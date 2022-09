MONTRÉAL, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Copper Branch, connue comme la plus grande chaîne de restaurants végétaliens au monde, lance un nouveau hamburger mettant en vedette deux produits adorés des Canadiens.

Le nouveau Benevolent Burger (affectueusement appelé « Le Bennie ») devrait apparaître au menu le 3 octobre 2022 et sera composé d'une galette à base de haricots de l'entreprise britannico-colombienne, the Very Good Butchers, et d'une tranche de cheddar non laitier fondante et délicieuse, de Violife - la marque de fromage végétal à la croissance la plus rapide au Canada, dont les origines se trouvent en Grèce.

« En tant que chefs de file canadiens dans le secteur des produits à base de plantes, nous sommes ravis de lancer enfin cet incroyable hamburger, en partenariat avec nos amis chez Very Good Butchers, et d'être rejoints dans cette aventure par Violife », a déclaré Trish Patterson, PDG de Copper Branch. « Ce hamburger remplit tous les critères de saveur et de texture, tout en mettant l'accent sur des ingrédients sains, ce qui n'est pas toujours le cas dans les catégories de viande alternative et de produits sans produits laitiers. Violife était le partenaire idéal pour rejoindre ce qui a commencé par un duo avec Very Good Butchers, et nous sommes ravis que leurs délicieuses tranches de cheddar sans produits laitiers figurent dans ce nouvel ajout unique à notre menu. »

Parimal Rana, PDG de The Very Good Food Company, a commenté l'annonce avec Copper Branch. « Plus tôt cette année, nous avons annoncé un partenariat stratégique avec Copper Branch lorsqu'ils ont décidé de mettre nos produits à la disposition de leurs clients dans les congélateurs libre-service des magasins. Nous sommes ravis que Copper Branch ait choisi notre hamburger pour apparaître sur son menu, suite à l'excellente réaction des clients. Copper Branch a de nombreux adeptes végétaliens et représente une nouvelle avancée dans le canal de la restauration - une priorité stratégique importante pour nous. »

« Nous avons été ravis et honorés que Violife ait été sélectionné par Copper Branch pour ce hamburger haut de gamme, le rendant entièrement végétal avec notre cheddar sans produits laitiers incroyablement fondant, offrant ainsi le goût que les Canadiens aiment et attendent de nos produits », a déclaré Shoshana Price, responsable du marketing pour Upfield Canada. « Nous savons que "Le Bennie" va être bien accueilli, et nous avons hâte que tous les fans de notre marque, et ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de Violife, l'essaient. » Mme. Price a ajouté : « Le leadership mondial de Copper Branch sur la scène des restaurants végétaliens est bien aligné avec la présence mondiale de Violife et avec l'appréciation croissante de notre gamme de produits fromagers sans produits laitiers parmi les consommateurs et les chefs, ici au Canada. »

Découvrez le Benevolent Burger , alias « Le Bennie » .

Cet appétissant burger sera composé de deux galettes de haricots AAA riches en protéines, faites par Very Good Butchers, et agrémenté de notre sauce signature Copper, de bacon de tempeh fumé, de fauxmage cheddar, de cornichons, d'oignon rouge, de laitue et de tomate, et servi sur un petit pain de patate douce avec un accompagnement de frites fraîchement cuites au four. Ce nouvel ajout au menu apporte la saveur et la texture juteuse d'un burger BBQ plus traditionnel, et il est certain que les végétaliens et les non-végétaliens feront la queue pour y goûter. Une version du « Bennie » a récemment été nommée dans le top 5 des meilleurs burgers pendant la Semaine du Burger 2022 de Montréal.

À propos de Copper Branch

Fondée en 2014 à Montréal et forte de 50 restaurants au Québec, en Ontario, en Alberta, aux États-Unis, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et, bientôt, en Australie, Copper Branch (eatcopperbranch.com) est la plus grande chaîne de restaurants végétaliens au monde. Le menu 100 % végétal sert la mission de l'entreprise : fournir à la communauté des aliments sains de qualité dans le secteur de la restauration rapide, en mettant l'accent sur l'environnement. La progression fulgurante est indéniable avec l'ouverture de nouvelles franchises chaque semaine.

À propos de Foodtastic

Foodtastic est le franchiseur de plusieurs concepts de restaurants, dont La Belle et La Boeuf, Milestones, Pita Pit, Second Cup, Monza, Copper Branch, Carlos & Pepe's, Souvlaki Bar, Nickels, Au Coq, Rôtisseries Fusée, Rôtisseries Benny, Chocolato, Big Rig, La Chambre, L'Gros Luxe, Gatto Matto et Bacaro. Foodtastic est un leader dans le domaine de la franchise de restaurants, avec plus de 700 restaurants et 700 millions de dollars de ventes annualisées.

