Résumé des activités et des annonces du jour

Aujourd'hui, le ministre Guilbeault a pris la parole afin de prononcer la déclaration nationale du Canada. Il a présenté la position, les engagements et les aspirations du pays pour lutter contre la crise climatique mondiale et a annoncé l'engagement du Canada de présenter en 2024 un projet de loi fédéral sur la responsabilité envers la nature visant à établir un cadre de responsabilisation afin que le gouvernement fédéral respecte ses engagements au regard de la nature et de la biodiversité aux termes du Cadre mondial de la biodiversité. Lisez la suite dans le communiqué de presse.

Le ministre a participé à une réunion ministérielle visant à favoriser une mise en œuvre intégrée des cadres nationaux pour le climat et la biodiversité pour atteindre les objectifs de 2030. L'événement, organisé par la présidence de la COP28 et la présidence de la COP15 sur la diversité biologique, en collaboration avec le partenariat sur les contributions déterminées à l'échelle nationale, le partenariat sur l'accélération des stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité et d'autres partenaires, visait à faciliter les discussions entre les gouvernements et à aider des intervenants non étatiques à relever les défis et à saisir les possibilités pour appuyer une mise en œuvre harmonisée des plans nationaux pour le climat et la biodiversité. Le Canada milite ardemment pour une harmonisation progressive des plans nationaux liés à la biodiversité et au climat.

Le ministre a participé à la célébration du premier anniversaire de la COP15 sur la biodiversité, qui marquait également le premier anniversaire de l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. L'événement a permis de célébrer les réalisations et les réussites de la COP15. Il a également permis de souligner l'importance du Réseau des champions de la nature et la nécessité de s'attaquer conjointement aux changements climatiques et à l'appauvrissement de la biodiversité.

Le ministre s'est joint à la table ronde ministérielle sur l'ambition à l'horizon de 2030, qui visait à favoriser un dialogue ouvert entre les participants, pour leur permettre de débattre de divers points de vue et de régler les principaux enjeux stratégiques essentiels à l'obtention d'un résultat ambitieux en matière d'atténuation dans le cadre de la COP28.

Lors d'une séance de haut niveau sur le Partenariat des dirigeants pour les forêts et le climat, le Canada a annoncé qu'il offrirait du soutien au secrétariat du partenariat, qui travaille à accélérer les progrès mondiaux visant à remédier à la perte de forêts et à la dégradation des terres d'ici 2030. Dans le cadre de ce partenariat, le Canada codirige une coalition sur l'utilisation de bois récolté de façon durable pour écologiser le secteur de la construction, avec le Kenya et la France, qui a annoncé un engagement visant à faire avancer les politiques et les approches qui soutiennent un secteur de la construction à faibles émissions de carbone et qui accroissent l'utilisation de bois issu de forêts aménagées de façon durable dans l'environnement bâti. Lisez le communiqué de presse (en anglais seulement).

Citation du jour

« Nous sommes d'avis que dans toute intervention environnementale, la prise en considération des personnes doit être une priorité. Une approche axée sur les droits de la personne est vraiment essentielle. C'est également le message que nous envoyons ici à la COP28, pour tous les textes qui sont rédigés actuellement. Et nous ne voulons pas que des mentions relatives aux droits de la personne et aux droits des Autochtones figurent uniquement dans le préambule, nous voulons les voir dans le paragraphe clé. Nous souhaitons que ces droits soient mentionnés et figurent dans le texte le plus fréquemment possible. »

- Victoria Qutuuq Buschman, conseillère en environnement et en climat, Conseil circumpolaire inuit, Groenland

Photo du jour

Voyez notre album Facebook pour plus de photos.

Résumé des activités à venir : 10 décembre 2023

Activité : Stimuler le changement - une séance ministérielle sur les partenariats entourant le Défi mondial sur la tarification du carbone Heure : 17 h 30 (heure du Golfe) Lieu : Pavillon du Canada

