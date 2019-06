Corby marque la 9e édition annuelle de Responsib'All Day en lançant le premier bar éphémère du développement durable à l'échelle du Canada

« Nous vivons dans un monde où les ressources sont limitées et où nous devons minimiser les déchets - y compris ceux des nombreux bars et restaurants où nos produits sont savourés au Canada, explique Valerie Brive-Turtle, directrice des communications, relations publiques et RSE chez Corby. Le jour de Responsib'All Day (et au-delà !), nous mettons l'accent sur la question importante du gaspillage alimentaire et nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de nos partenaires industriels à travers tout le Canada pour sensibiliser et lutter ensemble contre ce problème. »

Pour concrétiser cet engagement, Corby a noué un partenariat à l'échelle nationale avec Trash Tiki - l'œuvre d'un duo punk-pop de serveurs de bars, Kelsey Ramage et Iain Griffiths. Leur plateforme de recettes en ligne pour les bars et serveurs vise à modifier notre conception des déchets des bars. Conçue pour servir de source d'inspiration aux bars du monde entier, www.trashtikisucks.com est une plateforme gratuite et ouverte de recettes faciles pour les bars, à base d'ingrédients qui font normalement partie des déchets - par exemple du sirop confectionné à partir de zestes d'agrumes et de noyaux d'avocats.

« Nous sommes très heureux d'être les partenaires de Corby pour cette édition de Responsib'All Day 2019 et pour créer le plus grand événement unique à ce jour dans tout le pays. Dès le départ, notre mission a toujours été d'injecter de la joie, de la franchise et de la créativité dans la terne notion de développement durable et nous croyons que c'est la parfaite occasion de lui donner une audience à l'échelle nationale », déclarent Kelsey Ramage et Iain Griffiths, les cofondateurs de Trash Tiki.

En plus de l'équipe du siège social de Corby à Toronto, les employés de sept autres villes canadiennes organiseront des activités uniques similaires dans des bars locaux : Vancouver, BC; Calgary, AB; Saskatoon, SK; Guelph, ON; Montréal, QC; Halifax, NS et St. John's, NL. Au total, 22 bars et restaurants (liste et détails complets ci-dessous) d'un océan à l'autre, deviendront des événements uniques du développement durable où les clients pourront savourer des cocktails confectionnés avec les propres spiritueux de qualité de Corby auquel s'ajouteront des ingrédients détournés des sites d'enfouissement au profit de délicieux sirops, garnitures et infusions.

« Des céréales cultivées par des fermiers locaux qui entrent dans la composition de nos whiskys aux plantes sauvages que nous récoltons dans l'Arctique canadien, en passant par les raisins cultivés dans notre vinerie de Niagara - nos produits tirent leur caractère du terroir où ils ont été cultivés, affirme Patrick O'Driscoll, président-directeur général de Corby. C'est pour cette raison qu'il est crucial que des entreprises comme la nôtre passent à l'action sur des questions importantes comme le développement durable et la diminution des déchets des sites d'enfouissement qui nuisent à notre environnement. La responsabilité nous incombe à tous de faire notre devoir pour laisser cette planète dans un meilleur état pour les générations à venir. »

Liste des bars et restaurants au Canada qui participent à cette initiative de Corby & Trash Tiki:

Vancouver, BC

The Keefer Bar

Chambar

Clough Club Calgary, AB

Proof



Saskatoon, SK

Ayden Kitchen Toronto, ON

The Drake Hotel

Death & Taxes

Mahjong

Poor Romeo

Founder

Pretty Ugly

Civil Liberties

Chantecler

Miss Things

Maple Leaf Tavern Guelph, ON

Borealis Montreal, PQ

Barraca

The Coldroom

India Rosa Halifax, NS

Highwayman St. John's, NL

Merchant Tavern

À propos de Corby Spiritueux et Vins

Corby Spirit and Wine Limited est l'un des chefs de file au Canada dans la commercialisation et la distribution de spiritueux, ainsi que dans l'importation de vins. Le portefeuille des marques propres à Corby inclut certaines des marques les plus renommées et prestigieuses au Canada, comme les whiskies J.P. Wiser'sMD, Lot 40MD, Pike CreekMD et Gooderham & WortsMD, ainsi que le rhum Lamb'sMD, la vodka Polar IceMD, les liqueurs McGuinnessMD et le gin UngavaMD. Grâce à son affiliation avec Pernod Ricard S.A., un chef de file mondial de l'industrie des spiritueux et vins, Corby représente également des marques phares à l'échelle internationale, comme la vodka ABSOLUTMD, les whiskies écossais Chivas RegalMD, AberlourMD et The GlenlivetMD, le whisky irlandais JamesonMD, le gin BeefeaterMD, le rhum MalibuMD, la liqueur KahlúaMD, le champagne MummMD et les vins Jacob's CreekMD, StoneleighMD, Campo ViejoMD et KenwoodMD. En 2018, Corby a été nommée parmi les 50 meilleurs lieux de travail au Canada pour la septième année consécutive par la filiale canadienne de l'institut Great Place to WorkMD. Établie à Toronto (Ontario), Corby est cotée à la Bourse de Toronto sous les symboles CSW.A et CSW.B. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site Web ou nous suivre sur LinkedIn, Twitter (@CorbySW) et Instagram (@CorbySW).

