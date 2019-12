Core Isogenics Inc., filiale de Core One Labs, commence la récolte de sa culture en intérieur

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 17 décembre 2019 /CNW/ - Core One Labs Inc. (CSE : COOL), (OTCQX : CLABF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« COOL » ou « la Société ») annonce que sa filiale à part entière Core Isogenics Inc. a commencé sa première récolte dans les installations de 9501 Commerce Way d'Adelanto en Californie.

Les installations en pépinière et les installations de culture de Core Isogenics sont toutes deux entièrement opérationnelles. L'installation pour les cultures de l'établissement à 9501 Commerce Way commencera à récolter aujourd'hui approximativement 10 % de la salle des fleurs. Il a été planifié que la salle des fleurs récolte approximativement 10 % de la capacité chaque semaine à partir de maintenant. L'installation de culture est particulièrement adaptée à ce type de projet avec sa capacité de surveillance des conditions de croissance dans les salles de la végétation et des fleurs, de même que la documentation du calendrier d'alimentation et des conditions de sol afin de rassembler les informations permettant d'évaluer avec précision le processus de culture. On s'attend à ce que le rendement de la récolte hebdomadaire produise chaque semaine quarante à soixante livres de fleurs de la meilleure qualité. La valeur marchande actuelle pour la vente en gros de fleurs de premier choix cultivées en intérieur s'échelonne entre 1 200,00 $ et 1 800,00 $ par livre. Les recettes mensuelles résultant des opérations de culture, aux prix actuels de la valeur marchande en gros, devraient dépasser les coûts actuels de fonctionnement pour toute l'installation de 9501 Commerce Way, y compris la distribution, le transport, l'extraction, la distillation et toutes les opérations de fabrication, même en l'absence de toute autre recette. Brad Eckenweiler, chef de la direction de COOL, a déclaré : « Cette exploitation de culture constitue la pierre d'angle du modèle d'entreprise de COOL et ceci définira pour l'industrie du cannabis un exemple de voie correcte à suivre pour la rentabilité. C'est un accomplissement que très peu de sociétés sur le secteur du cannabis ont pu approcher. Cette Société sera pratiquement la seule à avoir atteint la rentabilité uniquement grâce à l'exploitation du cannabis. » La Société a des attentes élevées pour les opérations de culture et la possible expansion de ce modèle d'entreprise. Cette installation nous permettra de fournir de façon systématique des produits de haute qualité à chaque récolte. Cette constance est vitale pour notre modèle de culture où l'objectif est un résultat prévisible à chaque récolte.

À propos de Core Isogenics Inc.

Core Isogenics Inc. se trouve à Adelanto en Californie et c'est une exploitation de culture et de pépinière autorisées par la ville sous licence de l'État pour l'industrie du cannabis en Californie. Elle met au point des souches isogéniques de semences et des méthodes automatisées de culture pour l'industrie du cannabis avec Core One Labs Inc., société de Colombie-Britannique.

À propos de Core One Labs Inc.

Core One Labs Inc. est une société de technologie qui concède sa technologie sous licence à une installation à la pointe du progrès de production et conditionnement située dans la Californie du Sud. La technologie de la Société permet de produire des bandelettes infusées (semblables à des bandelettes respiratoires) qui non seulement constituent une option plus sûre et plus saine que les autres formes d'administration, mais en plus assurent une biodisponibilité supérieure des constituants du cannabis. Certaines bandelettes renfermeront également des ingrédients co-actifs supplémentaires comme les nutraceutiques, vitamines et peptides. Cette technologie offre une nouvelle façon de mesurer avec précision le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Le processus de production se base sur la technologie de la Société pour tester du début à la fin la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bandelette, d'où un système de livraison sûr, constant et efficace. En outre, grâce à ses efforts dans la mise au point d'un meilleur produit CannaStrips™, la Société a accumulé une expertise considérable dans l'extraction du cannabis et les activités de pépinière. L'expertise opérationnelle développée par la Société en conséquence de ces efforts a créé pour la Société de nouvelles opportunités de marché dans les ventes de marque blanche.

