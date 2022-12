TOKYO, 20 décembre 2022 /CNW/ - Avec le retour rapide des voyageurs internationaux au Japon, Cosmos Hotel Management Co., Ltd. a le plaisir d'annoncer l'ouverture de cinq hôtels de résidence MIMARU à Tokyo et à Osaka. MIMARU propose des chambres spacieuses dotées de cuisines équipées, permettant aux clients de rester ensemble et de découvrir le Japon. Grâce à ses nouvelles ouvertures, MIMARU compte désormais 25 hôtels dans les zones urbaines populaires de Tokyo, Osaka et Kyoto en date de 2022.

Site Web de MIMARU : https://mimaruhotels.com/en/

Photo 1 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202212020735/_prw_PI2fl_Gt00WFoL.png

Voici la liste des nouveaux emplacements à Tokyo :

- Asakusa, destination emblématique du Japon

- Nihombashi, où l'atmosphère de l'époque Édo est toujours bien présente;

- Ikebukuro, la capitale émergente de « Cool Japan » avec les mangas, l'animation, les arts et les jeux en abondance.

À Osaka, dans l'attente de l'Expo 2025, deux nouveaux hôtels MIMARU offrent un excellent accès au quartier passionnant Shinsaibashi depuis les aéroports.

- MIMARU SUITES Tokyo Nihombashi (ouvert depuis le 29 septembre 2022)

Tous les espaces locatifs sont spacieux, avec deux chambres séparées et une cuisine garnie de vaisselle japonaise populaire. Vous pouvez manger comme un résident local dans une chambre d'hôte.

- MIMARU Tokyo Ikebukuro (ouvert depuis le 1er novembre 2022)

Chaque espace locatif dispose d'un ordinateur avec un accès au métavers. Une salle de sports électroniques pouvant accueillir jusqu'à cinq invités est également disponible.

- MIMARU SUITES Tokyo Asakusa (ouverture le 22 décembre 2022)

Tous les espaces locatifs ont deux chambres séparées pour une expérience de vacances résidentielle de grande qualité.

- MIMARU Osaka Shinsaibashi East (ouvert depuis le 6 octobre 2022)

Savourez le saké dans une ambiance « Izakaya » (pub japonais) avec de courts rideaux, des lanternes en papier, un kiosque alimentaire et des barils de saké.

- MIMARU Osaka Shinsaibashi nord (ouvert depuis le 24 novembre 2022)

Le décor s'inspire du château d'Osaka, symbole emblématique d'Osaka; le hall dispose d'une « salle à thé dorée » et d'une armure japonaise de samurai.

Bien que de nombreux visiteurs au Japon voyagent en famille ou en groupe, les hôtels qui offrent le luxe de la détente à de si grands groupes sont limités dans la plupart des régions urbaines. Les hôtels de résidence MIMARU sont situés à Tokyo, Osaka et Kyoto, ce qui offre un accès privilégié à la région. MIMARU accueille de grands groupes lors de séjours prolongés, avec des chambres spacieuses (40 mètres carrés et plus) meublées de cuisines bien garnies, un salon/salle à manger et une buanderie dans chaque hôtel. Le nom MIMARU est un néologisme tiré de l'expression japonaise « MInna de toMARU » qui signifie « rester ensemble ». De nombreux clients apprécient les hôtels de type appartement de MIMARU parce qu'ils offrent un espace confortable pour vivre l'expérience du Japon, ce qui leur permet de se sentir chez eux.

Photo 2 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202212020735/_prw_PI3fl_N71kf02K.png

MIMARU offre également diverses salles thématiques qui rendent l'expérience japonaise encore plus mémorable. La salle Pokémon, où un énorme Ronflex en peluche et de la vaisselle originale sur le thème Pokémon attendent les invités, est très populaire auprès des amateurs de Pokémon du monde entier. Les visiteurs peuvent également jouer à « trouver le ninja caché! » dans la Salle Ninja, créée sous la supervision du « conseil des ninjas » du Japon, avec des expositions de « shuriken » (étoiles de ninja) et de volutes et de motifs ninja cachés dans des endroits surprenants. Parmi les autres salles thématiques, mentionnons une salle de réception haut de gamme avec comptoir de sushis et une salle d'ukiyo-e (gravure japonaise) ornée d'œuvres d'Hokusai et d'œuvres originales MIMARU créées par des artistes modernes d'ukiyo-e. Les visiteurs peuvent découvrir le Japon de façon divertissante.

Photo 3 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202212020735/_prw_PI4fl_U8kxXh01.png

(C) Pokémon. (C) Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.

Les membres du personnel de MIMARU sont des fans du Japon du monde entier. Bon nombre d'entre eux sont multilingues et capables de communiquer facilement en japonais et en anglais; les employés de certains hôtels MIMARU parlent couramment le chinois, l'espagnol et le coréen. Ces membres du personnel sont les partenaires fiables des invités de MIMARU pour faire des voyages extraordinaires ensemble.

Photo 4 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202212020735/_prw_PI1fl_Af9D39z6.png

Trois hôtels de résidence MIMARU ont été sélectionnés parmi les 20 meilleurs hôtels au Japon en 2020 par les voyageurs internationaux, selon le rapport de Tripadvisor (R) sur les voyages entrants pour l'année 2020, la plus grande plateforme de services-conseils en matière de voyages au monde.

- 6e position : MIMARU Tokyo Hatchobori

- 10e position : MIMARU Tokyo Ueno Inaricho

- 12e position : MIMARU Tokyo Akasaka

Logo des meilleurs hôtels de Tripadvisor au Japon en 2020 :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202212020735/_prw_PI5fl_BJko8n3z.png

Pour de plus amples renseignements sur les expériences uniques de MIMARU, consultez le site Web suivant :

Site Web de MIMARU : https://mimaruhotels.com/en/

Instagram : https://www.instagram.com/mimaruhotels/

Facebook : https://www.facebook.com/mimaruhotels/

Pour chaque image, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.

https://kyodonewsprwire.jp/release/202212020735?p=images

Cosmos Hotel Management

- Siège social : Tokyo, Minato

- Président : Hideki Fujioka

- Renseignements : https://mimaruhotels.com/en/contact-us/

Logo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202212020735/_prw_PI6fl_31fAS2Hp.png

SOURCE Cosmos Hotel Management Co., Ltd.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jinyun Mao, Service du marketing, Cosmos Hotel Management Co., Ltd., Tél. : +81-3-5444-3600, courriel : [email protected]