Les fictions de Séries Plus, les documentaires d'Historia, les séries phares d'Adult Swim, ainsi que l'univers animé de DC et bien plus, réunis pour seulement 4,99 $ par mois

MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - Corus Entertainment Inc. renforce sa présence numérique en annonçant aujourd'hui le lancement de Vivéo, sa nouvelle plateforme de diffusion en continu entièrement francophone. Offerte dès maintenant via les abonnements complémentaires Prime Video au Canada, Vivéo met à la disposition de ses abonnés une sélection riche et variée de titres à un prix compétitif de 4,99 $ par mois.

Vivéo, la nouvelle plateforme de diffusion en continu francophone de Corus, propose une offre riche et variée réunissant fictions, documentaires, émissions art de vivre et séries animées. Disponible pour 4,99 $ par mois via les abonnements complémentaires Prime Video au Canada. (Groupe CNW/Corus Entertainment Inc.) Logo de Corus Entertainment Inc. (PR Group) (Groupe CNW/Corus Entertainment Inc.)

« Cette plateforme nous permet de dépasser le cadre de la diffusion traditionnelle afin d'offrir aux Québécois une nouvelle façon d'accéder à des histoires qui leur ressemblent. En suivant l'évolution des habitudes de consommation, nous rendons notre contenu francophone accessible partout, en tout temps et dans un environnement technologique simple et convivial », affirme Julie Godon, directrice générale des chaînes francophones chez Corus.

Une programmation exclusive à prix accessible

Dès aujourd'hui, Vivéo propose plus de 200 séries et films, représentant près de 2000 heures de visionnement. Grâce à un modèle hybride financé par la publicité, la plateforme rend accessible du contenu de grande qualité à un coût très abordable. Chaque émission a été soigneusement sélectionnée pour offrir un équilibre parfait entre grands succès populaires et découvertes exclusives, assurant ainsi un répertoire de divertissement complet pour tous les types de téléspectateurs. Le catalogue sera enrichi et mis à jour régulièrement, notamment avec l'ajout de nouveautés d'Historia et de Séries Plus dès le lendemain de leur diffusion linéaire.

Parmi l'offre de Vivéo :

Primeurs et exclusivités d'ici : les productions originales de Séries Plus et d'Historia, dont Annie & Joey , Bête noire , Anticosti , Steak, blé d'Inde, patates et Crimes du Nord , ainsi que des nouveautés provenant de ces chaînes, ajoutées dès le lendemain de leur diffusion télé.

les productions originales de Séries Plus et d'Historia, dont , , , et , ainsi que des nouveautés provenant de ces chaînes, ajoutées dès le lendemain de leur diffusion télé. L'univers Adult Swim : une destination unique pour les séries audacieuses et cultes de la marque, telles que Rick et Morty , Smiling Friends, Common Side Effects et Robot Chicken .

une destination unique pour les séries audacieuses et cultes de la marque, telles que , et . Grands succès internationaux : une sélection de séries dramatiques, de documentaires et de contenus « art de vivre » qui ont fait leurs preuves, dont Alerte sur le Nightsleeper , Meurtre sur la côte ouest , La profileuse , Les mécanos de Rust Valley , Les a$ de la brocante , La liste du parfait gourmand , Les pros du grill et Construit sur le roc .

une sélection de séries dramatiques, de documentaires et de contenus « art de vivre » qui ont fait leurs preuves, dont , , , , , , et . Classiques et favoris jeunesse : des séries à succès de Warner Bros. Animation et de l'univers animé DC, incluant Batman, Teen Titans Go! et DC Super Hero Girls, des classiques intemporels avec Tom et Jerry et Scooby‑Doo, ainsi que des séries populaires comme Looney Tunes Cartoons et Animaniacs.

Une expérience simplifiée sur Prime Video

À travers les abonnements complémentaires Prime Video, Vivéo est en mesure d'offrir une expérience de visionnement fluide et intuitive. Les abonnés profitent d'une gestion centralisée de leur abonnement et d'une navigation simplifiée.

Vivéo prévoit d'élargir sa distribution en collaborant avec d'autres partenaires au cours des prochains mois, avec l'ambition de devenir une destination incontournable du contenu francophone au Canada.

Pour en savoir plus sur la plateforme, visitez viveo.ca ou abonnez-vous directement au primevideo.com/viveo. Il est également possible de suivre l'actualité de Vivéo sur les réseaux sociaux à @monviveo.

À propos de Corus

Au Québec, Corus exploite les chaînes de télévision spécialisée francophone Historia, Séries Plus et Télétoon. Corus est une filiale de Corus Entertainment (TSX: CRJ.B), une compagnie leader de médias et de contenus qui développe, diffuse et distribue des marques et des contenus de haute qualité sur une variété de plateformes pour des publics à travers le monde. Divertissant le public depuis 1999, le portefeuille de l'entreprise de services multimédias englobe 25 chaînes de télévision spécialisée, 36 stations de radio, 15 chaînes de télévision conventionnelle, des plateformes numériques et de streaming, ainsi que des services de technologie et de média. Corus opère entre autres les marques de choix Global Television, W Network, Flavour Network, Home Network, The HISTORY® Channel, Showcase, Slice, Adult Swim, National Geographic et Global News, ainsi que les plateformes de diffusion en continu STACKTV, TELETOON+, Vivéo, l'application Global TV App et Curiouscast. Pour de plus amples renseignements, visitez www.corusent.com.

SOURCE Corus Entertainment Inc.

Pour plus d'informations : Marie-Eve Goudreau | Relationniste, Corus, 514 904-3260 | [email protected]