Dans le cadre de son nouvel Engagement pour un Paradis Accessible en partenariat avec Mobi-Mats et Wade Watts, conseiller en mobilité, Corona transforme six plages et invite les Canadiens et Canadiennes à donner leur avis sur celles-ci.

TORONTO, le 15 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, en prévision de la longue fin de semaine à venir et de la Semaine nationale de l'accessibilité (du 26 mai au 1er juin 2024), Corona Canada annonce Un Engagement pour un Paradis Accessible. Afin de permette aux personnes à mobilité réduite de profiter des couchers de soleil sur la plage, Corona lance le projet Un Engagement pour un Paradis Accessible dans le but d'améliorer l'accessibilité de six plages du pays. Voici les deux premières plages qui seront transformées et la date de leur ouverture au public :

Plage Wellington du comté de Prince Edward ( Ontario ) - 10 mai

du comté de ( ) - 10 mai Plage Saint-Zotique à Vaudreuil-Soulanges (Québec) - 23 mai

Après avoir consulté Mobility Facilitator et Mobi-Mats et son représentant canadien Wade Watts, conseiller en mobilité de la firme Watts Accessibility Consulting, Corona a sélectionné ces deux plages parce que ce sont celles où des mesures d'accessibilité auront la plus grande incidence. La marque emblématique demande maintenant aux Canadiens et Canadiennes de l'aider à choisir les quatre plages à transformer. Pour ce faire, il leur suffit de consulter le site CoronaExtra.ca/ParadisAccessible et proposer leur plage préférée.

« Depuis des années, Corona encourage les gens à sortir de leur routine quotidienne et à profiter de la nature, surtout au coucher du soleil, affirme Mike Bascom, directeur principal du marketing chez Corona Canada. Avec le programme Un Engagement pour un Paradis Accessible, nous voulons assurer que les Canadiens et Canadiennes qui ont de la difficulté à se déplacer sur les plages puissent apprécier la sérénité d'un coucher de soleil sur l'eau à plus d'un endroit cet été. Nous avons conscience de tout ce qu'il nous reste à faire, mais nous avons la chance de pouvoir profiter de l'expertise de Mobi-Mats et de Wade Watts afin de réaliser ce projet de façon authentique et significative. »

Selon Statistique Canada, le Canada a le plus long littoral au monde1. Après de nombreuses recherches sur le terrain, M. Watts estime qu'il y a plus de 2 500 plages publiques connues, mais que moins de 15 % sont accessibles, et c'est la situation que Corona tient à rectifier avec Un Engagement pour un Paradis Accessible.

« Je fais partie du tiers de la population canadienne ayant des enjeux de mobilité, alors je suis bien placé pour savoir à quel point on se sent limité et isolé quand les espaces publics extérieurs ne sont pas accessibles, déclare Wade Watts, conseiller en mobilité de la firme Watts Accessibility Consulting. Lorsque Corona a communiqué avec moi pour mieux comprendre les défis auxquels font face les gens à mobilité réduite ainsi que les façons de les aider à mieux profiter de la plage l'été, j'étais emballé à l'idée de parler de mon expérience. Grâce à Un Engagement pour un Paradis Accessible de Corona, les Canadiens et Canadiennes à mobilité réduite pourront admirer le coucher du soleil sur un plus grand nombre de plages cet été, et je suis enchanté d'être l'un d'entre eux. »

Dans le cadre de ce projet, Corona facilite l'accès à la plage en installant des tapis amovibles Mobi-Mats. Écologiques et d'une efficacité remarquable, ces tapis semi-rigides faits de plastique marin recyclé se déploient pour créer un chemin plat jusqu'au littoral. Corona installera également des fauteuils de baignade Mobi-Chairs, des chaises amphibies flottantes pour aider les gens à se déplacer dans l'eau, ainsi que des dalles d'accès rigides Mobi-Decks et des panneaux robustes pour créer des aires polyvalentes. Ainsi, tout le monde pourra profiter pleinement de ces deux plages.

« Nous sommes emballés de nous associer à Corona cet été et de présenter nos produits innovants partout au Canada. Nous sommes particulièrement motivés à l'idée d'aider les personnes à mobilité réduite à profiter pleinement des plages, mentionne Sandrine Carpentier, présidente de Deschamps Mats Systems, le fabricant des tapis Mobi-Mats. Proposer des solutions afin que tous, indépendamment de l'âge ou des capacités, puissent pleinement admirer un coucher de soleil sur une plage est le genre de travail impactant qui anime notre entreprise. »

Un Engagement pour un Paradis Accessible représente une extension naturelle du travail de Corona visant à améliorer le littoral canadien, à promouvoir les couchers de soleil et à connecter les Canadiens à la nature. Qu'il s'agisse du nettoyage de plages, d'événements mondiaux ayant obtenu la certification « Blue Verified » d'Oceanic Global, y compris le festival Sunsets de Corona, ou l'île Corona, son île paradisiaque complètement naturelle, Corona s'emploie constamment à protéger les paradis naturels et à encourager les activités en nature.

« En nous associant à Mobi-Mats, une entreprise partageant notre engagement à recycler les plastiques marins, nous ajoutons un autre partenaire de confiance à notre liste d'experts qui nous aident à préserver les lieux paradisiaques de la planète en évitant l'accumulation de plastiques », souligne M. Bascom.

Suivez les progrès d'Un Engagement pour un Paradis Accessible sur Instagram (@CoronaCanada) et rendez-vous sur CoronaExtra.ca/ParadisAccessible pour nous aider à trouver les quatre autres plages qui feront partie de ce projet.

