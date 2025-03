TOKYO, 26 mars 2025 /CNW/ - L'ANO-NE Kids Club, un centre de jeux intérieur novateur offrant des services de garde d'enfants de courte durée, ouvrira ses portes le 1er avril 2025 dans le district de Ginza à Tokyo. Conçu par Cosmos Hotel Management Co., Ltd. et COSMOS INITIA Co., Ltd. pour soutenir les familles qui voyagent au Japon, le club offre un espace sécuritaire et attrayant pour les enfants, tandis que les parents découvrent les quartiers commerçants, les lieux culturels et les restaurants de Tokyo.

Image 1 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202503196000/_prw_PI1fl_j3f4s6xV.png

Guidée par la vision « Experience a New Japan », ANO-NE a été développée en réponse aux commentaires des familles séjournant à MIMARU, une marque d'hôtels d'appartements exploitée par Cosmos Hotel Management. Comme plus de 90 % des invités de MIMARU sont des voyageurs internationaux, la nécessité d'un espace de jeu spécialisé est devenue évidente. ANO-NE offre aux enfants un environnement amusant et stimulant, tandis que les parents profitent de leur temps libre. Petits et grands tissent ainsi des souvenirs heureux lors de leur séjour au Japon.

Pour en savoir plus, consultez le site : https://anone-kids.com/

Principales caractéristiques

Pour les enfants : Jouez, explorez et faites de nouveaux amis

-Environnement spacieux : Atrium ouvert de 150 mètres carrés à deux étages, conçu pour permettre aux enfants de 4 à 10 ans de jouer librement, quel que soit le temps.

-Une bouffée de plaisir : L'aire de jeu est remplie de jouets, de jeux et de structures de jeux qui permettent aux enfants d'explorer et de s'amuser. C'est un endroit où les enfants du monde entier peuvent se rencontrer, jouer et se faire de nouveaux amis.

-Jeu sécuritaire et stimulant : Les équipements de jeu ont été conçus par un fabricant de jouets japonais de renom; Un personnel de garde d'enfants qualifié fait en sorte que les enfants vivent une expérience sécuritaire et agréable.

Image 2 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202503196000/_prw_PI3fl_Z6Hok77N.png

Image 3 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202503196000/_prw_PI2fl_7n3ubWFd.png

Pour les parents : Vacances et joie :

-Emplacement de premier choix et accès facile : ANO-NE, qui est située à quelques minutes des stations Ginza et Hibiya, est entourée de boutiques, de théâtres et de lieux où se restaurer, offrant aux parents l'opportunité idéale d'explorer la culture dynamique de Tokyo.

Image 4 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202503196000/_prw_PI4fl_5ao7C5YL.jpg

-Système de réservation flexible : Réservation en ligne pratique à partir d'une heure seulement, avec réservation le jour même.

Image 5 :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202503196000/_prw_PI5fl_gx0y2f8M.jpg

Asami Sasaki, chef de projet, a déclaré : « L'ANO-NE Kids Club a été un projet important pour moi. Bien qu'il ait présenté des défis au début, je suis fier que nous ayons créé un espace véritablement utile aux enfants et à leurs parents. Je le conceptualise sous le nom de « Their Play-cation, Your Vacation ». Ces derniers peuvent ainsi profiter de leur temps libre jusqu'à 22 h, sachant que leurs enfants sont heureux et en sécurité. Plus tard, parents et enfants se retrouvent à l'ANO-NE et se racontent peut-être leur journée sur le chemin du retour. Ou alors, une fois de retour dans leur salle MIMARU, ils peuvent se rassembler autour de la salle à manger pour discuter. J'espère que cet espace permettra aux parents et aux enfants de profiter pleinement de leurs voyages au Japon. »

Vue d'ensemble

Nom de l'installation : ANO-NE Kids Club (installation de jeu intérieure avec services de garde d'enfants de courte durée)

Date d'ouverture : 1 avril 2025

Heures d'ouverture :

Jours de semaine : 14 h 00 - 22 h 00

Fins de semaine et jours fériés : 10 h 00 - 22 h 00

Frais d'utilisation : 4 500 JPY par heure/personne

Lieu : 4F, immeuble KOKO, 1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo

Accès : 3 minutes à pied des stations Ginza et Hibiya (Tokyo Metro)

Site Web officiel : https://anone-kids.com/

SOURCE Cosmos Hotel Management Co., Ltd.

PERSONNE-RESSOURCE : Mao Mochizuki, Bureau de planification de la gestion, Cosmos Hotel Management Co., Ltd., +81 3 5444-3600, [email protected]