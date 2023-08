MONTRÉAL, le 7 août 2023 /CNW/ - Corbec est ravie d'accueillir Hellen Christodoulou qui occupera le rôle de vice-présidente directrice, Ingénierie, développement durable et développement des affaires et dirigera l'expansion de l'entreprise à l'échelle nationale.

« C'est avec grand bonheur et immense fierté que nous accueillons Hellen dans notre équipe. Bien qu'elle se distingue par sa solide formation et son expérience et ses réussites professionnelles, ce sont son audace, sa vision perspicace et sa passion pour l'industrie de la construction qui la définissent parfaitement.

Corbec annonce la nomination de Hellen Christodoulou au poste de vice-présidente exécutif, Ingénierie, développement durable et développement des affaires (Groupe CNW/CORBEC)

Son savoir, son esprit stratégique et, plus particulièrement, son approche motivationnelle et ses habiletés de collaboration sont des atouts qui lui ont valu reconnaissance et respect. Nous avons hâte de voir son leadership en action et d'être témoins de ses grandes contributions à Corbec », a déclaré Nick Papas, président de Corbec.

Hellen Christodoulou possède plus de 40 ans d'expérience dans le domaine des ponts et des grandes structures de ponts au Canada et aux États-Unis, entre autres dans la conceptualisation, la conception, la réhabilitation et la supervision de projets de grands ponts, y compris la conception de superstructures et d'infrastructures. Elle a travaillé pour Canadien Pacifique - CPR et avec d'importantes sociétés d'ingénierie et de construction et tous les ordres de gouvernement. Elle est également reconnue comme une experte judiciaire de premier plan dans le domaine de l'analyse judiciaire des ponts et des grands projets d'infrastructure.

Hellen a fait des études en génie civil avec spécialisation dans le domaine des points. Elle est notamment titulaire d'un doctorat en génie civil, de diplômes en droit commun et en droit civil et d'une maîtrise en administration des affaires (MBA). Elle a également reçu de nombreuses autres distinctions. Auteure de nombreux articles, présentatrice, participante active à des conférences nationales et internationales et formatrice en ingénierie et en droit, elle demeure membre à part entière des comités techniques et de comités de l'industrie de la construction en plus de siéger à plusieurs conseils consultatifs. Hellen quitte le poste de directrice, développement du marché et de l'industrie de l'acier, Institut canadien de la construction en acier, l'organisme technique canadien de l'industrie de la construction en acier au Canada.

En 2017, elle a reçu la médaille commémorative du 150e anniversaire du Sénat des mains de la sénatrice Rosa Galvez, récompense qui souligne son dévouement envers la nation.

« C'est un grand privilège de me joindre à cette équipe incroyable. L'industrie de la construction est à la croisée des chemins, car elle doit être à la hauteur des défis qui se présentent et trouver des solutions écologiques et durables qui permettent d'atténuer les risques. Il ne fait aucun doute que Corbec cadre avec ces priorités et qu'elle est la mieux placée pour relever ces défis avec brio », a affirmé Hellen Christodoulou.

Corbec est le principal galvanisateur à chaud au Canada, traitant près d'un demi-milliard de livres d'acier chaque année. L'entreprise est réputée pour son caractère visionnaire et son audace remarquable. Corbec exploite deux usines au Québec (St-Augustin-de-Desmaures et Lachine), une troisième en Ontario (Hamilton), une quatrième en Nouvelle-Écosse (Halifax), et d'autres sont dans les cartons. L'entreprise offre une assurance de la qualité sans pareille, un service incomparable, une expertise inégalée et des investissements générateurs d'innovation.

Corbec s'engage à respecter les normes de service et d'assurance de la qualité les plus élevées en matière de protection de l'acier en priorisant des solutions optimales et durables pour que sa clientèle puisse satisfaire et surpasser les attentes exigeantes de l'industrie. Galvanisation de QUALITÉ pour un futur durable

