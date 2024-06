OTTAWA, ON, le 27 juin 2024 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne figure encore une fois parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes selon Corporate Knights. Dans le classement 2024 de cette importante reconnaissance des entreprises socialement responsables, la Monnaie est arrivée au sixième rang parmi toutes les entreprises évaluées, au premier rang parmi les fabricants de produits métalliques et au deuxième rang du secteur des mines et des métaux. Elle continue d'être reconnue pour la gestion de sa consommation d'énergie et de ses émissions de carbone, pour la viabilité de ses revenus ainsi que pour la diversité raciale et de genre au sein de sa haute direction et de son Conseil d'administration.

« Au cours de la dernière année, la Monnaie a réalisé des progrès considérables vers la mise en œuvre de mesures découlant de son Plan d'engagement et d'action relatif aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance », indique Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. « Nous fixons des buts qui nous aident à réaliser d'importants objectifs d'entreprise, et ce, tout en exerçant une influence positive dans les collectivités où nous menons nos activités. Nous sommes fiers et motivés que nos efforts pour demeurer parmi les meilleures entreprises citoyennes du Canada - et de l'industrie mondiale du monnayage - soient salués par Corporate Knights. »

En mai dernier, la Société a publié son tout premier Rapport d'impact, lequel rend compte en toute transparence de son rendement 2023 concernant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Il fait état aussi bien des progrès et des réalisations de la Monnaie que des points qu'elle doit améliorer. Le rapport présente également des histoires et des témoignages de membres de son personnel; ceux-ci démontrent comment l'entreprise concrétise son engagement ESG et incarne son objectif d'être une Monnaie à l'écoute.

Le rapport lui a aussi servi à faire le point sur les obligations mandatées par le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). Elle a notamment présenté une évaluation des risques liés aux changements climatiques à l'échelle de l'organisation qui l'aidera à intégrer et à surveiller les risques et les débouchés liés au climat dans le système de gestion des risques de la Monnaie.

Dans le cadre de son engagement à faire en sorte que son secteur des pièces de circulation soit carboneutre d'ici 2030, la Monnaie a élaboré une feuille de route pour la décarbonation qui établit et suit les étapes importantes vers l'atteinte de ses objectifs, notamment le processus de mise en œuvre de la technologie géothermique pour chauffer et climatiser ses installations de Winnipeg.

Cherchant sans cesse à améliorer sa capacité à s'approvisionner en métaux précieux de manière responsable, la Monnaie a aussi mis en œuvre une solution transformatrice fondée sur la technologie de registre distribué, solution qui lui permet de suivre la provenance et la chaîne de possession de l'or traité dans son affinerie, de la mine aux produits finis. C'est ainsi qu'elle peut renforcer la confiance des investisseurs dans l'intégrité et la qualité de ses produits d'investissement en or.

Afin d'atténuer les répercussions de ses activités sur l'environnement, la Monnaie accorde la priorité à la remise en circulation des stocks de pièces existantes et au recyclage des pièces. Ainsi, 88 % des pièces sont remises en circulation par l'entremise de son réseau national de gestion des pièces, la production de nouvelles pièces visant seulement à combler le 12 % restant de la demande globale.

Le classement des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada se base sur 24 indicateurs de rendement clés qui couvrent la gestion des ressources, la gestion du personnel, la gestion financière, les revenus et investissements verts ainsi que le rendement des fournisseurs, entre autres.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de cultiver des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca . Suivez la Monnaie sur LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de Corporate Knights

Corporate Knights Inc. publie une revue sur les activités durables qui porte le nom de Corporate Knights, et elle compte une division de recherche qui établit divers classements et notations de produits financiers d'après la performance des entreprises au chapitre de la durabilité. La revue Corporate Knights a été nommée revue de l'année en 2013 et a remporté le prix argent de SABEW Canada pour le reportage d'enquête en 2019.

SOURCE Monnaie royale canadienne (MRC)

