MONTRÉAL, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Corporation Service Alimentaire Ideal, « Ideal », est heureux d'annoncer l'acquisition de Prime MTL Distribution, un important fournisseur de produits frais, notamment de fruits et de légumes. Cette décision stratégique représente l'étape finale du cheminement d'Ideal pour devenir un distributeur à part entière, offrant une gamme complète de produits à ses précieux clients dans l'ensemble du Québec.

L'acquisition de Prime MTL Distribution marque une étape importante pour Corporation Service Alimentaire Ideal, car elle renforce la position de l'entreprise sur le marché et améliore sa capacité à répondre aux besoins diversifiés de sa clientèle croissante. Grâce à ce nouvel ajout, Corporation Service Alimentaire Ideal élargira son portefeuille de produits pour y inclure les produits frais, offrant ainsi à ses clients une sélection encore plus large de produits de haute qualité qui comprennent déjà : les produits secs, les aliments frais et congelés et les emballages, pour n'en nommer que quelques-uns.

Avec cette expansion, l'entreprise vise à répondre aux besoins et aux préférences en constante évolution de ses clients québécois. En offrant une grande variété de produits, Corporation Service Alimentaire Ideal permet à ses clients de créer des repas sains et savoureux tout en profitant de la commodité d'un guichet unique. Grâce à son engagement à l'égard de la qualité et de la variété, le distributeur se distingue comme un partenaire de confiance pour les consommateurs et les entreprises sur le marché.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition de Prime MTL Distribution », a déclaré Petros Louladakis, président de Corporation Service Alimentaire Ideal. « Ce mouvement stratégique est une étape cruciale vers notre objectif de nous positionner comme un distributeur à grande échelle, ce qui nous permettra de fournir à nos clients une gamme complète de produits de haute qualité. Nous sommes très enthousiastes des possibilités offertes par cette acquisition et sommes convaincus qu'elle renforcera encore notre position sur le marché. »

L'un des aspects clés qui distingue cette acquisition est l'initiative de rétention des talents entreprise par Corporation Service Alimentaire Ideal Reconnaissant la valeur du personnel expérimenté de Prime MTL Distribution, Corporation Service Alimentaire Ideal a été en mesure de retenir les personnes clés de cette entreprise, qui possèdent une connaissance et une compréhension approfondies de l'industrie. Ces professionnels apportent des connaissances et une expertise inestimables, permettant à Corporation Service Alimentaire Ideal de maintenir les normes les plus élevées en matière de qualité, d'approvisionnement et de gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Corporation Service Alimentaire Ideal s'engage d'ailleurs à maintenir et à améliorer les relations existantes que Prime MTL Distribution a établies avec ses fournisseurs, tout en tirant parti de son vaste réseau pour étendre sa portée à de nouveaux marchés.

À propos Corporation Service Alimentaire Ideal

Corporation Service Alimentaire Ideal est une entreprise familiale. C'est ainsi que l'idéologie de cette entreprise a vu le jour. Le secret de notre réussite n'est pas un secret du tout, c'est la façon dont nous faisons des affaires, avec le cœur sur la main et une chose à l'esprit : les relations d'affaires ne sont pas entre les entreprises, mais entre les gens. Ideal Food Service Corp. est fier de proposer toutes les marques nationales les plus recherchées, y compris Viandor, Rendo, Nina et Pronto.

SOURCE CORPORATION SERVICES ALIMENTAIRES IDÉAL

Renseignements: ou pour organiser une entrevue avec le président de Corporation Service Alimentaire Ideal, Petros Louladakis, veuillez contacter : CW Communications, Catherine Woron, [email protected], (514) 604-4898