514-735-0204, Courriel : [email protected]