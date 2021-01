RICHMOND HILL, ON, le 13 janv. 2021 /CNW/ - Efkay Musical Instruments Ltd., un distributeur canadien d'instruments de musique, et Cosmo Music, un grand magasin de vente au détail d'instruments de musique à Richmond Hill, sont fiers d'annoncer une nouvelle alliance et la création de Launch Music, une nouvelle entreprise de logistique, de distribution et de commercialisation desservant des détaillants canadiens d'instruments de musique et des marques internationales d'instruments de musique, avec une gamme complète de services liés à l'industrie de la musique.

Cette nouvelle entreprise permettra de créer une synergie entre deux des plus importantes organisations de l'industrie des instruments de musique au Canada, qui comptent plus de 100 années combinées de participation active et d'expertise. Launch Music est située sur le campus actuel de Cosmo Music à Richmond Hill, au cœur de la région du Grand Toronto.

En plus de la liste actuelle des marques d'instruments de musique distribués par Efkay, Launch Music complétera son portefeuille nouvellement acquis avec un certain nombre de nouveaux partenariats qui restent à annoncer.

« Je suis tellement enthousiasmé par Launch Music, une nouvelle entreprise qui a vu le jour grâce aux efforts d'Efkay et de Cosmo Music, et par les possibilités que nous offrirons à tous nos partenaires actuels et futurs de l'industrie mondiale de la musique », a souligné Howard Kalisky d'Efkay. « En discutant avec Mark de nos différentes perspectives sur l'industrie de la musique, et grâce à notre solide relation personnelle, il est devenu évident pour nous deux qu'en travaillant ensemble, nous pouvions offrir aux marques d'instruments de musique des avantages uniques et formidables qu'elles ne trouveraient pas ailleurs pour le marché canadien. »

« Je suis tout à fait d'accord », a ajouté Mark Hebert de Cosmo Music. « En outre, l'avantage d'avoir le plus grand magasin de détail d'instruments de musique au Canada situé sur le même complexe et d'avoir accès à ses multiples canaux de vente sur Internet, y compris des positions de chef de file sur le marché par l'entremise de cosmomusic.ca, d'amazon.ca, de walmart.ca, de bestbuy.ca, de reverb.com et bientôt plus encore, apporte une proposition de valeur unique aux marques qui cherchent à pénétrer le marché canadien. »

Launch Music sera dirigée par Jean-Philippe (J.P.) Lambert, qui compte 17 années d'expérience en développement des affaires et en orientation d'équipes de vente nationales dans la mise en place d'offres de service évolutives. « À Launch Music, nous nous réjouissons à l'idée d'établir le genre de partenariats que les détaillants d'instruments de musique canadiens méritent et auxquels s'attendent les marques internationales d'instruments de musique », a déclaré M. Lambert.

L'ensemble des services de Launch Music débutera le 1er avril 2021, y compris l'entretien des marques actuellement distribuées par Efkay, comme Orange, Dean Markley, Mooer, Toca, Laney, 2Box, John Pearse, EBS, Singular Sound et Groove Juice.

SOURCE Cosmo Music

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Nom : Jean-Philippe Lambert, Numéros de téléphone : 289 809-6086, 1 833 215-3207, Adresse courriel : [email protected]

Liens connexes

www.cosmo.ca