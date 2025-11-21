BOUCHERVILLE, QC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Corbeil Électroménagers est fier d'annoncer l'ouverture officielle de son tout nouveau concept de magasin, situé au 582, boulevard de Touraine à Boucherville. Cette inauguration représente le troisième magasin nouveau concept à ouvrir sur la Rive-Sud de Montréal, après les ouvertures réussies de Brossard et Saint-Hubert.

L'arrivée du nouveau concept de Corbeil Électroménagers à Boucherville démontre une fois de plus l'engagement continu de l'entreprise à dominer le secteur des appareils électroménagers sur la Rive-Sud de Montréal et au Québec. Conçu pour offrir une expérience client immersive, ce nouveau magasin propose un aménagement inspirant, un accompagnement personnalisé par des spécialistes, ainsi qu'une sélection soignée des marques les plus réputées de l'industrie.

« Nous sommes ravis de continuer à réinventer l'univers de l'électroménager en offrant aux clients de Boucherville une expérience entièrement renouvelée », affirme Walter Lamothe, président et chef de l'exploitation. « Cette ouverture témoigne plus que jamais de notre engagement à offrir aux consommateurs québécois la meilleure expérience d'achat, soutenue par un service exceptionnel et des spécialistes passionnés », ajoute Anthony Amiel, chef de la direction.

Le nouveau magasin de Boucherville, qui a 10 000 pieds carrés, ouvrira ses portes aux clients dès le 21 novembre 2025, avec des promotions exclusives et un environnement moderne adapté aux besoins des consommateurs d'aujourd'hui.

À propos de Corbeil

Fondée en 1949, Corbeil Électroménagers est une entreprise 100 % québécoise détenue par le Groupe Amiel depuis 2017 et constitue aujourd'hui le plus grand réseau spécialisé en électroménagers au Québec avec 33 magasins répartis dans la province et en Ontario. Corbeil Électroménagers rehausse l'expérience de magasinage avec des espaces entièrement repensés pour visualiser et tester les électroménagers, une qualité de service inégalée et un site internet transactionnel. En tant que leader de l'industrie, Corbeil Électroménagers s'engage dans les causes environnementales et la protection du pouvoir d'achat du consommateur. Pour plus d'information : corbeilelectro.com

À propos de Groupe Amiel

Groupe Amiel est une société de portefeuille fondée par Anthony Amiel en 2017. Elle a été créée afin de regrouper, sous une même entité : Distinctive et Corbeil Électroménagers. Son objectif principal est de s'imposer comme le partenaire de confiance de référence sur le marché de l'électroménager au Canada. Les entreprises du Groupe Amiel peuvent bénéficier de plus grandes synergies afin de continuer respectivement à définir, à faire évoluer et à rendre effervescent le monde de l'électroménager. Plus d'information sur amiel.ca.

