RICHMOND HILL, ON, le 22 janv. 2021 /CNW/ - Mark Hebert, président et chef de la direction de Cosmo Music, et Uli Behringer, chef de la direction de Music Tribe, annoncent avoir noué un partenariat stratégique. Ce super partenariat vise à offrir une expérience entièrement axée sur le client en saisissant des occasions de collaboration uniques en vue de vendre les plus de 1 000 produits de détail de Music Tribe, de co-innover sur de nouveaux produits, d'effectuer du comarketing relatif à l'apprentissage et à l'éducation ainsi que de réaliser une intégration unique de la chaîne d'approvisionnement pour s'assurer que les produits sont toujours en stock et facilement accessibles.

Mark Hebert, de Cosmo Music, a déclaré : « Toute l'équipe de Cosmo Music est ravie de devenir le super partenaire de Music Tribe au Canada. Notre vision commune concernant l'avenir de l'amélioration de l'expérience client, dont l'augmentation de la disponibilité des stocks et de la vitesse de réalisation de la satisfaction directe des clients, ainsi que notre soutien à la clientèle et nos services techniques exemplaires font que nos entreprises sont bien positionnées pour réussir mutuellement. »

« Cosmo Music est un concessionnaire de Music Tribe depuis le lancement de ses produits originaux et l'a vu devenir une marque de renom mondiale avec une qualité supérieure et une clientèle fidèle. Notre équipe de plus de 200 "cosmonautes" dévoués continuera de servir la clientèle canadienne de Music Tribe en lui fournissant l'expertise, l'engagement et la passion que l'entreprise désire et mérite », a-t-il ajouté.

« Grâce à notre investissement continu dans la meilleure infrastructure logistique, à notre portée accrue sur les médias numériques et sociaux, ainsi qu'à notre formation continue en matière de soutien technique et de soutien à la clientèle, nous sommes le partenaire idéal pour le nouveau modèle de chaîne d'approvisionnement de Music Tribe. Nous avons hâte d'aller de l'avant et de voir ce que l'avenir nous réserve! »

Voici les commentaires d'Uli Behringer, de Music Tribe, concernant le partenariat : « Nous sommes très fiers que Cosmo Music se joigne à notre famille de super partenaires. Nos deux entreprises ont une grande passion du service à la clientèle dans le secteur de la vente au détail. Cette relation stratégique ouvrira la porte à une profonde intégration et collaboration, et ce au profit des clients que nous aimons servir. »

Quels avantages tireront les clients de ce nouveau super partenariat?

Disponibilité des produits. Music Tribe est l'une des très rares entreprises de l'industrie qui fabrique presque l'intégralité de ses produits à l'interne ( http://bit.ly/MusicTribeCity ). Cela lui permet d'expédier ses produits de ses usines en Chine et en Malaisie directement dans les entrepôts de Cosmo Music, ce qui entraîne d'énormes gains de temps et de ressources. Les clients pourront donc se procurer beaucoup plus rapidement ses plus de 1 000 produits de détail ainsi que ses nouveaux produits à prix réduit. Solutions novatrices. Les vastes connaissances de Cosmo Music en matière de produits et de marchés créeront d'énormes possibilités de co-innovation pour concevoir de nouveaux produits. Grâce à ses 8 centres d'innovation dans le monde et à ses plus de 400 ingénieurs de calibre mondial, Music Tribe sera en mesure de mettre au point des produits et de trouver des idées en temps record. Une application de co-innovation avec les clients sera bientôt lancée. Elle permettra aux clients de participer directement au processus de développement et de conception de nouvelles solutions, de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités. Marketing des produits. Cosmo Music et Music Tribe créeront ensemble du contenu numérique d'apprentissage et d'éducation afin d'aider les clients à optimiser l'usage qu'ils ont des produits de Music Tribe. Au cours de la prochaine année, l'entreprise lancera sa Music Tribe Academy, un système interactif de gestion de l'apprentissage dans lequel clients et partenaires pourront créer conjointement des cours et d'autres contenus. Service à la clientèle. Cette nouvelle relation stratégique permettra à Cosmo Music de prendre en charge et de vendre directement tous les produits de Music Tribe par l'intermédiaire de son propre centre d'appels et d'un établissement de service interne. Music Tribe fournira à Cosmo Music des services de soutien à l'échelle mondiale ainsi que des pièces de rechange provenant directement de ses usines, ce qui améliorera considérablement le délai d'exécution de la prestation de produits.

Les clients qui achètent les produits de détail de Music Tribe bénéficient d'une garantie de trois ans, la meilleure de l'industrie, quand ils rejoignent la communauté de Music Tribe ( https://community.musictribe.com/ ).

